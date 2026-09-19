Střihavka o střelci Pikolonovi: Potřeboval opustit pozlátko Slavie. Proč ještě není v lize?
Ve slávistické mládeži se o něm začalo nahlas mluvit už před nějakou dobou. Samuel Pikolon už před čtyřmi roky drtil nadprůměrnou produktivitou dorosteneckou ligu, stejně tak válel v reprezentačních výběrech. Ve dvaceti letech už panovalo očekávání, že zkušenosti bude sbírat mezi elitou. Mladý útočník se ale v létě objevil ve Vlašimi. „Kluci jako on by už v první lize byli, ale je tu příliv velmi kvalitních cizinců,“ podotýká jeho trenér David Střihavka.
Během týdne zažil dva zcela rozdílné góly. Zatímco proti Dukle dorážel Samuel Pikolon balon do sítě možná z pár centimetrů, proti Třinci o několik dní dříve převzal míč dobrých sedmdesát metrů od brány, všiml si vyběhlého brankáře a stylem „Patrik Schick“ ho přes polovinu hřiště přeloboval. Nádherný moment, který dokazuje, co se o Pikolonovi říkalo během jeho teenagerských let – je to velký střelecký talent.
Jako čerstvě osmnáctiletý už byl hráčem slávistického béčka, měl na to postavu. Zapsal už dokonce pár minut v Evropské lize za áčko. Brzy vyrostl, osvalil se. „Je to zvíře. Udrží spoustu míčů, rozdá a přijme hodně ran,“ komentoval tehdy trenér Jaroslav Machač. „Díky fyzickým parametrům nakukuje do dospělého fotbalu,“ doplnil Milan Titěra po derby pražských devatenáctek v dubnu 2024.
Vedle Pikolona v onom derby v týmu nastoupili Šimon Slončík či Tobias Boledovič, kteří už dnes, byť jsou o půlrok a rok mladší, patří mezi opory prvoligových celků. Mladý střelec se ale na své (do té doby naprosto příkladné) cestě směr nejvyšší soutěž mírně pozdržel.
Konec slávistického pozlátka
Po zmíněném přechodu do béčka se v sezoně 2024/25 ve druhé lize těžko prosazoval a zavděk tak bral časté návraty do dorostu. Následující rok už to bylo lepší, zapsal 7+3, ale příchodem Tomáše Necida utrpěl jeho herní rozvoj a gólovost posunem více do kraje hřiště. V Edenu uznali, že další sezona v červenobílém bude zbytečná. Nepřišel však posun o soutěž vzhůru, Pikolon zůstal ve druhé lize – na hostování ve Vlašimi.
„Potřeboval to, ve Slavii byl už dlouho, naskakoval tam ještě za mě,“ říká jeho současný i bývalý trenér David Střihavka. „Myslím si, že mu to pomůže, je tu jiné prostředí. To víte, ve Slavii je to takové pozlátko a hlavně jsou tam od mala kluci kamarádi. Tady už je hozený do situace, že když udělá nějakou kravinu v tréninku, dostane to pocítit. Důležitý krok, omlátí se. My máme do nějaké herní kvality a pohody ještě daleko, ale je to těžká soutěž.“
Na otázku, zda sám nečekal, že autor 23 branek v 34 zápasech mládežnických reprezentací nebude už ve dvaceti letech v první lize, Střihavka přikývne, ale přidá protiargument. „Podívejte se, na jaké hráče si dokážou teď kluby sáhnout... Kluci jako Pikolon by za normálních okolností už v lize byli, teď si musí počkat na šanci ve druhé lize. Ale ona přijde. Musí být trpěliví, cest je mnoho. Ale u Pikyho musím uznat, že je na něm ještě práce. Je dobře, že je pod našima rukama a může být relativně v klidu. Kdyby už byl někde v lize a nepovedl by se mu zápas, už by za ním číhali dva až tři další vlčáci, hrál by třeba za béčko a to by byla stagnace,“ popsal.
Vlašim je pro mírně „zaseknuté“ mladé slávisty ideální krok. Oproti bavlnce akademie se objeví v divočině, zároveň ale mohou navázat na známosti v podobě kouče Střihavky či dalších mladíků. Momentálně se v devátém celku tabulky rozehrávají kromě Pikolona i Jakub Dufek, David Hájek, Marek Naskos či Roman Teterja. Všichni se znají z mládežnických kategorií „sešívaných“.
Připomíná Maška
Pikolonovi zatím toto prostředí sedí. Lepší bilanci než jeho 3+2 mají po prvních osmi zápasech jen matadoři Tomáš Necid a Rajmund Mikuš. Kdyby tempo ještě navýšil, může si říct o zlatý lístek do nejvyšší soutěže třeba už v zimě. Střihavka ale má herně ještě výhrady.
„On sám by možná čekal, že gólů bude mít víc, byť body sbírá. Je velmi silný. Přirovnal bych ho vlastně trochu k Lukáši Maškovi, který hraje za Liberec – silový zády k brance, ale umí se i rozeběhnout. Do budoucna je to zajímavý hráč, ale je před ním dlouhá cesta. Má výborné momenty a pak trochu padne. Mohlo by to být lepší, ale jsem spokojený,“ popsal.
Vlašim, která v soutěži nastupuje s výrazně mladým kádrem namixovaným o nadějné Afričany zatím, bojuje ve středu tabulky. Pikolonovy góly budou pokračovat a bude na ně spoléhat. Pokud útočník tuto tíhu unese, lepší angažmá ho nemine.
Samuel Pikolon
Narozen: 5. března 2006 (20 let)
Umístěn v žebříčku top 50 talentů deníku Sport: 3x
Nejlepší umístění: 11. místo (2026)
Zápasy/góly
Slavia U19: 34/33
Slavia B: 51/12
Slavia: 1/0
Vlašim: 8/3
Mládežnické reprezentace: 34/23
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Karviná
|9
|6
|0
|3
|19:12
|18
|2
Dukla
|9
|5
|2
|2
|18:13
|17
|3
Jihlava
|9
|5
|1
|3
|14:9
|16
|4
Ústí
|8
|4
|3
|1
|13:8
|15
|5
Slavia B
|9
|3
|4
|2
|19:15
|13
|6
Táborsko
|8
|3
|4
|1
|12:8
|13
|7
Příbram
|8
|3
|4
|1
|13:12
|13
|8
Baník B
|8
|3
|2
|3
|15:10
|11
|9
Opava
|9
|2
|4
|3
|13:15
|10
|10
Vlašim
|8
|2
|3
|3
|13:13
|9
|11
Kladno
|8
|2
|3
|3
|11:12
|9
|12
Č. Lípa
|9
|2
|3
|4
|10:16
|9
|13
Prostějov
|9
|1
|5
|3
|11:12
|8
|14
Třinec
|8
|1
|4
|3
|10:14
|7
|15
Žižkov
|8
|2
|1
|5
|5:16
|7
|16
Kroměříž
|9
|1
|3
|5
|8:19
|6
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup