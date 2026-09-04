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ONLINE: Druholigový souboj neporažených o první místo, Ústí hraje s béčkem Slavie

Fabrice-Alan Do Marcolino láká prvoligové kluby, získá ho Artis?
Fabrice-Alan Do Marcolino láká prvoligové kluby, získá ho Artis? Zdroj: Facebook / FK Viagem Ústí nad Labem
Fabrice-Alan Do Marcolino láká prvoligové kluby, získá ho Artis?
Fabrice-Alan Do Marcolino láká prvoligové kluby, získá ho Artis?
Franck Idumbo rozhodl šlágr Ústí s Táborskem
Ústí nad Labem se po šesti kolech dostalo do čela druhé ligy
Franck Idumbo
Franck Idumbo slaví branku
Lazar Savovič během přípravného zápasu se Žižkovem
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iSport.cz
Chance Národní Liga
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Fotbalová Chance Národní Liga má na programu sedmé kolo. To nabídne velký šlágr a boj o první místo dvou dosud neporažených týmů - Ústí nad Labem a rezervy pražské Slavie. V pátek se hrajou další čtyři zápasy, v akci je Karviná či nováčci z Kladna i České Lípy. Zbytek utkání je na programu o víkendu. Všechny zápasy druhé ligy sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.

Chance Národní Liga 2026/2027

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#TýmZVRPSkóreB
1Ústí642011:514
2Slavia B633016:1012
3Karviná640212:712
4Příbram633011:812
5Táborsko63218:411
6Dukla631211:910
7Kladno62228:78
8Č. Lípa62229:128
9Baník B621311:87
10Jihlava62137:67
11Vlašim613210:96
12Opava61328:106
13Prostějov61238:95
14Třinec60426:104
15Kroměříž61143:134
16Žižkov61053:153
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

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