Ústí vyhrálo v Ostravě a dotáhlo se na Karvinou. Kladno ztratilo náskok, Žižkov uspěl
Fotbalisté Karviné v pátek porazili doma v 9. kole druhé ligy Kroměříž 3:2. Slezané využili zaváhání pražské Dukly, která v souběžně hraném utkání remizovala v Prostějově 2:2, a posunuli se před ni o bod do čela neúplné tabulky. V neděli se na ně ještě dotáhlo Ústí, které vyhrálo 2:0 na hřišti Baníku B. Jihlava zdolala B-tým Slavie 3:2, Žižkov si poradil s Třincem 3:0, Kladno remizovalo s Příbramí 2:2.
Karviná vedla po první půli o dvě branky zásluhou Kronuse a vlastní trefy Kříže. Za Hanáckou Slavii snížil Koryčan, náskok domácích znovu zvýraznil Kronus. Poslední slovo měl v závěru Toman, jenže na prohře hostů už nic nezměnil.
Poslední vítěz domácího poháru zvítězil před vlastními diváky v druholigové sezoně i ve čtvrtém utkání a získal tam 12 z celkových 18 bodů. Kroměříž vyhrála jediné z úvodních devíti kol a zůstala poslední.
Dukla díky Diallovi a Tessilimimu Prostějovu dvakrát odskočila, jenže Matoušek z penalty a Voleský srovnali. Dejvický celek bodoval ve čtvrtém kole po sobě, nenavázal ale na minulá tři vítězství. Hanáci se potřetí za sebou rozešli se soupeřem smírně a s pěti nerozhodnými výsledky jsou remízovými „králi“ druhé ligy. Od sestupových příček je dělí bod.
Jihlava podobně jako Karviná vedla po úvodním dějství nad rezervou Slavie o dva góly. Nejprve si dal vlastní branku Herák a vzápětí se prosadil Mokrovics. Po změně stran zvýšil Omotoye, Pražané ještě zdramatizovali duel po zásazích střídajícího Cedergrena a Szywaly. Vysočina naplno bodovala ve třetím kole po sobě, Slavia nezvítězila počtvrté v řadě.
Kladno neudrželo náskok
Ústí poslal do vedení vlastním gólem Ouly, po hodině hry přidal pojistku Goj. Severočeši vyhráli po dvou kolech a v druholigovém ročníku nebodovali jen jednou. Baník prohrál po třech zápasech a je osmý.
Skóre duelu pod Žižkovskou televizní věží otevřel v 24. minutě Papoušek, v závěru poločasu zvýšil Žitný. Konečný výsledek stanovil po přestávce Huf. Viktoria vyhrála druhé kolo po sobě a z předposledního místa se posunula na jedenácté. Slezané zvítězili v jediném z úvodních devíti kol a jsou na předposlední 15. příčce. Venku ani na pátý pokus v druholigové sezoně nevyhráli.
Skóre duelu Žižkov - Třinec pod televizní věží otevřel v 24. minutě Papoušek, v závěru poločasu zvýšil Žitný. Konečný výsledek stanovil po přestávce Huf. Pražané doma v druhé lize zvítězili po dvou zápasech. Třinec ani na pátý pokus v druholigové sezoně venku nevyhrál.
Stejně jako Žižkov i Kladno v první půli dvakrát udeřilo zásluhou Jurčenka z penalty a Smejkala, který ještě v úvodním dějství trefil břevno. Po změně stran rychle snížil Švestka, v 76. minutě málem srovnal Vott, jenže trefil taktéž horní tyč. Zdálo se, že domácí už těsné vítězství uhájí, když ve třetí minutě nastavení zařídil dělbu bodů střídající Conte.
Kladno vyhrálo jediné z minulých sedmi kol a je deváté. Před vlastními diváky v ročníku druhé nejvyšší soutěže nenašlo přemožitele ani ve čtvrtém zápase. Příbram zvítězila v jediném z posledních šesti kol, venku v druholigové sezoně ale bodovala i v pátém duelu.
Chance Národní Liga 2026/2027
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Karviná
|9
|6
|0
|3
|19:12
|18
|2
Ústí
|9
|5
|3
|1
|15:8
|18
|3
Dukla
|9
|5
|2
|2
|18:13
|17
|4
Jihlava
|9
|5
|1
|3
|14:9
|16
|5
Příbram
|9
|3
|5
|1
|15:14
|14
|6
Slavia B
|9
|3
|4
|2
|19:15
|13
|7
Táborsko
|8
|3
|4
|1
|12:8
|13
|8
Baník B
|9
|3
|2
|4
|15:12
|11
|9
Kladno
|9
|2
|4
|3
|13:14
|10
|10
Opava
|9
|2
|4
|3
|13:15
|10
|11
Žižkov
|9
|3
|1
|5
|8:16
|10
|12
Vlašim
|8
|2
|3
|3
|13:13
|9
|13
Č. Lípa
|9
|2
|3
|4
|10:16
|9
|14
Prostějov
|9
|1
|5
|3
|11:12
|8
|15
Třinec
|9
|1
|4
|4
|10:17
|7
|16
Kroměříž
|9
|1
|3
|5
|8:19
|6
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup