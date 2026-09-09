Podivná penalta ve druhé lize, sudí skočil na obří simulaci. Zlobil se i Oulehla na Necida
V úvodu nového ročníku fotbalové Chance Národní Ligy šokovala veřejnost podivná penalta ze závěru srpna mezi Prostějovem a Kladnem. Pofidérní pokutový kop byl nyní k vidění i v utkání 7. kola Jihlavy s Českou Lípou (2:0). Proti penaltě rezervy Slavie „B“ zároveň ve stejný den protestoval trenér Ústí nad Labem David Oulehla a zavelel: „Zaveďme ve druhé lize VAR.“
Při utkání Prostějova proti Kladnu se národ ptal, jakým způsobem rozhodčí Ehrenberger došel k názoru, že domácí mají zahrávat penaltu po rohovém kopu. Divili se i samotní hráči Prostějova, kteří původně poklidně mířili od kladenské brány pryč. Podezřelé následně bylo, že samotný moment i zahozenou penaltu domácích liga nezahrnula do zápasového sestřihu.
Po dvou týdnech došlo k další podobné situaci. Českolipský útočník John Edeh z levé strany mířil do vápna Jihlavy a před blížícím se obráncem Jamborem si nejprve špatným dotekem trochu ukopl míč, aby záhy teatrálně vyskočil do vzduchu a potom se dlouhé sekundy svíjel v bolestech, přestože ho soupeř ani náznakem nezasáhl.
Hlavní arbitr Mankovecký bez váhání ukázal na puntík, čímž rozezlel fotbalisty Vysočiny. Následovaly protesty, nevěřícné pohledy a hlavy v dlaních. „Přišlo mi to hodně přihrané,“ hodnotil kontroverzní chvilku komentátor internetového přenosu.
Bůh byl ovšem doma a navazující pokutový kop neproměnil Marek Červenka, jenž mířil slabě po zemi doprostřed. Přehmat sudího, který zbaštil jasné simulování, proto zůstal nevyužit.
Edehův herecký výkon připomněl nedávný pokus Ladislava Krobota z Bohemians o penaltu v rámci MOL Cupu v Zápech. Tehdy mu na to však rozhodčí správně neskočil.
Kontroverzní moment v čase 2:50:
Oulehla: Vždyť se kopl do vlastní nohy
Ve stejném 7. kole Chance Národní ligy se nelíbila trenérovi Viagemu Davidu Oulehlovi ani penalta ve prospěch Slavie „B“ poté, co se divoce skácel v malém vápně Tomáš Necid po kontaktu s Antonínem Fantišem. Ani v tomto případě nebyla proměněná, střelec Savovič ztroskotal na brankáři Holém.
„Za mě to je soft penalta, já bych takovou nepískal. A chybí mi tam odpovědnost těch lidí. Zápas skončí a nikdo už nezkoumá, jestli to rozhodnutí bylo správné. S Českou Lípou tady dostaneme gól z třímetrového ofsajdu, teď penalta. Když jsem se na to díval, tak mi přišlo, že se ten hráč kopl do vlastní nohy. A rozhodčí neváhá,“ zuřil Oulehla.
„Kdyby pískala AI, bude to lepší. Pro mě je to červený hadr, ať jdou kluci na psychotesty,“ má jasno.
Trenérovi Ústí se nelíbí ani nové pravidlo eliminující zdržování hry, ať už při střídání či rozehrávce. „Jestli si chystáte dlouhý aut, hráč není u míče a on mu začne odpočítávat pět sekund, je to necitlivé,“ dodal.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Karviná
|7
|5
|0
|2
|14:7
|15
|2
Ústí
|7
|4
|3
|0
|12:6
|15
|3
Slavia B
|7
|3
|4
|0
|17:11
|13
|4
Dukla
|7
|4
|1
|2
|13:10
|13
|5
Příbram
|7
|3
|4
|0
|12:9
|13
|6
Táborsko
|7
|3
|3
|1
|9:5
|12
|7
Jihlava
|7
|3
|1
|3
|9:6
|10
|8
Vlašim
|7
|2
|3
|2
|12:10
|9
|9
Baník B
|7
|2
|2
|3
|12:9
|8
|10
Kladno
|7
|2
|2
|3
|8:9
|8
|11
Č. Lípa
|7
|2
|2
|3
|9:14
|8
|12
Prostějov
|7
|1
|3
|3
|9:10
|6
|13
Opava
|7
|1
|3
|3
|9:12
|6
|14
Kroměříž
|7
|1
|2
|4
|4:14
|5
|15
Třinec
|7
|0
|4
|3
|7:12
|4
|16
Žižkov
|7
|1
|1
|5
|4:16
|4
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup