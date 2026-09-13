ONLINE: Slavia B - Žižkov. Dukla je po výhře první, obrat Třince proti Karviné
Fotbalisté Dukly využili zaváhání konkurentů a ujali se vedení v druhé lize. V utkání 8. kola porazili Vlašim 3:1 a v neúplné tabulce mají jednobodový náskok před Karvinou a Ústím nad Labem. Karviná prohrála slezské derby v Třinci 2:3 a Severočeši doma podlehli Jihlavě 1:2. Táborsko doma jen remizovalo 3:3 s Kladnem, rezerva Baníku Ostrava zvítězila v Příbrami 3:1. V neděli se hraje pražské derby, kdy béčko Slavie vyzve Žižkov. ONLINE přenos sledujte na iSportu.
Dukla zvítězila potřetí po sobě. S Vlašimí sice po trefě Pikolona prohrávala, ale Diallo ještě do přestávky vyrovnal. Ve druhém poločase obrat završili Hindi a z penalty Mikuš. Slovenský záložník se s pěti góly osamostatnil v čele tabulky střelců druhé nejvyšší soutěže. Vlašim prohrála druhý z posledních tří zápasů.
Karviná získala do přestávky dvoubrankové vedení, trefili se Selnar a Breite. Na začátku druhého poločasu ale přišla o vyloučeného Condého a střídající Dedič dvěma góly vyrovnal. V závěru pak hned po příchodu na hřiště rozhodl Dadak. Nováček z Třince se po čtyřech remízách dočkal po velkém obratu prvního vítězství po návratu do druhé ligy. Karvinou porazil po 12 letech.
Domácí pád Ústí a divočina Táborska
V Ústí nad Labem padly všechny branky do přestávky. Skóre otevřel jihlavský Moudrý, za domácí vyrovnal Goj a krátce před koncem úvodního poločasu rozhodl Sambou. Ústí nevyužilo šanci posunout se do čela tabulky.
K překvapivé výhře měl nakročeno i druhý nováček. Kladno vedlo po prvním poločase na hřišti Táborska 3:1, dvakrát se trefil Novotný. V závěrečné dvacetiminutovce se však Havel a Heppner postarali o vyrovnání.
Ostravští si v Příbrami vypracovali třígólové vedení, postupně se trefili Bitta, Dvořáček a Temel. Domácí Málek v závěru z pokutového kopu už jen snížil.
Špatný vstup Opavy do sezony
Opava neprožívá ideální vstup do sezony, z dosavadních osmi kol jen jednou zvítězila. V Kroměříži sice ztratila poločasové vedení, ale od 68. minuty hrála v přesilovce po vyloučení domácího Bartolomeua.
O 10 minut později nicméně kroměřížský Kulíšek s přehledem proměnil penaltu a Slezané museli vzít zavděk remízou, kterou jim z dorážky ve třetí minutě nastavení zařídil Srubek. Hanákům těsně unikla druhá výhra v druholigové sezoně.
Také v druhém sobotním utkání udělil rozhodčí červenou kartu. Česká Lípa dohrávala od 81. minuty o deseti, Prostějov se ale ani v krátké přesilovce neprosadil. Hanáci přitom v týdnu dali dvě branky v poháru ligové Olomouci, kterou vyřadili v penaltovém rozstřelu.
Chance Národní Liga 2026/2027
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Dukla
|8
|5
|1
|2
|16:11
|16
|2
Karviná
|8
|5
|0
|3
|16:10
|15
|3
Ústí
|8
|4
|3
|1
|13:8
|15
|4
Slavia B
|7
|3
|4
|0
|17:11
|13
|5
Táborsko
|8
|3
|4
|1
|12:8
|13
|6
Jihlava
|8
|4
|1
|3
|11:7
|13
|7
Příbram
|8
|3
|4
|1
|13:12
|13
|8
Baník B
|8
|3
|2
|3
|15:10
|11
|9
Vlašim
|8
|2
|3
|3
|13:13
|9
|10
Kladno
|8
|2
|3
|3
|11:12
|9
|11
Č. Lípa
|8
|2
|3
|3
|9:14
|9
|12
Prostějov
|8
|1
|4
|3
|9:10
|7
|13
Opava
|8
|1
|4
|3
|11:14
|7
|14
Třinec
|8
|1
|4
|3
|10:14
|7
|15
Kroměříž
|8
|1
|3
|4
|6:16
|6
|16
Žižkov
|7
|1
|1
|5
|4:16
|4
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup