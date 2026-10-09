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Smetana v Opavě začal výhrou. Karviná využila zaváhání Ústí a vede druhou ligu o tři body

Trenér Baníku Ondřej Smetana během utkání proti Hradci Králové
Trenér Baníku Ondřej Smetana během utkání proti Hradci KrálovéZdroj: Zuzana Jarolímková (Sport)
Roman Zálešák z Opavy přispěl k výhře Slezanů v Ústí
Karviná nahradila Duklu v čele druhé ligy
Radim Breite v dresu Karviné
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ČTK, iSport.cz
Chance Národní Liga
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Fotbalisté Karviné zvítězili v 10. kole na hřišti Táborska 1:0 a v čele druhé ligy odskočili na rozdíl tří bodů Ústí nad Labem. Severočeši v souběžně hraném utkání podlehli doma po nepovedené první půli Opavě 2:3. Jihlava před vlastními diváky neudržela dvougólový náskok a s Prostějovem jen remizovala 2:2. Vlašim zdolala slávistický B-tým 2:0.

Jediný gól v duelu Táborska s Karvinou vstřelil v 65. minutě Kronus. Slezané vyhráli druhé kolo po sobě a třetí z posledních čtyř. Venku ve druhé lize zvítězili po dvou prohrách. Jihočeši čekají na plný bodový zisk pět kol a jsou osmí.

Ústí nad Labem doma po úvodním dějství prohrávalo 0:3. Postupně se za Opavu prosadili Štěpánek, Juritka a Novák. Střídající Bzura a Diarra po změně stran krátce po sobě dostali domácí na dostřel, hosté ale těsný náskok udrželi. Severočeši nevyhráli tři z minulých čtyř kol, Opava naplno bodovala podruhé za sebou a posunula se na devátou pozici.

Jihlava si v závěru první půle vypracovala dvoubrankové vedení zásluhou Štětky a Omotoyeho, jenže po přestávce o něj přišla. Nejprve snížil Koudelka a po něm se prosadil další příchozí hráč z lavičky Alijagič. Vysočina ztratila body po třech vítězných kolech, nevyužila možnost poskočit na druhou příčku neúplné tabulky a je čtvrtá. Hanáci počtvrté za sebou remizovali a s šesti nerozhodnými výsledky jsou remízovými "králi" soutěže. Od sestupových míst je dělí dva body.

Vlašim uspěla na půdě rezervního mužstva Slavie po dvou trefách Dufka, které si rozdělil do obou poločasů. Středočeši vyhráli tři z posledních čtyř kol a náleží jim pátá pozice, Pražané nezvítězili pětkrát v řadě, potřetí za sebou prohráli a jsou sedmí. Zápas byl pikantní pro hostující trenéra Střihavku, jenž dříve "béčko" Slavie vedl.

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#TýmZVRPSkóreB
1Karviná1070320:1221
2Ústí1053217:1118
3Dukla952218:1317
4Jihlava1052316:1117
5Vlašim1043319:1415
6Příbram935115:1414
7Slavia B1034319:1713
8Táborsko1034313:1313
9Opava1034316:1713
10Baník B932415:1211
11Kladno924313:1410
12Žižkov93158:1610
13Prostějov1016313:149
14Č. Lípa923410:169
15Třinec914410:177
16Kroměříž91358:196
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

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