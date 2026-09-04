Předplatné

Ústí remizovalo s béčkem Slavie, do čela jde Karviná. Vyhrála i Jihlava a Vlašim

Franck Idumbo slaví branku
Franck Idumbo slaví brankuZdroj: Ondřej Bičiště / Profimedia
Fabrice-Alan Do Marcolino láká prvoligové kluby, získá ho Artis?
Fabrice-Alan Do Marcolino láká prvoligové kluby, získá ho Artis?
Fabrice-Alan Do Marcolino láká prvoligové kluby, získá ho Artis?
Franck Idumbo rozhodl šlágr Ústí s Táborskem
Ústí nad Labem se po šesti kolech dostalo do čela druhé ligy
Franck Idumbo
Lazar Savovič během přípravného zápasu se Žižkovem
10
Fotogalerie
iSport.cz
Chance Národní Liga
Vstoupit do diskuse (2)

Fotbalová Chance Národní Liga má na programu sedmé kolo. V boji o první místo remizoval ústecký Viagem s rezervou Slavie 1:1, čehož využila Karviná a po výhře nad Kladnem (2:0) jde s 15 body do čela druhé ligy. V dalších zápasech porazila Jihlava Českou Lípu 2:0, Prostějov remizoval 1:1 s Táborskem a Vlašim slaví výhru 2:1 nad Třincem.

Karviná v minulém týdnu coby obhájce trofeje vypadla z domácího poháru a následně utrpěla v druhé lize porážku v Příbrami. Dnes se Slezané, kteří kvůli účasti v korupční kauze před sezonou administrativně opustili nejvyšší soutěž, vrátili na vítěznou vlnu. Proti nováčkovi z Kladna se prosadili až po přestávce, rozhodující branku zaznamenala jedna z posil, zkušený Breite.

Ústí nad Labem po výhrách v předchozích dvou kolech klopýtlo, doma ztratilo s třetím týmem tabulky Slavií B, která na Severočechy po remíze dál ztrácí dva body. Domácí před pauzou odpověděli na brzký úvodní gól Pražanů, rezerva červenobílých po změně stran neproměnila penaltu. Oba týmy nadále drží neporazitelnost v soutěži.

Druhou bodovou ztrátu za sebou zaznamenalo Táborsko. Jihočeši, kteří na jaře neuspěli v baráži o nejvyšší soutěž, v Prostějově dlouho vedli, v první minutě nastavení ale srovnal střídající Fišer. Táborsko na čtvrté příčce ztrácí tři body na Karvinou.

Ve zbylých dnešních zápasech Vlašim porazila Třinec 2:1 a Jihlava zdolala dalšího z nováčků Českou Lípu 2:0. Severočeši v závěru neproměnili penaltu.

Chance Národní Liga 2026/2027

LIVE
11Detail
LIVE
20Detail
LIVE
21Detail
LIVE
20Detail
LIVE
11Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail

#TýmZVRPSkóreB
1Karviná750214:715
2Ústí743012:615
3Slavia B734017:1113
4Táborsko73319:512
5Příbram633011:812
6Jihlava73139:610
7Dukla631211:910
8Vlašim723212:109
9Kladno72238:98
10Č. Lípa72239:148
11Baník B621311:87
12Prostějov71339:106
13Opava61328:106
14Třinec70437:124
15Kroměříž61143:134
16Žižkov61053:153
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

Vstoupit do diskuze (2)

Fotbal 2026

MS ve fotbale 2026Chance LigaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů