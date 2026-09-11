ONLINE: Hraje se pět zápasů druhé ligy. Dukla hostí Vlašim, v akci i Karviná a Ústí
Fotbalová Chance Národní liga pokračuje 8. kolem. A už v pátek se hraje pět utkání, ve kterých jdou do akce i největší favorité na přímý postup. Pražská Dukla hostí Vlašim, Karviná hraje derby v Třinci a ambiciózní Ústí nad Labem čelí Jihlavě. Na programu jsou také duely Příbram - Baník B a Táborsko - Kladno, ONLINE přenosy sledujte na iSportu.
Chance Národní Liga 2026/2027
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Karviná
|7
|5
|0
|2
|14:7
|15
|2
Ústí
|7
|4
|3
|0
|12:6
|15
|3
Slavia B
|7
|3
|4
|0
|17:11
|13
|4
Dukla
|7
|4
|1
|2
|13:10
|13
|5
Příbram
|7
|3
|4
|0
|12:9
|13
|6
Táborsko
|7
|3
|3
|1
|9:5
|12
|7
Jihlava
|7
|3
|1
|3
|9:6
|10
|8
Vlašim
|7
|2
|3
|2
|12:10
|9
|9
Baník B
|7
|2
|2
|3
|12:9
|8
|10
Kladno
|7
|2
|2
|3
|8:9
|8
|11
Č. Lípa
|7
|2
|2
|3
|9:14
|8
|12
Prostějov
|7
|1
|3
|3
|9:10
|6
|13
Opava
|7
|1
|3
|3
|9:12
|6
|14
Kroměříž
|7
|1
|2
|4
|4:14
|5
|15
Třinec
|7
|0
|4
|3
|7:12
|4
|16
Žižkov
|7
|1
|1
|5
|4:16
|4
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup