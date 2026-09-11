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Dukla je po výhře první. Obrat Třince proti Karviné z 0:2 na 3:2! Přestřelka v Táborsku

Gólová radost hráčů Dukly
Gólová radost hráčů DuklyZdroj: FK Dukla Praha
iSport.cz
Chance Národní Liga
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Fotbalová Chance Národní Liga pokračuje 8. kolem. Už v pátek se hrálo pět zápasů a k vidění byla hromada branek! Karviná v derby s Třincem přišla o dvougólové vedení a nakonec padla 2:3. Pražská Dukla si poradila s Vlašimí 3:1 a je první. Šest gólů padlo v duelu Táborska s Kladnem, po třech na každé straně. Béčko Baníku uspělo na trávníku Příbrami 3:1 a Ústí nad Labem podlehlo Jihlavě 1:2.

Podrobnosti připravujeme.

Chance Národní Liga 2026/2027

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#TýmZVRPSkóreB
1Dukla851216:1116
2Karviná850316:1015
3Ústí843113:815
4Slavia B734017:1113
5Táborsko834112:813
6Jihlava841311:713
7Příbram834113:1213
8Baník B832315:1011
9Vlašim823313:139
10Kladno823311:129
11Č. Lípa72239:148
12Třinec814310:147
13Prostějov71339:106
14Opava71339:126
15Kroměříž71244:145
16Žižkov71154:164
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

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