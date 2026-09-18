Předplatné

ONLINE: Prostějov - Dukla. Rezerva Slavie hraje v Jihlavě, Karviná proti Kroměříži

Gólová radost hráčů Dukly
Gólová radost hráčů DuklyZdroj: FK Dukla Praha
iSport.cz
Chance Národní Liga
Začít diskusi (0)

Chance Národní Liga pokračuje už 9. kolem. V něm aktuální lídr druhé nejvyšší fotbalové soutěžě, pražská Dukla, nastupuje na hřišti Prostějova. Rezerva Slavie hraje v Jihlavě, karvinští fotbalisté vyzývají Kroměříž a Opava měří síly s Českou Lípou. Všechna utkání sledujte ONLINE na webu iSport.

Chance Národní Liga 2026/2027

LIVE
--Tipsport1.295.138.54Detail
LIVE
--Tipsport3.543.421.96Detail
LIVE
--Tipsport1.683.774.45Detail
LIVE
--Tipsport1.973.633.33Detail

#TýmZVRPSkóreB
1Dukla851216:1116
2Karviná850316:1015
3Ústí843113:815
4Slavia B834117:1213
5Táborsko834112:813
6Jihlava841311:713
7Příbram834113:1213
8Baník B832315:1011
9Vlašim823313:139
10Kladno823311:129
11Č. Lípa82339:149
12Prostějov81439:107
13Opava814311:147
14Třinec814310:147
15Žižkov82155:167
16Kroměříž81346:166
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

Začít diskuzi

Fotbal 2026

MS ve fotbale 2026Chance LigaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů