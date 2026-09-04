Ústí nad Labem - Slavia B 1:1. Remízy neporažených využila Karviná a je v čele druhé ligy
Fotbalová Chance Národní Liga má na programu sedmé kolo. V boji o první místo remizoval ústecký Viagem s rezervou Slavie 1:1, čehož využila Karviná a po výhře nad Kladnem (2:0) jde s 15 body do čela druhé ligy. V dalších zápasech porazila Jihlava Českou Lípu 2:0, Prostějov remizoval 1:1 s Táborskem a Vlašim slaví výhru 2:1 nad Třincem.
Podrobnosti připravujeme.
Chance Národní Liga 2026/2027
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Karviná
|7
|5
|0
|2
|14:7
|15
|2
Ústí
|7
|4
|3
|0
|12:6
|15
|3
Slavia B
|7
|3
|4
|0
|17:11
|13
|4
Táborsko
|7
|3
|3
|1
|9:5
|12
|5
Příbram
|6
|3
|3
|0
|11:8
|12
|6
Jihlava
|7
|3
|1
|3
|9:6
|10
|7
Dukla
|6
|3
|1
|2
|11:9
|10
|8
Vlašim
|7
|2
|3
|2
|12:10
|9
|9
Kladno
|7
|2
|2
|3
|8:9
|8
|10
Č. Lípa
|7
|2
|2
|3
|9:14
|8
|11
Baník B
|6
|2
|1
|3
|11:8
|7
|12
Prostějov
|7
|1
|3
|3
|9:10
|6
|13
Opava
|6
|1
|3
|2
|8:10
|6
|14
Třinec
|7
|0
|4
|3
|7:12
|4
|15
Kroměříž
|6
|1
|1
|4
|3:13
|4
|16
Žižkov
|6
|1
|0
|5
|3:15
|3
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup