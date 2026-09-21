Ani výhra Habance asi nezachrání, v Opavě má skončit. Kdo ho může nahradit?
Výhra v prvním kole doma v derby s Karvinou a pak dva měsíce nic. Druholigová Opava nezažívala povedený start do sezony, proto nepřekvapilo, že se ve Slezsku v posledních týdnech nahlas šuškalo o změně trenéra. Kouč Svatopluk Habanec nepříjemnou sérii zlomil v pátek vítězstvím 2:1 nad nováčkem z České Lípy, ale udrží se v SFC ve funkci? „Myslím si, že prostor si tady zaslouží všichni,“ prohlásil jasně. Podle informací iSportu však zřejmě v pondělí skončí.
Nevyhrávalo se, návštěvy dokonce klesly pod dva tisíce. V tak fotbalové baště, jakou Opava bezesporu je?! Ano, nálada v SFC nebyla v průběhu léta kdovíjaká. A jelikož je nyní na programu nezvykle dlouhá, třítýdenní reprezentační pauza, pochopitelně se spekuluje o různých změnách.
V minulých dnech to bylo rezonující téma, pak přišlo páteční vítězství 2:1 nad Českou Lípou. Domácí duel zvládli, přestože od 29. minuty hráli bez vyloučeného Jiřího Janoščína.
„Jestli jsem měl nůž na krku? Já jsem ho od nikoho úplně nezaznamenal, ale nejsem na trhu chviličku. Byl bych překvapený, kdyby se po tomhle zápasu něco neudálo. Ale nevím teda co... A nevím, co by znamenala remíza, když byla červená karta a tyhle kecy... My jsme prostě vyhráli. Myslím si, že prostor si tady zaslouží všichni. Realizák je banda, kterou mám moc rád. Chceme udělat servis mančaftu, abychom ho posunuli do jiných pater,“ uvedl po výhře Svatopluk Habanec.
Na pikantní záležitost nedojde?
A o kom se tedy ve východní části republiky nejvíc mluví? O Ondřeji Smetanovi, jenž vedl od února do dubna podruhé v kariéře Baník Ostrava. I podle informací iSportu tohle jméno opravdu rezonuje v nejvyšších patrech opavského klubu. Po vydřených třech bodech s nováčkem se čekalo, že se šuškanda utlumí a Habanec přestávku přežije, nicméně v pondělí má dojít k verdiktu o jeho odvolání. Shodují se na tom redakční zdroje.
„Cítíme, že tady v tom prostředí se nám všem Opavákům ulevilo. Sedm zápasů jsme nevyhráli, před šíleně dlouhou repre pauzou jsme potřebovali tři body. Může to pomoct týmu, všichni jsme tady týmoví hráči, chceme, aby se to zvedlo a aby se nehrálo na ocasu. Trošku poklesla návštěva, doufáme, že zase počet fanoušků bude narůstat. V případě prohry nebo remízy jsme tady byli měsíc jak v zakletém zámku. Musíme mužstvo narovnat, abychom nemuseli na konci podzimu řešit kondici,“ shrnul Habanec na tiskové konferenci, patrně poslední ve funkci.
Po pauze čeká Opavu utkání v Ústí nad Labem, což by bylo zrovna pro Habance vzhledem k jeho minulosti pikantní záležitost. Nyní to vypadá tak, že tým už bude připravovat Smetana.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Karviná
|9
|6
|0
|3
|19:12
|18
|2
Ústí
|9
|5
|3
|1
|15:8
|18
|3
Dukla
|9
|5
|2
|2
|18:13
|17
|4
Jihlava
|9
|5
|1
|3
|14:9
|16
|5
Příbram
|9
|3
|5
|1
|15:14
|14
|6
Slavia B
|9
|3
|4
|2
|19:15
|13
|7
Táborsko
|9
|3
|4
|2
|13:12
|13
|8
Vlašim
|9
|3
|3
|3
|17:14
|12
|9
Baník B
|9
|3
|2
|4
|15:12
|11
|10
Kladno
|9
|2
|4
|3
|13:14
|10
|11
Opava
|9
|2
|4
|3
|13:15
|10
|12
Žižkov
|9
|3
|1
|5
|8:16
|10
|13
Č. Lípa
|9
|2
|3
|4
|10:16
|9
|14
Prostějov
|9
|1
|5
|3
|11:12
|8
|15
Třinec
|9
|1
|4
|4
|10:17
|7
|16
Kroměříž
|9
|1
|3
|5
|8:19
|6
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