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Ústí vyhrálo v Ostravě a dotáhlo se na Karvinou. Kladno ztratilo náskok, Žižkov uspěl

Viktoria Žižkov porazil Třinec
Viktoria Žižkov porazil TřinecZdroj: FK Viktoria Žižkov
Karviná nahradila Duklu v čele druhé ligy
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Chance Národní Liga
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Fotbalisté Karviné v pátek porazili doma v 9. kole druhé ligy Kroměříž 3:2. Slezané využili zaváhání pražské Dukly, která v souběžně hraném utkání remizovala v Prostějově 2:2, a posunuli se před ni o bod do čela neúplné tabulky. V neděli se na ně ještě dotáhlo Ústí, které vyhrálo 2:0 na hřišti Baníku B. Jihlava zdolala B-tým Slavie 3:2, Žižkov si poradil s Třincem 3:0, Kladno remizovalo s Příbramí 2:2.

Karviná vedla po první půli o dvě branky zásluhou Kronuse a vlastní trefy Kříže. Za Hanáckou Slavii snížil Koryčan, náskok domácích znovu zvýraznil Kronus. Poslední slovo měl v závěru Toman, jenže na prohře hostů už nic nezměnil.

Poslední vítěz domácího poháru zvítězil před vlastními diváky v druholigové sezoně i ve čtvrtém utkání a získal tam 12 z celkových 18 bodů. Kroměříž vyhrála jediné z úvodních devíti kol a zůstala poslední.

Dukla díky Diallovi a Tessilimimu Prostějovu dvakrát odskočila, jenže Matoušek z penalty a Voleský srovnali. Dejvický celek bodoval ve čtvrtém kole po sobě, nenavázal ale na minulá tři vítězství. Hanáci se potřetí za sebou rozešli se soupeřem smírně a s pěti nerozhodnými výsledky jsou remízovými „králi“ druhé ligy. Od sestupových příček je dělí bod.

Jihlava podobně jako Karviná vedla po úvodním dějství nad rezervou Slavie o dva góly. Nejprve si dal vlastní branku Herák a vzápětí se prosadil Mokrovics. Po změně stran zvýšil Omotoye, Pražané ještě zdramatizovali duel po zásazích střídajícího Cedergrena a Szywaly. Vysočina naplno bodovala ve třetím kole po sobě, Slavia nezvítězila počtvrté v řadě.

Kladno neudrželo náskok

Ústí poslal do vedení vlastním gólem Ouly, po hodině hry přidal pojistku Goj. Severočeši vyhráli po dvou kolech a v druholigovém ročníku nebodovali jen jednou. Baník prohrál po třech zápasech a je osmý.

Skóre duelu pod Žižkovskou televizní věží otevřel v 24. minutě Papoušek, v závěru poločasu zvýšil Žitný. Konečný výsledek stanovil po přestávce Huf. Viktoria vyhrála druhé kolo po sobě a z předposledního místa se posunula na jedenácté. Slezané zvítězili v jediném z úvodních devíti kol a jsou na předposlední 15. příčce. Venku ani na pátý pokus v druholigové sezoně nevyhráli.

Skóre duelu Žižkov - Třinec pod televizní věží otevřel v 24. minutě Papoušek, v závěru poločasu zvýšil Žitný. Konečný výsledek stanovil po přestávce Huf. Pražané doma v druhé lize zvítězili po dvou zápasech. Třinec ani na pátý pokus v druholigové sezoně venku nevyhrál.

Stejně jako Žižkov i Kladno v první půli dvakrát udeřilo zásluhou Jurčenka z penalty a Smejkala, který ještě v úvodním dějství trefil břevno. Po změně stran rychle snížil Švestka, v 76. minutě málem srovnal Vott, jenže trefil taktéž horní tyč. Zdálo se, že domácí už těsné vítězství uhájí, když ve třetí minutě nastavení zařídil dělbu bodů střídající Conte.

Kladno vyhrálo jediné z minulých sedmi kol a je deváté. Před vlastními diváky v ročníku druhé nejvyšší soutěže nenašlo přemožitele ani ve čtvrtém zápase. Příbram zvítězila v jediném z posledních šesti kol, venku v druholigové sezoně ale bodovala i v pátém duelu.

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#TýmZVRPSkóreB
1Karviná960319:1218
2Ústí953115:818
3Dukla952218:1317
4Jihlava951314:916
5Příbram935115:1414
6Slavia B934219:1513
7Táborsko834112:813
8Baník B932415:1211
9Kladno924313:1410
10Opava924313:1510
11Žižkov93158:1610
12Vlašim823313:139
13Č. Lípa923410:169
14Prostějov915311:128
15Třinec914410:177
16Kroměříž91358:196
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