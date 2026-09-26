Ústí chtělo hráče z Bordeaux, jiný přestup zhatila manželka. Roli hrál i Van Buren
Sportovní manažer Ústí nad Labem Jakub Dobiáš prozradil v klubovém podcastu detaily z letního přestupového trhu.
Několik slibných příchodů ze zahraničí ztroskotalo na rodinných problémech hráčů nebo nesouhlasu partnerky s prezentací klubu.
Klub naopak získal Jevona Simonse a v zimním období plánuje výhodný prodej útočníka Alana Do Marcolina.
Po konci letního přestupového období sportovní manažer Jakub Dobiáš v klubovém podcastu ústeckého Viagemu prozradil několik zajímavostí z trhu a vysvětlil, proč některé příchody nevyšly. „Trh je momentálně strašně náročný na přivedení dobrého českého hráče. Často něco nedopadne kvůli pěti až deseti tisícům korun navíc v platu,“ zmínil jeden z nedokončených případů. Podle Dobiáše se klub dohodl s agentem, hráč ale posléze požadoval vyšší než avizovaný plat a zamířil do jiného týmu.
I proto se Ústí zaměřuje především na zahraniční trh. A přidal několik kuriozit z vyjednávání. „Už jsme byli dohodnuti s posilou z Girondins Bordeaux, které zbankrotovalo,“ naznačil Dobiáš.
Bývalý účastník Ligy mistrů a šestinásobný francouzský šampion, v jehož dresu hrávali Jaroslav Plašil s Vladimírem Šmicerem, byl vyloučen před dvěma lety ze třetí ligy, později i ze čtvrté. Nyní se dere ze dna šesté ligy.
„S hráčem jsme se dohodli, měl obrovskou kvalitu. Jenže byl rozvedený a s paní měl dceru, která mu do toho hodila vidle. Hrozila, že obnoví soud, kde mu omezí právo na dceru. Kvůli tomu nemohl přestoupit. Nabízeli jsme mu víc peněz, než měl ve třetí francouzské lize,“ nastínil.
To víte, náboženské Španělsko
Jako další příklad uvedl španělského útočníka, odchovance Valencie. „Jeho partnerce vadil náš marketing poté, co si našla klubové sociální sítě. To víte, náboženské Španělsko,“ pousmál se manažer v narážce na výstřední a vnadné moderátorky. Jiný Španěl David Selles se kurýruje ze zranění a brzy by se měl zapojit.
„Manželka transfer vyloženě zastavila. Agenti v důsledku toho rozvázali se samotným hráčem smlouvu. Řekli, že ho znají od jeho dvanácti let, ale že s ním končí poté, co vzal jinou nabídku ze třetí španělské ligy, která nedávala finančně smysl,“ popisoval Dobiáš.
„Český trh je díky investorům a novým majitelům skvělá příležitost pro cizince. Pomáhá také vysoký ligový rating,“ dodal s ohledem na to, že za hranicemi dobře vědí, že se v českém fotbale dá dobře vydělat.
Ústí zároveň koketovalo s kapitánem kosovské reprezentace do 21 let, útočníkem či křídelníkem Igballem Jasharim. Místo na sever Čech přestoupil do Drity.
„Na něm jsme pracovali od února do května, bylo s tím hrozně moc práce. Měli jsme ve složce, že jeho děda byl generál armády. Když jsem přiletěl do Prištiny, letiště bylo po něm pojmenované. Něco jako Kennedyové. Pokud máte ve své zemi takovou pozici, nechce se vám z ní ani odcházet. Majitel Přemysl Kubáň dodnes říká, že jsme měli mít na místě připravené peníze v kufru jako podpisový bonus. Byl o něj extrémní zájem: od čtvrtého týmu první chorvatské ligy (Rijeka), i od jiné velké značky z Chorvatska. Nakonec zůstal v Kosovu a přešel k mistrovi tamní ligy, aby si zahrál v evropských pohárech,“ povzdechl si Dobiáš.
Přestup Marcolina? Nejspíš v zimě
„Takových bitev, kdy byla šance 5 až 10 procent, jsme absolvovali víc.“ Naopak si cenil příchodu nizozemského pravého křídelníka Jevona Simonse z Waregemu, o kterého byl zájem ve druhé belgické a nizozemské lize, stejně jako v Rumunsku. „V tomto případě pomohl Mick van Buren, jemuž zavolal a on mu vysvětlil, jak to v Česku chodí. Jestli to bude dobré, nebo špatné rozhodnutí. Van Burena jsem přiváděl do Slavie i pak na hostování do Českých Budějovic. Proto hrálo roli, že mě znal. Simon následně přišel zdarma jen za následná procenta z dalšího prodeje,“ vysvětlil.
Dobiáš rovněž řekl, jak to bylo s Marcolinem. O Gabonského střelce měl stát Jablonec a Hradec Králové. Byl drahý, Ústí prý chtělo až dva miliony eur.
„Je u nás šest měsíců. Byl by to hezký profit, ale majitel zatím neklade důraz na vyrovnaný rozpočet. Alan je extrémní profesionál a netlačil nás do toho, že by hned musel přestoupit. V zimě to pravděpodobně přijde. Stanovili jsme si cenovku a žádný ze zájemců ji nebyl schopen potkat. Jeden ze zájemců byl o tři a půl milionu korun daleko. Když se to už málem blížilo, mluvil jsem s Alanem čtyřikrát v jednom týdnu, abychom si vše vyjasnili.“
„Jeho osobní hodnota bude také vyšší, když do první ligy půjde například se čtrnácti vstřelenými góly než s osmi,“ zamyslel se.
Odejít mohl i Franck Idumbo. Projevili o něj na poslední chvíli interes v Srbsku, jak se nedávno svěřil trenér David Oulehla. „Jenže jsme za něj neměli náhradu. A po naší požadované ceně už nepřišla nabídka,“ uzavřel Dobiáš.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Karviná
|9
|6
|0
|3
|19:12
|18
|2
Ústí
|9
|5
|3
|1
|15:8
|18
|3
Dukla
|9
|5
|2
|2
|18:13
|17
|4
Jihlava
|9
|5
|1
|3
|14:9
|16
|5
Příbram
|9
|3
|5
|1
|15:14
|14
|6
Slavia B
|9
|3
|4
|2
|19:15
|13
|7
Táborsko
|9
|3
|4
|2
|13:12
|13
|8
Vlašim
|9
|3
|3
|3
|17:14
|12
|9
Baník B
|9
|3
|2
|4
|15:12
|11
|10
Kladno
|9
|2
|4
|3
|13:14
|10
|11
Opava
|9
|2
|4
|3
|13:15
|10
|12
Žižkov
|9
|3
|1
|5
|8:16
|10
|13
Č. Lípa
|9
|2
|3
|4
|10:16
|9
|14
Prostějov
|9
|1
|5
|3
|11:12
|8
|15
Třinec
|9
|1
|4
|4
|10:17
|7
|16
Kroměříž
|9
|1
|3
|5
|8:19
|6
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup