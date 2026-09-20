Žižkov - Třinec 3:0. Před repre pauzou se hrají tři zápasy, dotáhne se Ústí na Karvinou?
Fotbalisté Karviné porazili doma v 9. kole druhé ligy Kroměříž 3:2. Slezané využili zaváhání pražské Dukly, která v souběžně hraném utkání remizovala v Prostějově 2:2, a posunuli se před ni o bod do čela neúplné tabulky. Jihlava zdolala B-tým Slavie 3:2 a dostala se na třetí místo. Opava navzdory oslabení přehrála doma Českou Lípu 2:1 a radovala se z první výhry po sedmi kolech. Nedělní program rozehrál Žižkov výhrou 3:0 nad Třincem, Ústí pak vyrazilo na dalekou cestu do Ostravy. Všechny zápasy sledujte ONLINE na iSportu.
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Karviná vedla po první půli o dvě branky zásluhou Kronuse a vlastní trefy Kříže. Za Hanáckou Slavii snížil Koryčan, náskok domácích znovu zvýraznil Kronus. Poslední slovo měl v závěru Toman, jenže na prohře hostů už nic nezměnil.
Poslední vítěz domácího poháru zvítězil před vlastními diváky v druholigové sezoně i ve čtvrtém utkání a získal tam 12 z celkových 18 bodů. Kroměříž vyhrála jediné z úvodních devíti kol a zůstala poslední.
Dukla díky Diallovi a Tessilimimu Prostějovu dvakrát odskočila, jenže Matoušek z penalty a Voleský srovnali. Dejvický celek bodoval ve čtvrtém kole po sobě, nenavázal ale na minulá tři vítězství. Hanáci se potřetí za sebou rozešli se soupeřem smírně a s pěti nerozhodnými výsledky jsou remízovými „králi“ druhé ligy. Od sestupových příček je dělí bod.
Jihlava podobně jako Karviná vedla po úvodním dějství nad rezervou Slavie o dva góly. Nejprve si dal vlastní branku Herák a vzápětí se prosadil Mokrovics. Po změně stran zvýšil Omotoye, Pražané ještě zdramatizovali duel po zásazích střídajícího Cedergrena a Szywaly. Vysočina naplno bodovala ve třetím kole po sobě, Slavia nezvítězila počtvrté v řadě.
První výhru Opavy od úvodního kola zařídil dvěma trefami v rozmezí 17. až 35. minuty Lacík. Druhý gól zaznamenal ve chvíli, kdy už jeho tým dohrával bez vyloučeného kapitána Janoščína. Dudl rychle snížil na 1:2, nováček soutěže však i přes početní výhodu alespoň na bod nedosáhl. Slezané se posunuli na devátou příčku, Arsenal čeká na plný bodový zisk tři kola.
Skóre duelu Žižkov - Třinec pod televizní věží otevřel v 24. minutě Papoušek, v závěru poločasu zvýšil Žitný. Konečný výsledek stanovil po přestávce Huf. Pražané doma v druhé lize zvítězili po dvou zápasech. Třinec ani na pátý pokus v druholigové sezoně venku nevyhrál.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Karviná
|9
|6
|0
|3
|19:12
|18
|2
Dukla
|9
|5
|2
|2
|18:13
|17
|3
Jihlava
|9
|5
|1
|3
|14:9
|16
|4
Ústí
|8
|4
|3
|1
|13:8
|15
|5
Slavia B
|9
|3
|4
|2
|19:15
|13
|6
Táborsko
|8
|3
|4
|1
|12:8
|13
|7
Příbram
|8
|3
|4
|1
|13:12
|13
|8
Baník B
|8
|3
|2
|3
|15:10
|11
|9
Opava
|9
|2
|4
|3
|13:15
|10
|10
Žižkov
|9
|3
|1
|5
|8:16
|10
|11
Vlašim
|8
|2
|3
|3
|13:13
|9
|12
Kladno
|8
|2
|3
|3
|11:12
|9
|13
Č. Lípa
|9
|2
|3
|4
|10:16
|9
|14
Prostějov
|9
|1
|5
|3
|11:12
|8
|15
Třinec
|9
|1
|4
|4
|10:17
|7
|16
Kroměříž
|9
|1
|3
|5
|8:19
|6
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