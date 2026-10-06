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Řezníček pálil do svého posledního kouče: Nehrál ani malý fotbal. Manželka mě varovala

Jakub Řezníček v podcastu Definice Fotbalu
Jakub Řezníček v podcastu Definice FotbaluZdroj: YouTube / Definice Fotbalu
Jakub Řezníček se trefil do sítě Chrudimi
Jakub Řezníček se trefil do sítě Chrudimi
Jakub Řezníček se trefil do sítě Chrudimi
Mladý sudí Michal Panský to neměl s Jakubem Řezníčkem snadné
Tomáš Grigar v Příbrami smolně inkasoval
Jakub Řezníček skóroval proti Ústí
Jakub Řezníček (vlevo) sleduje s míčem u nohy hrajícího Vojtěcha Čítka z Ústí nad Labem
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Martin Pešout
Chance Národní Liga
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S velkou pachutí ukončil doma v Příbrami svou bohatou fotbalovou kariéru útočník Jakub Řezníček (38). Poslední štace se mu nevydařila, podle něj hlavně vinou trenéra Jiřího Kohouta. „A to jsem ho zachránil. Myslím, že už měl sbalenou tašku,“ řekl v podcastu Definice Fotbalu, který připravují fotbalisté Marek Matějovský a Matěj Pulkrab.

Ještě v dresu Dukly proměnil rozhodující penaltu v baráži o Chance Ligu proti Vyškovu. Pak se zamýšlel, co dál. Nabídky byly, jenže vyslyšel volání z domova. Ukázalo se, že to byla chyba. „Manželka byla proti, do Příbrami se nikdy nechtěla vracet. Bohužel jsem si to prosadil a blbě,“ hořce se pousmál.

„Končil jsem v Dukle a sháněl jiné angažmá. Měl jsem nabídky od tří čtyř týmů, i z první slovenské ligy. Samozřejmě mezi zájemci byla Příbram, která se ozvala poté, co jsem umístil na instagram příspěvek po vyhrané baráži. Honza Starka mi na popud zavolal, že ráno dáme kafe. Přemlouval mě, ať se vrátím domů. Trenér za mnou chodil na zahradu a říkal: „Pojď, vrať se.“ Dal jsem na ně a podepsal dvouletou smlouvu, což bylo v mých letech super,“ zamyslel se.

Měl slyšet: Chtěl tě Starka, ne já

Příbrami se loni ovšem hrubě nepovedl start do sezony. Po nákupu licence od Vyškova prohrála úvodní čtyři druholigové zápasy, od Zbrojovky schytala sedm branek. „Nedařilo se týmově, ale já měl gól a dvě asistence. Pak jsme hráli doma s Ústím, skóroval jsem a konečně jsme vyhráli. Myslím, že už měl trenér Kohout sbalenou tašku, pokud bychom to nezvládli. Ještě jsem ho tím možná zachránil. Potom jsem jeden zápas vynechal kvůli zranění, a když po týdnu chtěl hrát, on mi radil, ať si odpočinu, ať nespěchám, že jde přece o kotník,“ vzpomínal si Řezníček.

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„Pokračovalo to a později za mnou přišel, že mě chtěl pan Starka, ale on ne. Že nebude měnit sestavu, že se daří a že hrát nebudu. Říkal jsem si, že před čtyřmi měsíci jsem ještě nastupoval v lize, že na dvacet třicet minut hrát můžu. Potom to došlo do fáze, kdy mi řekl, že nemám ani na pět minut. Bojovali jsme spolu, když jsem celý týden trénoval a o víkendu měl volno, nebo šel za béčko,“ podivoval se kanonýr, jenž hrával i ve Spartě.

Nikdy netrénoval chlapy a ukončil mi kariéru

Kohoutovi se nehodil do herního stylu. „Chtěl hrát dlouhej balonek dopředu a Šmigy, běhej za ním. Já to hrát nemohl, protože mi bylo už osmatřicet,“ slyšel Řezníček.

„Celou dobu v tom byla hořkost, spoluhráči se divili. S Chrudimí mi dal patnáct minut, vyrovnal jsem na 2:2. Viděl jsem ho na tiskovce, jak o mě nechce mluvit. Dostal otázku, proč nehraju… Škoda slov o něm. Myslím, že mě kluci v kabině měli rádi, fungoval jsem s nimi,“ pálil dál do kouče.

V Příbrami si natolik zkazil chuť, že se tamní rodák hodlá přestěhovat jinam. „Míříme na jižní Moravu do Lanžhota, kam se chceme přestěhovat. Zatím tam jezdím na zápasy, posléze budu stíhat i tréninky,“ nastínil střelec své plány.

A ještě jednou si rýpl do Kohouta. „Paradoxně jsem zažil spoustu výborných trenérů jako Vrbu, Radu, Ščasného a pak mi ukončí kariéru člověk, který nikdy netrénoval chlapy a nehrál ani malou kopanou v Příbrami,“ uzavřel Řezníček svou ostrou promluvu.

#TýmZVRPSkóreB
1Karviná960319:1218
2Ústí953115:818
3Dukla952218:1317
4Jihlava951314:916
5Příbram935115:1414
6Slavia B934219:1513
7Táborsko934213:1213
8Vlašim933317:1412
9Baník B932415:1211
10Kladno924313:1410
11Opava924313:1510
12Žižkov93158:1610
13Č. Lípa923410:169
14Prostějov915311:128
15Třinec914410:177
16Kroměříž91358:196
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