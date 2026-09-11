Zbývaly hodiny. Oulehla odtajnil, kam měl jít Marcolino. Idumba chtěli v Srbsku
Přestup útočníka Alana do Marcolina z Ústí nad Labem byl skutečně na spadnutí. Šlo o hodiny. Přestupová sága s koncem přestupové uzávěrky však nedopadla a gabonský objev zůstane minimálně do zimní pauzy v Chance Národní lize. Stejně jako křídelník Idumbo-Muzambo, kterého měl na radaru elitní klub ze Srbska. „Musíme je zpátky mentálně nahodit,“ řekl trenér David Oulehla.
Vypadalo to jako hotová věc. Marcolino za půlrok ve druhé lize v dresu Ústí nad Labem sázel góly, podobně nastartoval i novou sezonu. Na jejím začátku chytil velkou formu také Franck Idumbo-Muzambo, sprinter a se čtyřmi trefami průběžně nejlepší střelec soutěže. Na oba přišly nabídky z vyšší úrovně, přesto ještě zůstávají na severu Čech. Marcolino makal po přestupovém finiši proti béčku Slavie (1:1) i Jihlavě (1:2). Proti Vysočině patřil k nejaktivnějším hráčům domácích a po faulu na něj visela ve vzduchu penalta. Idumbo nehrál kvůli viróze.
Jak daleko byl Marcolinův přestup?
„Reálné to bylo, stejně jako byl na poslední chvíli reálný přestup Idumba. Řešilo se to. Pro hráče jsou to velké mentální zásahy. Vzhledem ke klubům, jaké byly ve hře, by to byl pro Marcolina zajímavý krok. A pro Idumba nakonec taky.“
Jenže zůstali. Jak je složité pro trenéra, aby se na nich neprojevilo zklamání z nevyužité příležitosti?
„Pro hráče je to těžké. Musíme je mentálně nahodit zpátky. Je potřeba, aby chápali, že musí dva tři měsíce pokračovat a v zimě se uvidí, co bude dál.“
Můžete prozradit, kam měli namířeno?
„O Marcolina se zajímaly prvoligové kluby. Šlo určitě o Jablonec a Hradec. Idumba měl vyhlídnutý tým ze srbské první ligy, který hrál o evropské poháry. Jednalo se o dobrý, známý celek. V Idumbově případě se nějak nedohodli a nedopadlo to.“
Odrazovala od Marcolina příliš vysoká cena? Mluvilo se o milionu eur, tedy 25 milionech korun.
„Přiznám se, že to nevím. Nemám informace. Je to věcí těch klubů a našeho sportovního úseku s majitelem.“
S Jihlavou jste prohráli 1:2 po fatální chybě v rozehrávce od Yaméoga, stoper z Burkiny Faso namazal blízko vlastní bráně soupeři. Nemáte pocit, že zahraniční hráči to neberou příliš vážně, nebo že hrají až na extrémní riziko?
„Obrovská chyba, zápas to prakticky rozhodlo. Jestli si myslíme, že otočíme pět zápasů ve druhé lize… Kdo dá gól jako první, získává velkou výhodu. Na individuálních trénincích na tom pracujeme. Musí pochopit, že on je poslední hráč. Připadá mi to, jak kdyby byl někde na pláži na Copacabaně a hrál nějaký easy fotbal. Je to úplně laxní a nešlo o jeho první chybu, minule v domácím zápase se mu to taky stalo. Takové věci se nastřádávají a budu s ním mít důraznou rozmluvu. Jsem na něj strašně naštvaný. Chceme hrát otevřený fotbal, takže chyby uděláme. Ale tohle je šílená chyba.“
Měl víc špatných přihrávek, uvažoval jste, že byste ho o poločase stáhl ze hřiště?
„Nejdu cestou, že bych sekl hráče hned. Chci s ním o tom mluvit, vysvětlit mu to. On je dobrej kluk, pracuje dobře. Mám ho rád, nechci ho zabít, srazit. Musí ale pochopit, že tohle jsou důležité věci. Je to stoper a musí se podle toho chovat. Někdy mi přijde, že jsme bohorovní, až arogantní.“
Jak komunikujete se zahraničními hráči, kteří si asi někdy nepřipouští vážnost obtížných momentů v zápase?
„Komunikace probíhá. Oproti nám Čechům jsou odlišní v mentalitě. My jsme opatrní, středoví, hlavně neudělat chybu. Oni jsou nastavení jinak a zase mají jiné přednosti. Nepaušalizoval bych to. Každý ze zahraničních fotbalistů je trochu jiný, záleží, jestli je stoper, bek, útočník, křídlo. Někdy tlak, který vás svazuje a brzdí vám vaši kvalitu, tak oni se silnou mentalitou, že se nemůže nic stát, nám mohou pomoct.“
Jak si vysvětlujete vyrovnanost soutěže? Mezi vedoucí Duklou a sedmou Příbramí je rozdíl tří bodů.
„Ve druhé lize se hráči míchají, chodí z klubů do klubů. Je to strašně vyrovnané, rozhodují detaily. Dneska jsou všichni nachystaní, běhají. Ze zápasu s Jihlavou jsem měl obavu. Jde o mladé dynamické mužstvo. Jejich pohyblivost nám dělala obrovské problémy. Taktika je jedna věc, ale když prohrajete dva tři souboje po sobě, nechytnete rychlé hráče, nastává problém. Rozhodují maličkosti, rozdíloví hráči jako Moulis, kteří vymyslí něco, co průměrní hráči, kteří jenom běhají, neumí. Každý může porazit každého. Třinec z chvostu tabulky porazil do té doby lídra z Karviné.“
Mělo následky vaše vypadnutí z MOL Cupu proti třetiligovému Varnsdorfu?
„Pozor, to je mužstvo, které bude hrát v ČFL nahoře. Mají hodně ukrajinských hráčů, kteří prošli Dněpropetrovskem, Kyjevem, Charkovem. Nejsou to žádná ořezávátka. Věděl jsem, že určitá personální rotace bude riziko. Na druhou stranu, kdybych tam náhradníky nedal, byli by nám k ničemu. Bohužel. Výkon nebyl optimální, ale ani katastrofální. Nepovedl se nám penaltový rozstřel. Byl jsem naštvaný o to víc, že Varnsdorf následně dostal v losu pro další kolo Slavii. Zápas se Slavií, kdybychom ji dostali, by vyprodal stadion. Škoda.“