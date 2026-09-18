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Druhá liga má nového lídra, Karviná střídá Duklu. Jihlava - Slavia B 3:2, výhra Opavy

Radost karvinských fotbalistů
Radost karvinských fotbalistůZdroj: Web MFK Karviná
Gólová radost hráčů Dukly
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iSport.cz
Chance Národní Liga
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V 9. kole Chance Národní Ligy padaly góly na všech stadionech. Karviná se po výhře 3:2 nad Kroměříží dostala do čela tabulky. V něm vystřídala pražskou Duklu, která remizovala v Prostějově 2:2. Rezerva Slavie padla v Jihlavě 2:3, zatímco Opava i přes dlouhé oslabení bere tři body po vítězství 2:1 nad Českou Lípou.

Podrobnosti připravujeme.

Chance Národní Liga 2026/2027

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#TýmZVRPSkóreB
1Karviná960319:1218
2Dukla952218:1317
3Jihlava951314:916
4Ústí843113:815
5Slavia B934219:1513
6Táborsko834112:813
7Příbram834113:1213
8Baník B832315:1011
9Opava924313:1510
10Vlašim823313:139
11Kladno823311:129
12Č. Lípa923410:169
13Prostějov915311:128
14Třinec814310:147
15Žižkov82155:167
16Kroměříž91358:196
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

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