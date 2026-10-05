Hrozba pro Dynamo! Klub je v insolvenčním řízení, Kladrubskému dluží statisíce
- Krajský soud zahájil insolvenční řízení s fotbalovým klubem Dynamo České Budějovice, který podle návrhu dluží přibližně 850.000 korun.
Insolvenční návrh podala gastronomická firma, které klub nezaplatil přes 240.000 korun, přičemž téměř 600.000 korun dluží i bývalému trenérovi Jiřímu Kladrubskému.
Klub loni získala majitelka Nneka Ede, avšak většinu nesplacených závazků převzala ještě z předchozího působení týmu.
Navrhovatel insolvence uvádí, že mu Dynamo dluží více než 240.000 korun za zakázku z roku 2024. Firma dodala, že jí klub nabídl uhrazení dluhu formou reklamy, ale svůj slib nedodržel. Navrhovatel také uvedl, že klub dluží téměř 600.000 korun svému bývalému trenérovi Jiřímu Kladrubskému. Nižší částku pak podle navrhovatele dluží Dynamo ještě věřiteli, jenž klubu poskytl grafické služby.
Nelze vyloučit, že se najdou i další subjekty nebo lidé, jimž Dynamo nezaplatilo. „Krajský soud vyzývá věřitele dlužníka, kteří chtějí své pohledávky uplatnit v insolvenčním řízení, aby podali u insolvenčního soudu přihlášku pohledávky,“ stojí v zahájení insolvenčního řízení.
Ede přebírala klub ve druhé lize, v níž hrál i v minulé sezoně. Pro současný ročník však klub pro soutěž nezískal od Fotbalové asociace ČR (FAČR) licenci. Ve třetí lize je po devíti kolech na druhém místě za vedoucími Domažlicemi.
Majitelka prodej klubu odmítá
Českobudějovická radnice delší dobu ostře kritizovala dění v klubu, mimo jiné chování externího spolupracovníka Dynama Davida Jelena, který se v dubnu svlékal před budovou magistrátu a vulgárně nadával náměstkovi primátorky Petru Marošovi (Naše Česko). Klub hraje na stadionu, který patří městu.
Radnice Dynamu navíc poskytuje ročně téměř pět milionů korun na údržbu areálu, za což pravidelně vyžaduje vyúčtování. Letos jej klub dodal až po urgenci a s více než měsíčním zpožděním. Město chtělo následně klub od majitelky odkoupit. Ede to odmítla a radnice jí vypověděla smlouvu z městského stadionu, na němž může hrát Dynamo do konce dubna 2027.
Následně navrhl majitelce Jihočeský kraj, že klub koupí za 32,5 milionu korun. Ede však nabídku odmítla. Reakci samospráv na aktuální vývoj ČTK zjišťuje.