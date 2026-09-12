Haškova druholigová Dukla? Exotičtí cizinci i zkušení třicátníci. Šustr: Nacházíme tvář
Po osmém kole jsou konečně tam, kde je většina lidí tipovala od začátku sezony. Dukla je opět na prvním místě druhé ligy, postupovém. Všichni v klubu dobře vědí, jaký je cíl, ale realita Chance Národní Ligy ukázala, že to rozhodně nebude tak lehké. Zvlášť když se opět kompletně překopal tým. Proti Vlašimi se ukázali minimálně tři zajímaví mladí cizinci. „Každý, kdo u nás bude dobře pracovat, se může výkonnostně posunout,“ říká kouč Pavel Šustr.
Na větu, že na Julisce bylo v přestupovém období klasicky rušno, se Pavel Šustr usměje: „To už je tady klasika, jo?“ Pod sportovním ředitelem Martinem Haškem ale ano. Poslední tři přestupová období, která měl už na starosti, se v Bubenči podepsala obří várka hráčů. Někteří jsou v týmu doteď, někteří byli s dobrým výdělkem přeprodáni výš, spoustu z nich zůstalo v propadlišti dějin.
I toto léto bylo divoké. A stejně jako minulý rok v boji o záchranu, nejde Dukla přímo podle poučky, že postup z druhé ligy vám zařídí zkušenost a česká kostra. „Je to jedno. Pro mě je podstatné, aby každý v kabině měl úspěch a výkon týmu na prvním místě. Mladí kluci, co tu jsou, už ukázali, že se dokážou vyrovnat s tím naším tvrdým fotbalem,“ míní Pavel Šustr.
Mix zkušeností a nákupů z ciziny
Odbitím konce přestupního období se už dá oficiálně říct, že jeho tým posílilo čtrnáct nových hráčů. O šest méně než během Haškova prvního léta, o čtyři více než v zimě. Sportovní ředitel nadále věří svému postupu. Tedy hledání na levných a mnohdy trochu obskurních trzích při shánění mladých zahraničních hráčů namixované se sázkou na domácí třicátníky.
Ti třeba proti Vlašimi (3:1) byli v základní sestavě čtyři – Matěj Hanousek, Jakub Plšek, Jaroslav Svozil a Rajmund Mikuš. K tomu zkušený Michal Tomič. Na druhou ligu nadstandard. Zbytek týmu už sráží věkový průměr do nižších pater.
Opět se hledalo v zajímavých ligách: Evan Rotundo přišel z lucemburské, Fallou Coly ze srbské, Ante Matič z druhé chorvatské, Mateo Karamatič ze Spojených Arabských Emirátů, Antoni Franke z juniorky italského Cagliari a Olatoundji Tessilimi z finské ligy. Právě poslední jmenovaný rychlík z Beninu se rýsuje jako další hráč, který může mít zářnou budoucnost.
Rychlík z Beninu, polský stoper
„Jestli jsem někdy koučoval rychlejšího hráče? To nevím, to bych musel změřit. Ačkoliv tenhle je fakt rychlej,“ poznamenal Pavel Šustr. „Je ale důležité, aby se naučil tu rychlost správně využívat. Měl jsem třeba Vasila Kušeje a vedli jsme spolu diskuze, zda je lepší si chodit pro balon do nohy, či nabíhat za obranu. V momentě, kdy to pochopil, udělal dva přestupy a byl ve Slavii,“ komentoval jednadvacetiletého běžce, který už ve druhé lize připsal 3+1 v 7 zápasech.
Podobně zajímavě vypadá další mladík Seif Ali-Hindi, který dorazil už v zimě z druhé švédské ligy. „Talentovaný hráč, jediný ze zimních transferů, které jsme neudělali za nula. Dělali jsme ho spíše směrem k létu,“ avizoval v rozhovoru pro Ligu naruby Hašek. Proti Vlašimi záložník nastoupil poprvé v základní sestavě, režíroval hru, rozdával pasy, obcházel hráče, makal dozadu a především vstřelil vítězný gól.
„Povinnosti do defenzivy konečně pochopil. On vypadá krásně na balonu, to je nádhera, a učí se to mnohem hůř než všechno ostatní, takže se o to opřeme. Ale je třeba se s ním neustále bavit o roli na hřišti,“ popsal Šustr, který ukázal překvapivě i na devatenáctiletého polského stopera Frankeho. „Kdo zná italskou Primaveru, ví, že se tam moc nepresuje, je to hezký. Tady je to samý fighter. Tony má skvělou rozehrávku, je to levák a pracovali jsme s ním hlavně na defenzivních úkolech a zachytávání hráčů. Vlašim je herní soupeř, ukázal jsem na něj schválně. Je to příslib, levonohých stoperů moc není.“
Ne všechno je samozřejmě na Julisce růžové. Mnozí hráči přeplněného kádru už se teď nedostávají do nominace, třeba budou v budoucnosti vyhodnoceni jako trefy vedle. Dukla lize nedominuje, každý zápas je boj a zatím čeká na vyloženě snadné vítězství, dvakrát dokonce prohrála. Byť je minimálně do neděle první, od sedmého místa ji dělí jen tři body. Proto zůstává Šustr ostražitý.
„Nechci říkat, že jsem vědma, ale očekával jsem, jaká druhá liga bude. Vyrovnaná soutěž, každý tým má v týmu pár zajímavých typů. Potvrdilo se také, že zápasy budou rozhodovat detaily, třeba v těch zápasech, co jsme ztratili. Je to osm zápasů a nikdo tu nebude usínat na vavřínech. Z toho, že jsme teď tři v řadě vyhráli, se naopak cítím divně, nejraději bych zase někomu naložil, protože nesmíme polevit. Hned v pondělí jim řeknu, ať nečučí na tabulku. Raději zaklepu na dřevo, ale mám pocit, že tým postupně nachází tvář a jsou tam principy hry, které chceme,“ uzavřel Šustr.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Dukla
|8
|5
|1
|2
|16:11
|16
|2
Karviná
|8
|5
|0
|3
|16:10
|15
|3
Ústí
|8
|4
|3
|1
|13:8
|15
|4
Slavia B
|7
|3
|4
|0
|17:11
|13
|5
Táborsko
|8
|3
|4
|1
|12:8
|13
|6
Jihlava
|8
|4
|1
|3
|11:7
|13
|7
Příbram
|8
|3
|4
|1
|13:12
|13
|8
Baník B
|8
|3
|2
|3
|15:10
|11
|9
Vlašim
|8
|2
|3
|3
|13:13
|9
|10
Kladno
|8
|2
|3
|3
|11:12
|9
|11
Č. Lípa
|7
|2
|2
|3
|9:14
|8
|12
Třinec
|8
|1
|4
|3
|10:14
|7
|13
Prostějov
|7
|1
|3
|3
|9:10
|6
|14
Opava
|7
|1
|3
|3
|9:12
|6
|15
Kroměříž
|7
|1
|2
|4
|4:14
|5
|16
Žižkov
|7
|1
|1
|5
|4:16
|4
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup