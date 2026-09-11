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ONLINE: Hraje se pět zápasů druhé ligy. Dukla hostí Vlašim, Karviná vede v Třinci

Dukla vedla proti Táborsku 2:0, nakonec ale jen remizovala
Dukla vedla proti Táborsku 2:0, nakonec ale jen remizovalaZdroj: FK Dukla Praha
iSport.cz
Chance Národní Liga
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Fotbalová Chance Národní liga pokračuje 8. kolem. A už v pátek se hraje pět utkání, ve kterých jdou do akce i největší favorité na přímý postup. Pražská Dukla hostí Vlašim, Karviná hraje derby v Třinci a ambiciózní Ústí nad Labem čelí Jihlavě. Na programu jsou také duely Příbram - Baník B a Táborsko - Kladno, ONLINE přenosy sledujte na iSportu.

Chance Národní Liga 2026/2027

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#TýmZVRPSkóreB
1Karviná750214:715
2Ústí743012:615
3Slavia B734017:1113
4Dukla741213:1013
5Příbram734012:913
6Táborsko73319:512
7Jihlava73139:610
8Vlašim723212:109
9Baník B722312:98
10Kladno72238:98
11Č. Lípa72239:148
12Prostějov71339:106
13Opava71339:126
14Kroměříž71244:145
15Třinec70437:124
16Žižkov71154:164
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

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