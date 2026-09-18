Druhá liga má nového lídra, Karviná střídá Duklu. Jihlava - Slavia B 3:2, výhra Opavy
V 9. kole Chance Národní Ligy padaly góly na všech stadionech. Karviná se po výhře 3:2 nad Kroměříží dostala do čela tabulky. V něm vystřídala pražskou Duklu, která remizovala v Prostějově 2:2. Rezerva Slavie padla v Jihlavě 2:3, zatímco Opava i přes dlouhé oslabení bere tři body po vítězství 2:1 nad Českou Lípou.
Podrobnosti připravujeme.
Chance Národní Liga 2026/2027
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Karviná
|9
|6
|0
|3
|19:12
|18
|2
Dukla
|9
|5
|2
|2
|18:13
|17
|3
Jihlava
|9
|5
|1
|3
|14:9
|16
|4
Ústí
|8
|4
|3
|1
|13:8
|15
|5
Slavia B
|9
|3
|4
|2
|19:15
|13
|6
Táborsko
|8
|3
|4
|1
|12:8
|13
|7
Příbram
|8
|3
|4
|1
|13:12
|13
|8
Baník B
|8
|3
|2
|3
|15:10
|11
|9
Opava
|9
|2
|4
|3
|13:15
|10
|10
Vlašim
|8
|2
|3
|3
|13:13
|9
|11
Kladno
|8
|2
|3
|3
|11:12
|9
|12
Č. Lípa
|9
|2
|3
|4
|10:16
|9
|13
Prostějov
|9
|1
|5
|3
|11:12
|8
|14
Třinec
|8
|1
|4
|3
|10:14
|7
|15
Žižkov
|8
|2
|1
|5
|5:16
|7
|16
Kroměříž
|9
|1
|3
|5
|8:19
|6
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