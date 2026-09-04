ONLINE: Druholigový souboj neporažených o první místo, Ústí hraje s béčkem Slavie
Fotbalová Chance Národní Liga má na programu sedmé kolo. To nabídne velký šlágr a boj o první místo dvou dosud neporažených týmů - Ústí nad Labem a rezervy pražské Slavie. V pátek se hrajou další čtyři zápasy, v akci je Karviná či nováčci z Kladna i České Lípy. Zbytek utkání je na programu o víkendu. Všechny zápasy druhé ligy sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.
Chance Národní Liga 2026/2027
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Ústí
|6
|4
|2
|0
|11:5
|14
|2
Slavia B
|6
|3
|3
|0
|16:10
|12
|3
Karviná
|6
|4
|0
|2
|12:7
|12
|4
Příbram
|6
|3
|3
|0
|11:8
|12
|5
Táborsko
|6
|3
|2
|1
|8:4
|11
|6
Dukla
|6
|3
|1
|2
|11:9
|10
|7
Kladno
|6
|2
|2
|2
|8:7
|8
|8
Č. Lípa
|6
|2
|2
|2
|9:12
|8
|9
Baník B
|6
|2
|1
|3
|11:8
|7
|10
Jihlava
|6
|2
|1
|3
|7:6
|7
|11
Vlašim
|6
|1
|3
|2
|10:9
|6
|12
Opava
|6
|1
|3
|2
|8:10
|6
|13
Prostějov
|6
|1
|2
|3
|8:9
|5
|14
Třinec
|6
|0
|4
|2
|6:10
|4
|15
Kroměříž
|6
|1
|1
|4
|3:13
|4
|16
Žižkov
|6
|1
|0
|5
|3:15
|3
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