ONLINE: Prostějov - Dukla. Rezerva Slavie hraje v Jihlavě, Karviná proti Kroměříži
Chance Národní Liga pokračuje už 9. kolem. V něm aktuální lídr druhé nejvyšší fotbalové soutěžě, pražská Dukla, nastupuje na hřišti Prostějova. Rezerva Slavie hraje v Jihlavě, karvinští fotbalisté vyzývají Kroměříž a Opava měří síly s Českou Lípou. Všechna utkání sledujte ONLINE na webu iSport.
Chance Národní Liga 2026/2027
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Dukla
|8
|5
|1
|2
|16:11
|16
|2
Karviná
|8
|5
|0
|3
|16:10
|15
|3
Ústí
|8
|4
|3
|1
|13:8
|15
|4
Slavia B
|8
|3
|4
|1
|17:12
|13
|5
Táborsko
|8
|3
|4
|1
|12:8
|13
|6
Jihlava
|8
|4
|1
|3
|11:7
|13
|7
Příbram
|8
|3
|4
|1
|13:12
|13
|8
Baník B
|8
|3
|2
|3
|15:10
|11
|9
Vlašim
|8
|2
|3
|3
|13:13
|9
|10
Kladno
|8
|2
|3
|3
|11:12
|9
|11
Č. Lípa
|8
|2
|3
|3
|9:14
|9
|12
Prostějov
|8
|1
|4
|3
|9:10
|7
|13
Opava
|8
|1
|4
|3
|11:14
|7
|14
Třinec
|8
|1
|4
|3
|10:14
|7
|15
Žižkov
|8
|2
|1
|5
|5:16
|7
|16
Kroměříž
|8
|1
|3
|4
|6:16
|6
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