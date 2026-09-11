Dukla je po výhře první. Obrat Třince proti Karviné z 0:2 na 3:2! Divočina Táborska
Fotbalisté Dukly využili zaváhání konkurentů a ujali se vedení v druhé lize. V utkání 8. kola porazili Vlašim 3:1 a v neúplné tabulce mají jednobodový náskok před Karvinou a Ústím nad Labem. Karviná prohrála slezské derby v Třinci 2:3 a Severočeši doma podlehli Jihlavě 1:2. Táborsko doma jen remizovalo 3:3 s Kladnem, rezerva Baníku Ostrava zvítězila v Příbrami 3:1.
Dukla zvítězila potřetí po sobě. S Vlašimí sice po trefě Pikolona prohrávala, ale Diallo ještě do přestávky vyrovnal. Ve druhém poločase obrat završili Hindi a z penalty Mikuš. Slovenský záložník se s pěti góly osamostatnil v čele tabulky střelců druhé nejvyšší soutěže. Vlašim prohrála druhý z posledních tří zápasů a je devátá.
Karviná získala do přestávky dvoubrankové vedení, trefili se Selnar a Breite. Na začátku druhého poločasu ale přišla o vyloučeného Condého a střídající Dedič dvěma góly vyrovnal. V závěru pak hned po příchodu na hřiště rozhodl Dadak. Nováček z Třince se po čtyřech remízách dočkal po velkém obratu prvního vítězství po návratu do druhé ligy. Karvinou porazil po 12 letech.
Domácí pád Ústí a divočina Táborska
V Ústí nad Labem padly všechny branky do přestávky. Skóre otevřel jihlavský Moudrý, za domácí vyrovnal Goj a krátce před koncem úvodního poločasu rozhodl Sambou. Ústí nevyužilo šanci posunout se do čela tabulky a je třetí. Vysočina po druhé výhře za sebou poskočila na šesté místo.
K překvapivé výhře měl nakročeno i druhý nováček. Kladno vedlo po prvním poločase na hřišti Táborska 3:1, dvakrát se trefil Novotný. V závěrečné dvacetiminutovce se však Havel a Heppner postarali o vyrovnání. Táborsko je páté a Kladno desáté.
Ostravští si v Příbrami vypracovali třígólové vedení, postupně se trefili Bitta, Dvořáček a Temel. Domácí Málek v závěru z pokutového kopu už jen snížil. Rezerva Baníku se posunula na osmou příčku, na sedmou Příbram ztrácí dva body.
Chance Národní Liga 2026/2027
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Dukla
|8
|5
|1
|2
|16:11
|16
|2
Karviná
|8
|5
|0
|3
|16:10
|15
|3
Ústí
|8
|4
|3
|1
|13:8
|15
|4
Slavia B
|7
|3
|4
|0
|17:11
|13
|5
Táborsko
|8
|3
|4
|1
|12:8
|13
|6
Jihlava
|8
|4
|1
|3
|11:7
|13
|7
Příbram
|8
|3
|4
|1
|13:12
|13
|8
Baník B
|8
|3
|2
|3
|15:10
|11
|9
Vlašim
|8
|2
|3
|3
|13:13
|9
|10
Kladno
|8
|2
|3
|3
|11:12
|9
|11
Č. Lípa
|7
|2
|2
|3
|9:14
|8
|12
Třinec
|8
|1
|4
|3
|10:14
|7
|13
Prostějov
|7
|1
|3
|3
|9:10
|6
|14
Opava
|7
|1
|3
|3
|9:12
|6
|15
Kroměříž
|7
|1
|2
|4
|4:14
|5
|16
Žižkov
|7
|1
|1
|5
|4:16
|4
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup