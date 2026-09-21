Ani výhra Habance nezachránila, v Opavě skončil. Tým přebírá bývalý kouč Baníku
Výhra v prvním kole doma v derby s Karvinou a pak dva měsíce nic. Druholigová Opava nezažívala povedený start do sezony, proto nepřekvapilo, že se ve Slezsku v posledních týdnech nahlas šuškalo o změně trenéra. Kouč Svatopluk Habanec nepříjemnou sérii zlomil v pátek vítězstvím 2:1 nad nováčkem z České Lípy, ale ani to mu nepomohlo a u týmu skončil, jak deník Sport dříve informoval. SFC zároveň oznámil jeho nástupce, kterým se stal Ondřej Smetana.
Nevyhrávalo se, návštěvy dokonce klesly pod dva tisíce. V tak fotbalové baště, jakou Opava bezesporu je?! Ano, nálada v SFC nebyla v průběhu léta kdovíjaká. A jelikož je nyní na programu nezvykle dlouhá, třítýdenní reprezentační pauza, pochopitelně se spekulovalo o různých změnách.
V minulých dnech to bylo rezonující téma, pak přišlo páteční vítězství 2:1 nad Českou Lípou. Domácí duel zvládli, přestože od 29. minuty hráli bez vyloučeného Jiřího Janoščína.
„Jestli jsem měl nůž na krku? Já jsem ho od nikoho úplně nezaznamenal, ale nejsem na trhu chviličku. Byl bych překvapený, kdyby se po tomhle zápasu něco neudálo. Ale nevím teda co... A nevím, co by znamenala remíza, když byla červená karta a tyhle kecy... My jsme prostě vyhráli. Myslím si, že prostor si tady zaslouží všichni. Realizák je banda, kterou mám moc rád. Chceme udělat servis mančaftu, abychom ho posunuli do jiných pater,“ uvedl po výhře Svatopluk Habanec.
Tým přebírá Smetana
Nejvíce se jako o novém kouči Opavy mluvilo o Ondřeji Smetanovi, jenž vedl od února do dubna podruhé v kariéře Baník Ostrava. I podle zdrojů iSportu tohle jméno opravdu rezonovalo v nejvyšších patrech opavského klubu. Redakční informace se potvrdily a 44letý kouč jde skutečně do Slezska.
Po pauze čeká Opavu utkání v Ústí nad Labem, což mohlo být zrovna pro Habance vzhledem k jeho minulosti pikantní utkání. Nyní už ale tým do utkání povede Smetana.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Karviná
|9
|6
|0
|3
|19:12
|18
|2
Ústí
|9
|5
|3
|1
|15:8
|18
|3
Dukla
|9
|5
|2
|2
|18:13
|17
|4
Jihlava
|9
|5
|1
|3
|14:9
|16
|5
Příbram
|9
|3
|5
|1
|15:14
|14
|6
Slavia B
|9
|3
|4
|2
|19:15
|13
|7
Táborsko
|9
|3
|4
|2
|13:12
|13
|8
Vlašim
|9
|3
|3
|3
|17:14
|12
|9
Baník B
|9
|3
|2
|4
|15:12
|11
|10
Kladno
|9
|2
|4
|3
|13:14
|10
|11
Opava
|9
|2
|4
|3
|13:15
|10
|12
Žižkov
|9
|3
|1
|5
|8:16
|10
|13
Č. Lípa
|9
|2
|3
|4
|10:16
|9
|14
Prostějov
|9
|1
|5
|3
|11:12
|8
|15
Třinec
|9
|1
|4
|4
|10:17
|7
|16
Kroměříž
|9
|1
|3
|5
|8:19
|6
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup