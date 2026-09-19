V Dukle vidím fakt hodně talentu, přišel jsem s pokorou, říká Plšek. Co návrat do Sigmy?
Skoro sedm let si užíval angažmá v Maďarsku, teď vypadá spokojeně v Dukle. Záložník Jakub Plšek (32) na začátku září posílil pražský klub, který ho nalákal na dvouletou smlouvu, prvoligový cíl a roli zkušeného lídra v mladé kabině plné cizinců. „Opravdu mě to naplňuje,“ popisoval středopolař po remíze 2:2 v Prostějově, která přerušila sérii čtyř soutěžních výher v řadě. „Chyběla nám kvalita v zakončení, to byla alfa a omega zápasu,“ uvědomoval si Plšek.
Jak jste se ocitnul v Dukle?
„Strašně rychle. V letní přípravě mě to ani nenapadlo, ale událo se tam dost věcí... Nechci zacházet úplně do detailů, ale v podstatě jsem byl nucený (z MTK Budapešť – pozn. red.) odejít. Dukla se mi ozvala jako první, čehož si velmi vážím. Přišel jsem s pokorou, naplňuje mě ambice klubu. To znamená návrat do první ligy, Dukla tam určitě patří.
To znamená, že musíte skončit první, protože dostat se nahoru přes baráž je složité...
„Uvidíme, zatím těžko říct. Máme za sebou devět kol. Cíl byl vytyčený už před sezonou, my to musíme potvrzovat. Žádný zápas nebude lehký, je třeba tam pokaždé dát nějakou nadstavbu. Věřím, že to budeme zvládat a přiblížíme se cíli co nejdřív.“
Takže to neberete jako krok zpátky?
„Určitě ne.“
Jinam už jsem nekoukal
Podle čeho si to myslíte?
„V týmu vidím hodně talentu, fakt moc. Kluci někdy až moc blázní, ale na tréninku vidím jasnou kvalitu. Když si to sedne, čemuž věřím, máme silný tým. Věřím, že můžeme bojovat o návrat.“
Kdyby se mělo hrát uprostřed tabulky, tak v Praze nejste?
„Upřímně ne.“
Kamarád a bývalý spoluhráč Jaroslav Svozil vás lákal na Julisku, předpokládám.
„Jo, ten se mi ozval jako první. (smích) Popsal mi všechny plusy, hrozně moc jsem se těšil.“
Měl jste i jiné možnosti?
„Měl, ale když přišla Dukla, už jsem ani jinam nekoukal.“
Co vysněný návrat domů do Olomouce?
„Sen to samozřejmě byl, ale to už asi ne. Hledí úplně někam jinam, musel bych být asi tak o deset let mladší.“
Ale maďarského středopolaře Pétera Barátha znáte, že?
„Zažil jsem ho v Debrecínu i ve Fradi, kde mu to moc nesedlo. Vykopal se v Rakówě a teď potvrzuje kvalitu, je jedním z nejlepších hráčů Sigmy. Olomouc má štěstí, že ho má.“
Maďarsko? Každý si klepal na čelo
Jaká je druhá liga, ve které jste v sezoně 2016/17 za Sigmu nastřílel osmnáct gólů a stal se jejím nejlepším střelcem?
„Ty jo, už je to deset let... Soutěž je fotbalovější, ale taky divočejší. Hraje se nahoru dolů, hodně se ztrácí, takže se hodně běhá a soubojuje. Co si pamatuji z Olomouce, každý si tehdy myslel, že všechny soupeře sfoukneme, ale byl to v podstatě stejný boj jako tady s Duklou v Prostějově. Věřím tomu, že když si udržíme fotbalovost a přidáme ještě agresivitu, bude to dobré.“
Jak budete vzpomínat na šest a půl roku v Maďarsku?
„Úžasně! Upřímně jsem od toho nic nečekal, taky jsem od každého dostával hejt. Každý si klepal na čelo, proč odcházím do Maďarska do nějaké Puskas Akademie. Když jsem viděl podmínky a ambice klubu, bylo to fakt skvělé. Hned po prvním týdnu jsem to věděl. Rodině se líbilo, narodila se nám tam dcera. V Budapešti se žilo nádherně, byli jsme naprosto spokojení. Všechno to uteklo hrozně rychle. Když jsem začínal v áčku Sigmy, hráči jako Aleš Škerle nebo Tomáš Janotka mi pořád dokola opakovali, ať si kariéry vážím, protože je strašně krátká. Vždycky jsem si o tom myslel svoje, ale teď to vidím. Dřív se říkalo, že náš talentovaný ročník 1993 musí táhnout Sigmu, teď už je to jiné. Někteří kluci už fotbal ani nehrají.“
A vy máte holt jinou roli.
„Která mě opravdu naplňuje. Kdyby měli mladí kluci, ale nechtělo se jim a byli líní, bylo by to špatné. Ale jelikož vidím, že na sobě chtějí pracovat, je radost být s nimi v šatně každý den. Máme v kabině dobrý mix cizinců a Čechů, jsem v Dukle naprosto spokojený.“
Očima Pavla Šustra, trenéra Dukly
Ještě neukázal všechno
„Kuba Plšek? To je zkušenost. Přivedli jsme ho, aby do té záložní řady přinesl klid a pomohl mladým klukům, aby si líp sedli v zápasech a nebyli tolik vyplašení. Když tam dáte tři vyplašené hráče, budou strašně běhat, budou u toho krásní, ale budou všude a nikde. Tohle je jeho hlavní úkol, zatím ho plní dobře. Určitě ale ještě neukázal všechno, co umí, jsem přesvědčený, že fotbal umí hrát ještě líp. V záloze mají všichni tři takové role, že mohou rotovat. Některé věci mají do defenzivy dané, ale nikdo nikomu nebrání, aby útočil a dával branky.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Karviná
|9
|6
|0
|3
|19:12
|18
|2
Dukla
|9
|5
|2
|2
|18:13
|17
|3
Jihlava
|9
|5
|1
|3
|14:9
|16
|4
Ústí
|8
|4
|3
|1
|13:8
|15
|5
Slavia B
|9
|3
|4
|2
|19:15
|13
|6
Táborsko
|8
|3
|4
|1
|12:8
|13
|7
Příbram
|8
|3
|4
|1
|13:12
|13
|8
Baník B
|8
|3
|2
|3
|15:10
|11
|9
Opava
|9
|2
|4
|3
|13:15
|10
|10
Vlašim
|8
|2
|3
|3
|13:13
|9
|11
Kladno
|8
|2
|3
|3
|11:12
|9
|12
Č. Lípa
|9
|2
|3
|4
|10:16
|9
|13
Prostějov
|9
|1
|5
|3
|11:12
|8
|14
Třinec
|8
|1
|4
|3
|10:14
|7
|15
Žižkov
|8
|2
|1
|5
|5:16
|7
|16
Kroměříž
|9
|1
|3
|5
|8:19
|6
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup