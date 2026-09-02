V béčku Slavie kvete černohorský talent, faktorem X je zakončení. Kouč: Jeho výhodou je...
Nebylo by překvapením, kdyby jeho jméno nejdříve trochu zapadlo. Do různých struktur slávistické mládeže totiž proudí tolik cizinců, že by osmnáctiletý Lazar Savovič mohl být jednoduše pouze jedním mnoha. Černohorcův velkolepý vstup do druhé ligy ale naznačuje, že Slavia mohla trefit bingo. „Má nevídané zakončení,“ říká trenér Tomáš Heindenreich. Mladík, o kterého dříve údajně stál i AC Milán už skóroval ve druhé lize třikrát. Jaký je jeho příběh?
V systému slávistického béčka, kde si hráči velmi plynule mění pozice a vzájemně se zastupují, je někdy těžké poznat, co je vlastně Savovič zač. Tu se objeví pod hrotem, tu ve středu zálohy, někdy na kraji. I datový server wyscout si s jeho postem neví úplně rady. Dvakrát ho zařadil jako šestku, jednou jako osmičku, jednou jako podhrota a dvakrát dokonce jako pravého wingbeka. Nejjednodušší je ale nalepit na mladíka všeobjímající nálepku „střední záložník“.
O jeho univerzálnosti se ví už z Podgorice, kde ho Slavia sledovala. Jak potvrdil sportovně-technický ředitel Jakub Mareš, „sešívaní“ měli Savoviče před červnovým transferem v hledáčku dokonce po dva roky, tedy od jeho 16 let. To jasně vypovídá o rozsáhlé skautsko-analytické síti, kterou si i směrem k talentovaným teenagerům Pražané vybudovali. „Splňuje naše nároky na technickou kvalitu, dynamiku i běžeckou kapacitu. Přichází z věhlasné akademie Buducnosti,“ představil ho Mareš.
Na rozdíl od jiných zahraničních posil do béčka jako Bartosz Szywala či Abel Cedergren, ani nemusela Slavia platit vysoké miliony euro. Zkrátka využila příležitosti. Savovič a jeho agent se v Buducnosti dostali do sporu s vedením klubu, cítili zájem ze zahraničí a nechtěli prodloužit smlouvu, která měla pro klub velmi nevýhodnou výstupní klauzuli. Kvůli tomu byl mladík „potrestán“ a na půl roku skončil na lavičce, prakticky nehrál. Slavii, přesvědčenou o jeho potenciálu, to neodradilo a 300 tisíc euro (asi 7 milionů korun) na stůl vyskládala.
Zájem z Itálie?
V zimě tamní média reportovala o zájmu z AC Milán, který si chtěl služby mladíka zajistit pro svou akademii. „Nemyslím si, že to byla pravda. Kdyby měl Milán takový zájem, 300 tisíc euro zaplatí, nic to pro ně není. Myslím si, že to byly jen fámy, které měly uspíšit jeho odchod,“ říká balkánský insider Marko Cirovič. Sám ale popisuje, že hráč měl pověst jednoho z nej talentů, které malá zemička vyprodukovala.
Nyní se Savovič představuje českým fanouškům. Po nástupu z lavičky vstřelil nádherný gól levačkou proti Kroměříži (4:1), v domácím zápase proti Opavě (3:3) skóroval dokonce dvakrát. Poprvé opět jako přes kopírák výtečnou ranou levou nohou zpoza vápna, pak zakončil útok přesnou střelou pravačkou. Obounohé zakončení se zdá být záložníkovým faktorem X.
„Tlačí se do koncovky, jeho zakončení je málo vídané. Také se nebojí hrát a umí jít do přímočarosti, což českým hráčům trochu chybí,“ popisuje trenér béčka Tomáš Heidenreich. Nadšení kolem Černohorce ale samozřejmě trochu tlumí. „Potřebuje čas na adaptaci na české prostředí, je tu sám. I proto jsme mu minutáž trochu dávkovali, aby si zvykl. Musím ale hlavně říct, že je to fajn ambiciózní kluk, navíc nesmírně pracovitý a náročný sám na sebe.“
V ofenzivně laděném týmu (skóre 16:10 po 6 zápasech) je tak náhle mládežnický reprezentant se třemi góly děleným nejlepším střelcem. Za měsíc stihl nastřílet více než Abel Cedergren a Bartosz Szywala dohromady, tito ofenzivní zahraniční talenti přitom přicházeli s větším renomé a hlavně za větší peníze. Co je hlavní rozdíl?
„Abel s Bartekem nemají zkušenost s dospělým fotbalem, teprve ji dostávají tady. Jsou ještě o rok mladší než Lazar a my musíme být trpěliví a čekat, až se jejich potenciál začne naplňovat. U Lazara je vidět, že dospělý fotbal třeba ten rok a půl hrál, to je jeho výhodou. Vždyť v první černohorské soutěži nastupoval od 16 let a vyhrál tam ligu i pohár,“ poukazuje Heidenreich na velký kontrast.
Rozhodně je brzy dělat z mladíka přes nesporný potenciál po povedeném startu hvězdu. Vždyť před dvěma roky přišel do Slavie také jeden černohorský talent - Vladimir Perišič. Útočník rovněž dorazil z Buducnosti, a i on se rozstřílel v druholigovém béčku. Ale po jarním hostování v Košicích (5+2) je dvaadvacetiletý střelec ve Slavii nechtěný. Podle informací Sportu byl nabízen v létě Mladé Boleslavi, hráč ale odmítl a nyní si hledá angažmá.
Podobnému scénáři se bude chtít Savovič vyhnout, aby mohl být dalším zajímavým artiklem, který slávistická mládež vychrlí do první ligy. „V posledních dvou letech zaznamenala řada hráčů B-týmu rychlejší progres, než jsme očekávali,“ poznamenal při hráčově příchodu Mareš. I proto musí šlapat pražský skauting evropských i afrických mladíků na plné obrátky.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Ústí
|6
|4
|2
|0
|11:5
|14
|2
Slavia B
|6
|3
|3
|0
|16:10
|12
|3
Karviná
|6
|4
|0
|2
|12:7
|12
|4
Příbram
|6
|3
|3
|0
|11:8
|12
|5
Táborsko
|6
|3
|2
|1
|8:4
|11
|6
Dukla
|6
|3
|1
|2
|11:9
|10
|7
Kladno
|6
|2
|2
|2
|8:7
|8
|8
Č. Lípa
|6
|2
|2
|2
|9:12
|8
|9
Baník B
|6
|2
|1
|3
|11:8
|7
|10
Jihlava
|6
|2
|1
|3
|7:6
|7
|11
Vlašim
|6
|1
|3
|2
|10:9
|6
|12
Opava
|6
|1
|3
|2
|8:10
|6
|13
Prostějov
|6
|1
|2
|3
|8:9
|5
|14
Třinec
|6
|0
|4
|2
|6:10
|4
|15
Kroměříž
|6
|1
|1
|4
|3:13
|4
|16
Žižkov
|6
|1
|0
|5
|3:15
|3
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup