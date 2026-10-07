Předplatné

Karviná pohledem insiderů i dat: výzva pro Westa, Vlk stavěl od nuly. Kdo si říká o pozornost?

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
Karviná pohledem insiderů i dat: výzva pro Westa, Vlk stavěl tým od nuly. Kdo si říká o pozornost? • Zdroj: isportTV
Fotbalisté Karviné
Radost karvinských fotbalistů
Sebastian Boháč ještě v dresu Karviné
Sebastian Boháč ještě v dresu Karviné
Radost hráčů Karviné
Radim Breite v dresu Karviné
6
Fotogalerie
TV iSport
Chance Národní Liga
Začít diskusi (0)

Tohle jen tak nevymyslíte, příběh na knížku... Nejsmutnější jaro v klubové historii v květnu vystřídal největší úspěch Karviné v podobě pohárové trofeje, aby následně MFK kvůli trestu sestoupil do druhé fotbalové ligy a přišel o drtivou většinu nadstandardního kádru včetně realizačního týmu. „Tým se rozpadl. Je to úplně jiná Karviná než v éře trenérů Hyského a Jarolíma, ale pořád se snaží zachovávat herní tvář,“ popisuje podzimní start Slezanů ve speciálu Ligy naruby tamní insider Daniel Fekets. Jeho kolega Michal Kvasnica doplňuje analytická data a postřehy ze zákulisí.

  • Jaká byla nálada ve slezském klubu na jaře a v létě?

  • Proč kouč West upřednostnil MFK před Baníkem?

  • Jak sportovní ředitel Vlk skládal druholigový kádr?

  • Má základní sestava na přímý postup mezi elitu?

  • Co říká o týmu a jednotlivcích datová analytika?

  • Kdo si říká o pozornost klubů z vyšších pater?

  • Kam zamíří ex-karvinský trenér Jarolím?

Kompletní speciál o MFK Karviná najdete na www.liganaruby.cz a v sekci iSport Premium.

#TýmZVRPSkóreB
1Karviná960319:1218
2Ústí953115:818
3Dukla952218:1317
4Jihlava951314:916
5Příbram935115:1414
6Slavia B934219:1513
7Táborsko934213:1213
8Vlašim933317:1412
9Baník B932415:1211
10Kladno924313:1410
11Opava924313:1510
12Žižkov93158:1610
13Č. Lípa923410:169
14Prostějov915311:128
15Třinec914410:177
16Kroměříž91358:196
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!

Koupit
nebo jen tento článek

Odemknout rychlou SMS platbou

50 Kč

Začít diskuzi

Fotbal 2026

MS ve fotbale 2026Chance LigaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů