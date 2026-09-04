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Ústí nad Labem - Slavia B 1:1. Remízy neporažených využila Karviná a je v čele druhé ligy

Franck Idumbo slaví branku
Franck Idumbo slaví brankuZdroj: Ondřej Bičiště / Profimedia
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Franck Idumbo rozhodl šlágr Ústí s Táborskem
Ústí nad Labem se po šesti kolech dostalo do čela druhé ligy
Franck Idumbo
Lazar Savovič během přípravného zápasu se Žižkovem
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iSport.cz
Chance Národní Liga
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Fotbalová Chance Národní Liga má na programu sedmé kolo. V boji o první místo remizoval ústecký Viagem s rezervou Slavie 1:1, čehož využila Karviná a po výhře nad Kladnem (2:0) jde s 15 body do čela druhé ligy. V dalších zápasech porazila Jihlava Českou Lípu 2:0, Prostějov remizoval 1:1 s Táborskem a Vlašim slaví výhru 2:1 nad Třincem.

Podrobnosti připravujeme.

Chance Národní Liga 2026/2027

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#TýmZVRPSkóreB
1Karviná750214:715
2Ústí743012:615
3Slavia B734017:1113
4Táborsko73319:512
5Příbram633011:812
6Jihlava73139:610
7Dukla631211:910
8Vlašim723212:109
9Kladno72238:98
10Č. Lípa72239:148
11Baník B621311:87
12Prostějov71339:106
13Opava61328:106
14Třinec70437:124
15Kroměříž61143:134
16Žižkov61053:153
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

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