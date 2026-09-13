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ONLINE: Slavia B - Žižkov. Dukla je po výhře první, obrat Třince proti Karviné

Fotbalisté Viktorie Žižkov
Fotbalisté Viktorie ŽižkovZdroj: Svatopluk Samler / FK Viktoria Žižkov
Gólová radost hráčů Dukly
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iSport.cz, ČTK
Chance Národní Liga
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Fotbalisté Dukly využili zaváhání konkurentů a ujali se vedení v druhé lize. V utkání 8. kola porazili Vlašim 3:1 a v neúplné tabulce mají jednobodový náskok před Karvinou a Ústím nad Labem. Karviná prohrála slezské derby v Třinci 2:3 a Severočeši doma podlehli Jihlavě 1:2. Táborsko doma jen remizovalo 3:3 s Kladnem, rezerva Baníku Ostrava zvítězila v Příbrami 3:1. V neděli se hraje pražské derby, kdy béčko Slavie vyzve Žižkov. ONLINE přenos sledujte na iSportu.

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Dukla zvítězila potřetí po sobě. S Vlašimí sice po trefě Pikolona prohrávala, ale Diallo ještě do přestávky vyrovnal. Ve druhém poločase obrat završili Hindi a z penalty Mikuš. Slovenský záložník se s pěti góly osamostatnil v čele tabulky střelců druhé nejvyšší soutěže. Vlašim prohrála druhý z posledních tří zápasů.

Karviná získala do přestávky dvoubrankové vedení, trefili se Selnar a Breite. Na začátku druhého poločasu ale přišla o vyloučeného Condého a střídající Dedič dvěma góly vyrovnal. V závěru pak hned po příchodu na hřiště rozhodl Dadak. Nováček z Třince se po čtyřech remízách dočkal po velkém obratu prvního vítězství po návratu do druhé ligy. Karvinou porazil po 12 letech.

Domácí pád Ústí a divočina Táborska

V Ústí nad Labem padly všechny branky do přestávky. Skóre otevřel jihlavský Moudrý, za domácí vyrovnal Goj a krátce před koncem úvodního poločasu rozhodl Sambou. Ústí nevyužilo šanci posunout se do čela tabulky.

K překvapivé výhře měl nakročeno i druhý nováček. Kladno vedlo po prvním poločase na hřišti Táborska 3:1, dvakrát se trefil Novotný. V závěrečné dvacetiminutovce se však Havel a Heppner postarali o vyrovnání.

Ostravští si v Příbrami vypracovali třígólové vedení, postupně se trefili Bitta, Dvořáček a Temel. Domácí Málek v závěru z pokutového kopu už jen snížil.

Špatný vstup Opavy do sezony

Opava neprožívá ideální vstup do sezony, z dosavadních osmi kol jen jednou zvítězila. V Kroměříži sice ztratila poločasové vedení, ale od 68. minuty hrála v přesilovce po vyloučení domácího Bartolomeua.

O 10 minut později nicméně kroměřížský Kulíšek s přehledem proměnil penaltu a Slezané museli vzít zavděk remízou, kterou jim z dorážky ve třetí minutě nastavení zařídil Srubek. Hanákům těsně unikla druhá výhra v druholigové sezoně.

Také v druhém sobotním utkání udělil rozhodčí červenou kartu. Česká Lípa dohrávala od 81. minuty o deseti, Prostějov se ale ani v krátké přesilovce neprosadil. Hanáci přitom v týdnu dali dvě branky v poháru ligové Olomouci, kterou vyřadili v penaltovém rozstřelu.

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#TýmZVRPSkóreB
1Dukla851216:1116
2Karviná850316:1015
3Ústí843113:815
4Slavia B734017:1113
5Táborsko834112:813
6Jihlava841311:713
7Příbram834113:1213
8Baník B832315:1011
9Vlašim823313:139
10Kladno823311:129
11Č. Lípa82339:149
12Prostějov81439:107
13Opava814311:147
14Třinec814310:147
15Kroměříž81346:166
16Žižkov71154:164
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

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