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Žižkov - Příbram 1:1. Otočka Dukly v Opavě, Ústí remizovalo se Slavií, Karviná o skóre první

Fotbalisté Dukly Praha
Fotbalisté Dukly PrahaZdroj: FK Dukla Praha
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Franck Idumbo rozhodl šlágr Ústí s Táborskem
Ústí nad Labem se po šesti kolech dostalo do čela druhé ligy
Franck Idumbo
Franck Idumbo slaví branku
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iSport.cz
Chance Národní Liga
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Fotbalová Chance Národní Liga má o víkendu na programu sedmé kolo. V boji o první místo remizoval ústecký Viagem s rezervou Slavie 1:1, čehož využila Karviná a po výhře nad Kladnem (2:0) jde s 15 body do čela druhé ligy. V dalších zápasech porazila Jihlava Českou Lípu 2:0, Prostějov remizoval 1:1 s Táborskem a Vlašim slaví výhru 2:1 nad Třincem. Dukla v sobotu otočila utkání v Opavě a veze si domů výhru 2:1.

Karviná v minulém týdnu coby obhájce trofeje vypadla z domácího poháru a následně utrpěla v druhé lize porážku v Příbrami. V pátek se Slezané, kteří kvůli účasti v korupční kauze před sezonou administrativně opustili nejvyšší soutěž, vrátili na vítěznou vlnu. Proti nováčkovi z Kladna se prosadili až po přestávce, rozhodující branku zaznamenala jedna z posil, zkušený Breite.

Ústí nad Labem po výhrách v předchozích dvou kolech klopýtlo, doma ztratilo s třetím týmem tabulky Slavií B, která na Severočechy po remíze dál ztrácí dva body. Domácí před pauzou odpověděli na brzký úvodní gól Pražanů, rezerva červenobílých po změně stran neproměnila penaltu. Oba týmy nadále drží neporazitelnost v soutěži.

Druhou bodovou ztrátu za sebou zaznamenalo Táborsko. Jihočeši, kteří na jaře neuspěli v baráži o nejvyšší soutěž, v Prostějově dlouho vedli, v první minutě nastavení ale srovnal střídající Fišer. Táborsko ztrácí tři body na Karvinou. Ve zbylých pátečních zápasech Vlašim porazila Třinec 2:1 a Jihlava zdolala dalšího z nováčků Českou Lípu 2:0. Severočeši v závěru neproměnili penaltu.

Fotbalisté Dukly zvítězili po obratu 2:1 v Opavě a posunuli se na čtvrté místo neúplné tabulky. Slezané mají na kontě stále jedinou výhru a jsou třináctí. Domácí poslal do vedení ve 20. minutě Zálešák, Pražané ale utkání po změně stran otočili. V 65. minutě se prosadil Mikuš, jenž se čtvrtou trefou v ročníku dotáhl do čela tabulky střelců. Tři minuty před koncem základní hrací doby rozhodl švédský útočník Ali Hindi.

Chance Národní Liga 2026/2027

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#TýmZVRPSkóreB
1Karviná750214:715
2Ústí743012:615
3Slavia B734017:1113
4Dukla741213:1013
5Příbram734012:913
6Táborsko73319:512
7Jihlava73139:610
8Vlašim723212:109
9Kladno72238:98
10Č. Lípa72239:148
11Baník B621311:87
12Prostějov71339:106
13Opava71339:126
14Třinec70437:124
15Kroměříž61143:134
16Žižkov71154:164
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

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