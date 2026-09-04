Mazák Breite vrátil Karvinou do čela. Gól po roce a půl? Příjemné! Jirka mi to spočítá…
Týden hrůzy je alespoň částečně zapomenut. Poté, co karvinští fotbalisté vypadli z MOL Cupu v Kozlovicích a o tři dny později ztratili všechny body v Příbrami, svá předchozí zaváhání odčinili. Zařídil to Radim Breite, po kapitánu Jiřím Fleišmanovi druhý nejzkušenější chlap na trávníku. Gólem zpoza šestnáctky zahnal rozpaky a v ligovém utkání se navíc trefil poprvé od února 2025. Tehdy ještě v dresu Sigmy na Dukle. „Jirka (Fleišman) mi to spočítá,“ usmál se sedmatřicetiletý záložník po výhře 2:0 nad Kladnem.
Při gólu jste zakončoval až napodruhé. Jak jste to celé viděl?
„Tohle je štěstí. První střela možná mohla jít tak čtyři metry vedle, ale nastřelil jsem hráče. Potom jsem se snažil hlavně trefit bránu, protože hrozil brejk. Vůbec nevím, jak to v bráně skončilo. Jestli to někdo tečoval? Fakt nevím. Soustředil jsem se na to, abych bránu trefil, a jsem rád, že to skončilo gólem.“
Budete vůbec muset platit zápisné, když patříte k nejzkušenějším?
„No, myslím si, že Jirka (Fleišman) mi to spočítá. V pondělí mi to určitě napíše.“ (směje se)
Moc branek jste z vaší pozice v kariéře nedal. Když už gól přijde, vážíte si toho o to víc?
„Určitě, cením si toho. Ale popravdě mně to bylo vždycky jedno, záleží na výsledku a také na tom, aby tým vyhrával, šlapal a nedostával góly. Každý má na hřišti jinou úlohu, gól je vždycky taková třešnička. Když se jednou za čas trefíte, je to příjemné.“
Vzhledem ke karvinským porážkám v minulém týdnu je výhra nad Kladnem hodně cenná.
„Jednoznačně. Vážíme si toho, vážíme si každých tří bodů. Myslím si, že do zápasu jsme vstoupili dobře, stejně jako... Nebo spíš jinak, průběh zápasu byl stejný jako se Žižkovem (3:0) před čtrnácti dny. Vstoupili jsme do toho dobře, měli jsme šance, ale nedali jsme je. Nejdůležitější však bylo do druhého poločasu zase zachovat klid a vstoupit do něj stejně jako do prvního, což se nám zase povedlo a potom jsme to vygradovali brankou. Následně jsme dali ještě jednu a mohli přidat i další. Každopádně vítězství si vážíme, protože za stavu 1:0 tam byla pasáž, kdy nás Kladno zmáčklo a mělo tam šance nebo náznaky. Tři body jsou proto cenné.“
Jak jste vůbec po nezdarech v Kozlovicích a Příbrami na mužstvo působil?
„Nebylo to jednoduché. Vypadli jsme z poháru, což jsme nechtěli. Bohužel jsem tohle nezažil poprvé v kariéře, už se mi to stalo několikrát. Takové zápasy jsou. Co se týče toho pohárového, vy tam můžete jenom ztratit, což se stalo. A potom přišlo utkání v Příbrami, kde je škoda, že jsme neudrželi remízu, ale někdy to tak prostě bývá. Jsem rád, že jsme to tady doma mohli odčinit. Za to jsem fakt hrozně rád.“
Nicméně vypadnutí z poháru zas taková potíž být nemusí, vzhledem k prvoligovým ambicím...
„Takhle bych to nebral. Fotbal se hraje pro fanoušky, takže nás to určitě mrzí. Ať je to, jak chce, mohl sem přijet nějaký ligový tým a mohli jsme jít do dalšího kola. Takhle na to určitě nekoukáme a vůbec to tak nemůžeme brát. Za pohár si akorát můžeme hlavu posypat popelem a s pokorou šlapat alespoň v lize.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Karviná
|7
|5
|0
|2
|14:7
|15
|2
Ústí
|7
|4
|3
|0
|12:6
|15
|3
Slavia B
|7
|3
|4
|0
|17:11
|13
|4
Táborsko
|7
|3
|3
|1
|9:5
|12
|5
Příbram
|6
|3
|3
|0
|11:8
|12
|6
Jihlava
|7
|3
|1
|3
|9:6
|10
|7
Dukla
|6
|3
|1
|2
|11:9
|10
|8
Vlašim
|7
|2
|3
|2
|12:10
|9
|9
Kladno
|7
|2
|2
|3
|8:9
|8
|10
Č. Lípa
|7
|2
|2
|3
|9:14
|8
|11
Baník B
|6
|2
|1
|3
|11:8
|7
|12
Prostějov
|7
|1
|3
|3
|9:10
|6
|13
Opava
|6
|1
|3
|2
|8:10
|6
|14
Třinec
|7
|0
|4
|3
|7:12
|4
|15
Kroměříž
|6
|1
|1
|4
|3:13
|4
|16
Žižkov
|6
|1
|0
|5
|3:15
|3
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup