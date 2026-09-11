Dukla je po výhře první. Obrat Třince proti Karviné z 0:2 na 3:2! Přestřelka v Táborsku
Fotbalová Chance Národní Liga pokračuje 8. kolem. Už v pátek se hrálo pět zápasů a k vidění byla hromada branek! Karviná v derby s Třincem přišla o dvougólové vedení a nakonec padla 2:3. Pražská Dukla si poradila s Vlašimí 3:1 a je první. Šest gólů padlo v duelu Táborska s Kladnem, po třech na každé straně. Béčko Baníku uspělo na trávníku Příbrami 3:1 a Ústí nad Labem podlehlo Jihlavě 1:2.
Podrobnosti připravujeme.
Chance Národní Liga 2026/2027
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Dukla
|8
|5
|1
|2
|16:11
|16
|2
Karviná
|8
|5
|0
|3
|16:10
|15
|3
Ústí
|8
|4
|3
|1
|13:8
|15
|4
Slavia B
|7
|3
|4
|0
|17:11
|13
|5
Táborsko
|8
|3
|4
|1
|12:8
|13
|6
Jihlava
|8
|4
|1
|3
|11:7
|13
|7
Příbram
|8
|3
|4
|1
|13:12
|13
|8
Baník B
|8
|3
|2
|3
|15:10
|11
|9
Vlašim
|8
|2
|3
|3
|13:13
|9
|10
Kladno
|8
|2
|3
|3
|11:12
|9
|11
Č. Lípa
|7
|2
|2
|3
|9:14
|8
|12
Třinec
|8
|1
|4
|3
|10:14
|7
|13
Prostějov
|7
|1
|3
|3
|9:10
|6
|14
Opava
|7
|1
|3
|3
|9:12
|6
|15
Kroměříž
|7
|1
|2
|4
|4:14
|5
|16
Žižkov
|7
|1
|1
|5
|4:16
|4
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup