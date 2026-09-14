Krádež ve druhé lize? Česká Lípa zuří: Tenhle sudí nemá v lize co dělat! Byl u toho Všetečka
Nováčka z České Lípy čeká v Chance Národní Lize hodně práce v případném boji o záchranu. O to víc Severočechy mrzí kontroverzní moment z víkendového utkání 8. kola proti sousedovi v tabulce z Prostějova. Nervózní souboj skončil bezbrankovou remízou. Rozhodnutí by možná přinesl gól ze 79. minuty, který nebyl uznán. A podle domácích neprávem.
Výkop gólmana Nováka prodloužil Adam Ondráček poblíž soupeřova vápna k Filipu Kážovi, jenž reagoval rychleji než obránci a pohotově přeloboval brankáře Kerla. Jenže než se balon dokutálel za čáru, zdvihl praporek pomezní sudí a při jeho signalizaci foukl do píšťalky hlavní arbitr Jan Všetečka.
Fotbalisté České Lípy se zlobili, leč marně. „Z tohoto záběru to na ofsajd rozhodně nevypadalo,“ divil se komentátor České televize, jež duel vysílala v přímém přenosu.
Nepozná, že tam není o metr...
S takovým názorem souhlasí sportovní manažer České Lípy Jaroslav Bílek, sám paradoxně bývalý prvoligový sudí v letech 2008 až 2015.
„Jsem brutálně naštvaný, když prvoligový rozhodčí nepozná jednoduchou ofsajdovou situaci a připraví nás tím o tři body ve vyrovnané tabulce druhé ligy. A jestli asistent rozhodčího nerozezná, kde tam hráč není metr od předposledního hráče, nemá v lize co dělat,“ zuřil funkcionář v komentáři pro iSport.
Závěr utkání navíc českolipští dohrávali v deseti. Nejprve totiž za strkanici s Černákem dostal žlutou kartu Dominik Mašek, aby o chvíli později host zapůjčený z Liberce přejel ostře Adama Binara a po druhém napomenutí byl vyloučen. V tomto případě však o verdiktu není pochyb.
Situace chybí v oficiálním sestřihu...
Jen je záhadou, proč ofsajdová situace chybí v oficiálním sestřihu soutěže, stejně jako Maškovo vyloučení.
Zajímavostí pak je, že muž s píšťalkou Všetečka byl vyšetřován etickou komisí FAČR a figuroval v podezřelém utkání Českých Budějovic s Karvinou na jaře 2024. Nicméně v létě se vrátil na nominační listinu rozhodčích a delegátů profesionálních soutěží. Asistent ze sobotního mače v České Lípě David Beneš je pak v této sezoně nováčkem mezi pomezními.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Dukla
|8
|5
|1
|2
|16:11
|16
|2
Karviná
|8
|5
|0
|3
|16:10
|15
|3
Ústí
|8
|4
|3
|1
|13:8
|15
|4
Slavia B
|8
|3
|4
|1
|17:12
|13
|5
Táborsko
|8
|3
|4
|1
|12:8
|13
|6
Jihlava
|8
|4
|1
|3
|11:7
|13
|7
Příbram
|8
|3
|4
|1
|13:12
|13
|8
Baník B
|8
|3
|2
|3
|15:10
|11
|9
Vlašim
|8
|2
|3
|3
|13:13
|9
|10
Kladno
|8
|2
|3
|3
|11:12
|9
|11
Č. Lípa
|8
|2
|3
|3
|9:14
|9
|12
Prostějov
|8
|1
|4
|3
|9:10
|7
|13
Opava
|8
|1
|4
|3
|11:14
|7
|14
Třinec
|8
|1
|4
|3
|10:14
|7
|15
Žižkov
|8
|2
|1
|5
|5:16
|7
|16
Kroměříž
|8
|1
|3
|4
|6:16
|6
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup