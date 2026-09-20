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ONLINE: Žižkov - Třinec 1:0. Před pauzou se hrají čtyři zápasy, dotáhne se Ústí na Karvinou?

Radost karvinských fotbalistů
Radost karvinských fotbalistůZdroj: Web MFK Karviná
Gólová radost hráčů Dukly
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iSport.cz
Chance Národní Liga
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Fotbalisté Karviné porazili doma v 9. kole druhé ligy Kroměříž 3:2. Slezané využili zaváhání pražské Dukly, která v souběžně hraném utkání remizovala v Prostějově 2:2, a posunuli se před ni o bod do čela neúplné tabulky. Jihlava zdolala B-tým Slavie 3:2 a dostala se na třetí místo. Opava navzdory oslabení přehrála doma Českou Lípu 2:1 a radovala se z první výhry po sedmi kolech. Nedělní program rozehrává Žižkov proti Třinci, Ústí pak vyrazilo na dalekou cestu do Ostravy. Všechny zápasy sledujte ONLINE na iSportu.

Chance Národní Liga 2026/2027

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Karviná vedla po první půli o dvě branky zásluhou Kronuse a vlastní trefy Kříže. Za Hanáckou Slavii snížil Koryčan, náskok domácích znovu zvýraznil Kronus. Poslední slovo měl v závěru Toman, jenže na prohře hostů už nic nezměnil.

Poslední vítěz domácího poháru zvítězil před vlastními diváky v druholigové sezoně i ve čtvrtém utkání a získal tam 12 z celkových 18 bodů. Kroměříž vyhrála jediné z úvodních devíti kol a zůstala poslední.

Dukla díky Diallovi a Tessilimimu Prostějovu dvakrát odskočila, jenže Matoušek z penalty a Voleský srovnali. Dejvický celek bodoval ve čtvrtém kole po sobě, nenavázal ale na minulá tři vítězství. Hanáci se potřetí za sebou rozešli se soupeřem smírně a s pěti nerozhodnými výsledky jsou remízovými "králi" druhé ligy. Od sestupových příček je dělí bod.

Jihlava podobně jako Karviná vedla po úvodním dějství nad rezervou Slavie o dva góly. Nejprve si dal vlastní branku Herák a vzápětí se prosadil Mokrovics. Po změně stran zvýšil Omotoye, Pražané ještě zdramatizovali duel po zásazích střídajícího Cedergrena a Szywaly. Vysočina naplno bodovala ve třetím kole po sobě, Slavia nezvítězila počtvrté v řadě.

První výhru Opavy od úvodního kola zařídil dvěma trefami v rozmezí 17. až 35. minuty Lacík. Druhý gól zaznamenal ve chvíli, kdy už jeho tým dohrával bez vyloučeného kapitána Janoščína. Dudl rychle snížil na 1:2, nováček soutěže však i přes početní výhodu alespoň na bod nedosáhl. Slezané se posunuli na devátou příčku, Arsenal čeká na plný bodový zisk tři kola.

 

#TýmZVRPSkóreB
1Karviná960319:1218
2Dukla952218:1317
3Jihlava951314:916
4Ústí843113:815
5Slavia B934219:1513
6Táborsko834112:813
7Příbram834113:1213
8Baník B832315:1011
9Opava924313:1510
10Vlašim823313:139
11Kladno823311:129
12Č. Lípa923410:169
13Prostějov915311:128
14Třinec814310:147
15Žižkov82155:167
16Kroměříž91358:196
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  • Sestup

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