Suchopárek si myslí, že mám čtyřlístek, smál se Šustr. V Karviné čeká reakci fanoušků
Dukla si odškrtla výhru nad Baníkem B (3:2), byť dost nervózní, a může se chystat na páteční druholigový šlágr v Karviné. Souboj proti slezskému lídrovi bude mít díky pouhé jednobodové ztrátě, zákulisnímu boji před touto sezonou a výrokům kouče Pavla Šustra ještě větší náboj, než jaký by měla konfrontace dvou největších favoritů na postup v tradičním módu. „Předpokládám, že mi to tam fanoušci trošku možná omlátí o hlavu,“ říká iSportu trenér, jenž v úterý slaví 52. narozeniny. Tři body proti Ostravě mu udělaly radost, ale i starosti. Atraktivní duel byl napínavý až do konce.
Když bude druhá liga nabízet takový fotbal jako v pondělí na Julisce, zaplní se víc stadiony?
„Já doufám, že jo! Pro diváka to asi musel být zajímavý zápas. Hrálo se tam, zpátky, byly šance, góly... My jich naštěstí vstřelili víc než Baník, ale všichni jsme viděli, kolik jsme jim umožnili situací. Jan Suchopárek mi říkal, že si mám schovat ten čtyřlístek pro štěstí, který je určitě dobrý.“
A máte ho?
„Nemám, ale on si myslí, že jo. (úsměv) Pro diváky to byl dobrý zápas, pro nás trenéry trošku složitější. Když budeme takhle vyhrávat, řeknu si O. K. a nebudu s tím mít problém. Ale nemám to rád. Jsem radši, když máme vzadu nulu bez inkasované branky, a pak tři góly dejme. Fotbal však takový je, takže zaplaťpánbůh, že jsme to zvládli.“
V béčku Baníku jsou dravci
Čím si tedy divočinu vysvětlujete? I bezstarostností mladého soupeře?
„Může to tak trošku bejt. Všichni jsme věděli, jakou sílu má Baník, i když nepřijel s žádným hráčem z áčka. Já ale říkám, že kdyby sem přijeli hráči z áčka, možná to pro ně bude oslabení.“
Proč?
„Tihle kluci všichni jedou, jsou to dravci. V Baníku nejsou pro nic za nic, do budoucna s nimi budou pracovat. Viděli jsme to. Mají drajv, přijeli si to rozdat. Chyběl jim jen větší klid, možná by byl zápas jiný, kdyby ho měli. Na druhou stranu i my jsme si dokázali vytvořit spoustu zajímavých situací. Proto nerozumím tomu, že když vedeme 2:0, zbytečně soupeře pustíme do snížení. A pak za stavu 3:1 ze zbytečného protiútoku znovu. Tohle prostě neberu. Říkal jsem hráčům, ať si užijí výhru, ale bude potřeba si vysvětlit, že by to tak být nemělo.“
Proč nehrál Olatoundji Tessilimi? Odpočíval po nároďáku? Nebo byl tak omámen rozlučkou Lionela Messiho, kterou sledoval z lavičky Beninu, že vše potřebuje vstřebat?
„Nevím, co přesně Tessilimi vstřebával... Byl na dlouhém srazu, nějaké minuty odehrál, ale co jsme zjišťovali, neměl tam tak našláplý tréninkový proces, jako je u nás. Než se vrátil a šel do plného tréninku, skoro pět dní pořádně netrénoval. Nedali jsme ho tam a on se z toho ještě cítí trošku rozladěný? Jestli si myslí, že když nebude trénovat, bude i přesto automaticky hrát, tak to určitě ne. Teď má tři dny na to, aby mě přesvědčil, že bude zase dobrej. Může jít na hřiště příště.“
Repre pauza neni žádné volno
Jak jste vy osobně strávil dlouhou reprezentační pauzu? Na jaře jste říkal, že kvůli pokutě možná nebudete moci vzít rodinku na dovolenou, vzal jste ji teď aspoň na prodloužený víkend?
„S rodinou jsem byl, to je v pořádku. Ale já nevím, jestli dokážou lidi vnímat, jak fungujeme... Nebo aspoň já. Když začne repre pauza, dáte si tři dny volna, ale co děláte v těch třech dnech? Přemýšlíte, jak budete v dalších dnech trénovat. Podíváte se na nějaké fotbaly, které jste předtím nestihl, a už se připravujete. Měli jsme tam ještě pohár s Jabloncem, na ten jsme se připravovali jako běžně na soutěž. Takže pauzu jsme měli o týden zkrácenou, žádné velké volno. Ale to je naše práce, beru to úplně normálně.“
Máte za sebou přesně třetinu soutěže, jak ji se ziskem dvaceti bodů hodnotíte i z hlediska výkonů a zlepšování se?
„Mám subjektivní pocit, že se v ofenzivě posouváme. Vpředu dokážeme předvádět zajímavé věci, umíme držet míč. Ale máme velkou ztrátovost, děláme nevynucené chyby. Asi bych to neměl říkat, abych neradil soupeřům, ale dneska je na internetu stejně všechno dohledatelné. Stává se nám, že někdy ztrácíme tak blbě, že... Až si říkám, že přece není možné, že hráči jsou schopni vymyslet takové věci! Má to nějaký vývoj. Bohužel pořád nemůžeme obranu dostat do stavu, se kterým bych byl spokojenější. Naší prací je se neustále rozvíjet, zdokonalovat, spravovat.“
Překvapilo vás něco v druhé lize, kde zase fungujete po tříleté pauze?
„Je daleko vyrovnanější i fotbalově kvalitnější, co si tak pamatuju. I když víme, jak funguje iluze paměti... Něco si myslíme a ono to bylo úplně jinak. Každopádně si myslím, že v soutěži je hodně týmů, které chtějí hrát fotbal a nechtějí jen bořit a bránit. Ve všech týmech jsou hráči, kteří něco umějí. Vnímám zlepšení, ale nepřekvapilo mě to.“
Výjezd do Karviné
Čeká vás šlágr v Karviné, hraje se hned v pátek. Slezané mají o tři dny odpočinku víc, přemýšlel jste nad tím?
„Určitě ne, tyhle věci beru vždycky jako realitu. Někdo má tři dny, někdo šest. Ale jak oni strávili ty dva dny navíc? Měli sobotu a neděli volnou, nebo jim trenér naložil a pořádně trénovali? Já nevím. Vyhráli 1:0 v Táborsku, my jsme se tam byli podívat, ale vždycky je to velký otazník pro všechny. Může to být výhoda i nevýhoda, ukáže pátek.“
A co ještě ukáže? Vnímáte, že duel bude pikantnější tím, jaký osud oba kluby řešily po minulé sezoně včetně vašich výroků?
„Předpokládám, že mi to tam fanoušci trošku možná omlátí o hlavu. To se samozřejmě může stát. Já si přeju, aby měl zápas kvalitu na hřišti. Jestli jsem se někde vyjádřil, je to můj názor. Dneska je to běžná věc, za vším si stojím. Ale tuhle kauzu už nemá smysl vytahovat, bohužel umřela tak, jak umřela... (úsměv) Už je jiná doba, novej den, nová sezona. Jdeme dál, nemá smysl se vracet. Ale pokud někdo bude chtít, nemám problém.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Karviná
|10
|7
|0
|3
|20:12
|21
|2
Dukla
|10
|6
|2
|2
|21:15
|20
|3
Ústí
|10
|5
|3
|2
|17:11
|18
|4
Jihlava
|10
|5
|2
|3
|16:11
|17
|5
Příbram
|10
|4
|5
|1
|18:15
|17
|6
Vlašim
|10
|4
|3
|3
|19:14
|15
|7
Slavia B
|10
|3
|4
|3
|19:17
|13
|8
Kladno
|10
|3
|4
|3
|14:14
|13
|9
Táborsko
|10
|3
|4
|3
|13:13
|13
|10
Opava
|10
|3
|4
|3
|16:17
|13
|11
Žižkov
|10
|4
|1
|5
|10:17
|13
|12
Baník B
|10
|3
|2
|5
|17:15
|11
|13
Prostějov
|10
|1
|6
|3
|13:14
|9
|14
Č. Lípa
|10
|2
|3
|5
|11:18
|9
|15
Třinec
|10
|1
|4
|5
|10:18
|7
|16
Kroměříž
|10
|1
|3
|6
|9:22
|6
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup