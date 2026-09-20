Zachránil se Habanec v Opavě výhrou nad Českou Lípou? Ve Slezsku se řešil ex-kouč Baníku
Výhra v prvním kole doma v derby s Karvinou a pak dva měsíce nic. Druholigová Opava nezažívala povedený start do sezony, proto nepřekvapilo, že se ve Slezsku v posledních týdnech nahlas šuškalo o změně trenéra. Kouč Svatopluk Habanec nepříjemnou sérii zlomil v pátek vítězstvím 2:1 nad nováčkem z České Lípy, ale udrží se v SFC ve funkci? „Myslím si, že prostor si tady zaslouží všichni,“ prohlásil jasně. Nejvíce rezonovalo jméno bývalého šéfa lavičky Baníku.
Nevyhrávalo se, návštěvy dokonce klesly pod dva tisíce. V tak fotbalové baště, jakou Opava bezesporu je?! Ano, nálada v SFC nebyla v průběhu léta kdovíjaká. A jelikož je nyní na programu nezvykle dlouhá, třítýdenní reprezentační pauza, pochopitelně se spekuluje o různých změnách. V minulých dnech to bylo rezonující téma, teď jej možná utlumí páteční vítězství 2:1 nad Českou Lípou. Domácí duel zvládli, přestože od 29. minuty hráli bez vyloučeného Jiřího Janoščína.
„Jestli jsem měl nůž na krku? Já jsem ho od nikoho úplně nezaznamenal, ale nejsem na trhu chviličku. Byl bych překvapený, kdyby se po tomhle zápasu něco neudálo. Ale nevím teda co... A nevím, co by znamenala remíza, když byla červená karta a tyhle kecy... My jsme prostě vyhráli. Myslím si, že prostor si tady zaslouží všichni. Realizák je banda, kterou mám moc rád. Chceme udělat servis mančaftu, abychom ho posunuli do jiných pater,“ uvedl po výhře Svatopluk Habanec.
Byli bychom jak v zakletém zámku
A o kom se tedy ve východní části republiky nejvíc spekulovalo? O Ondřeji Smetanovi, jenž vedl od února do dubna Baník Ostrava. I podle informací iSportu tohle jméno opravdu rezonovalo v nejvyšších patrech opavského klubu. Nicméně po vydřených třech bodech s nováčkem se šuškanda pravděpodobně utlumí a Habanec přestávku zřejmě přežije.
„Cítíme, že tady v tom prostředí se nám všem Opavákům ulevilo. Sedm zápasů jsme nevyhráli, před šíleně dlouhou repre pauzou jsme potřebovali tři body. Může to pomoct týmu, všichni jsme tady týmoví hráči, chceme, aby se to zvedlo a aby se nehrálo na ocasu. Trošku poklesla návštěva, doufáme, že zase počet fanoušků bude narůstat. V případě prohry nebo remízy jsme tady byli měsíc jak v zakletém zámku. Musíme mužstvo narovnat, abychom nemuseli na konci podzimu řešit kondici,“ shrnul.
Po pauze čeká Opavu utkání v Ústí nad Labem, což bude zrovna pro Habance vzhledem k jeho minulosti pikantní záležitost. Další reprezentační povinnosti jsou na programu v polovině listopadu. Smetana si asi bude na další štaci muset počkat.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Karviná
|9
|6
|0
|3
|19:12
|18
|2
Dukla
|9
|5
|2
|2
|18:13
|17
|3
Jihlava
|9
|5
|1
|3
|14:9
|16
|4
Ústí
|8
|4
|3
|1
|13:8
|15
|5
Slavia B
|9
|3
|4
|2
|19:15
|13
|6
Táborsko
|8
|3
|4
|1
|12:8
|13
|7
Příbram
|8
|3
|4
|1
|13:12
|13
|8
Baník B
|8
|3
|2
|3
|15:10
|11
|9
Opava
|9
|2
|4
|3
|13:15
|10
|10
Žižkov
|9
|3
|1
|5
|8:16
|10
|11
Vlašim
|8
|2
|3
|3
|13:13
|9
|12
Kladno
|8
|2
|3
|3
|11:12
|9
|13
Č. Lípa
|9
|2
|3
|4
|10:16
|9
|14
Prostějov
|9
|1
|5
|3
|11:12
|8
|15
Třinec
|9
|1
|4
|4
|10:17
|7
|16
Kroměříž
|9
|1
|3
|5
|8:19
|6
- Přímý postup
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- Sestup