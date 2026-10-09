Smetana v Opavě začal výhrou. Karviná využila zaváhání Ústí a vede druhou ligu o tři body
Fotbalisté Karviné zvítězili v 10. kole na hřišti Táborska 1:0 a v čele druhé ligy odskočili na rozdíl tří bodů Ústí nad Labem. Severočeši v souběžně hraném utkání podlehli doma po nepovedené první půli Opavě 2:3. Jihlava před vlastními diváky neudržela dvougólový náskok a s Prostějovem jen remizovala 2:2. Vlašim zdolala slávistický B-tým 2:0.
Jediný gól v duelu Táborska s Karvinou vstřelil v 65. minutě Kronus. Slezané vyhráli druhé kolo po sobě a třetí z posledních čtyř. Venku ve druhé lize zvítězili po dvou prohrách. Jihočeši čekají na plný bodový zisk pět kol a jsou osmí.
Ústí nad Labem doma po úvodním dějství prohrávalo 0:3. Postupně se za Opavu prosadili Štěpánek, Juritka a Novák. Střídající Bzura a Diarra po změně stran krátce po sobě dostali domácí na dostřel, hosté ale těsný náskok udrželi. Severočeši nevyhráli tři z minulých čtyř kol, Opava naplno bodovala podruhé za sebou a posunula se na devátou pozici.
Jihlava si v závěru první půle vypracovala dvoubrankové vedení zásluhou Štětky a Omotoyeho, jenže po přestávce o něj přišla. Nejprve snížil Koudelka a po něm se prosadil další příchozí hráč z lavičky Alijagič. Vysočina ztratila body po třech vítězných kolech, nevyužila možnost poskočit na druhou příčku neúplné tabulky a je čtvrtá. Hanáci počtvrté za sebou remizovali a s šesti nerozhodnými výsledky jsou remízovými "králi" soutěže. Od sestupových míst je dělí dva body.
Vlašim uspěla na půdě rezervního mužstva Slavie po dvou trefách Dufka, které si rozdělil do obou poločasů. Středočeši vyhráli tři z posledních čtyř kol a náleží jim pátá pozice, Pražané nezvítězili pětkrát v řadě, potřetí za sebou prohráli a jsou sedmí. Zápas byl pikantní pro hostující trenéra Střihavku, jenž dříve "béčko" Slavie vedl.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Karviná
|10
|7
|0
|3
|20:12
|21
|2
Ústí
|10
|5
|3
|2
|17:11
|18
|3
Dukla
|9
|5
|2
|2
|18:13
|17
|4
Jihlava
|10
|5
|2
|3
|16:11
|17
|5
Vlašim
|10
|4
|3
|3
|19:14
|15
|6
Příbram
|9
|3
|5
|1
|15:14
|14
|7
Slavia B
|10
|3
|4
|3
|19:17
|13
|8
Táborsko
|10
|3
|4
|3
|13:13
|13
|9
Opava
|10
|3
|4
|3
|16:17
|13
|10
Baník B
|9
|3
|2
|4
|15:12
|11
|11
Kladno
|9
|2
|4
|3
|13:14
|10
|12
Žižkov
|9
|3
|1
|5
|8:16
|10
|13
Prostějov
|10
|1
|6
|3
|13:14
|9
|14
Č. Lípa
|9
|2
|3
|4
|10:16
|9
|15
Třinec
|9
|1
|4
|4
|10:17
|7
|16
Kroměříž
|9
|1
|3
|5
|8:19
|6
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup