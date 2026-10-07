Karviná pohledem insiderů i dat: výzva pro Westa, Vlk stavěl od nuly. Kdo si říká o pozornost?
Tohle jen tak nevymyslíte, příběh na knížku... Nejsmutnější jaro v klubové historii v květnu vystřídal největší úspěch Karviné v podobě pohárové trofeje, aby následně MFK kvůli trestu sestoupil do druhé fotbalové ligy a přišel o drtivou většinu nadstandardního kádru včetně realizačního týmu. „Tým se rozpadl. Je to úplně jiná Karviná než v éře trenérů Hyského a Jarolíma, ale pořád se snaží zachovávat herní tvář,“ popisuje podzimní start Slezanů ve speciálu Ligy naruby tamní insider Daniel Fekets. Jeho kolega Michal Kvasnica doplňuje analytická data a postřehy ze zákulisí.
Jaká byla nálada ve slezském klubu na jaře a v létě?
Proč kouč West upřednostnil MFK před Baníkem?
Jak sportovní ředitel Vlk skládal druholigový kádr?
Má základní sestava na přímý postup mezi elitu?
Co říká o týmu a jednotlivcích datová analytika?
Kdo si říká o pozornost klubů z vyšších pater?
Kam zamíří ex-karvinský trenér Jarolím?
Kompletní speciál o MFK Karviná najdete na www.liganaruby.cz a v sekci iSport Premium.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Karviná
|9
|6
|0
|3
|19:12
|18
|2
Ústí
|9
|5
|3
|1
|15:8
|18
|3
Dukla
|9
|5
|2
|2
|18:13
|17
|4
Jihlava
|9
|5
|1
|3
|14:9
|16
|5
Příbram
|9
|3
|5
|1
|15:14
|14
|6
Slavia B
|9
|3
|4
|2
|19:15
|13
|7
Táborsko
|9
|3
|4
|2
|13:12
|13
|8
Vlašim
|9
|3
|3
|3
|17:14
|12
|9
Baník B
|9
|3
|2
|4
|15:12
|11
|10
Kladno
|9
|2
|4
|3
|13:14
|10
|11
Opava
|9
|2
|4
|3
|13:15
|10
|12
Žižkov
|9
|3
|1
|5
|8:16
|10
|13
Č. Lípa
|9
|2
|3
|4
|10:16
|9
|14
Prostějov
|9
|1
|5
|3
|11:12
|8
|15
Třinec
|9
|1
|4
|4
|10:17
|7
|16
Kroměříž
|9
|1
|3
|5
|8:19
|6
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup