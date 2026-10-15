Odmítl Sigmu, teď kouč Pištěk baví s béčkem Baníku: Jsem na kluky hrdý, ale...
- Trenér Robert Pištěk odmítl nabídku prvoligové Olomouce a nadále vede talentovanou rezervu ostravského Baníku.
Mladý tým s věkovým průměrem pouhých 21 let herně vyniká, ale v zápasech krutě doplácí na zahozené šance.
Klub proto před zimní přestávkou zvažuje angažování zkušeného mentora, který by dokázal usměrnit tempo hry.
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Pohled na tabulku je jedna věc, jedenáct bodů tolik nezaujme. Ale celkový herní projev, individuální výkony, analytická data a přehršle talentu každého praští do očí. Na rezervu Baníku se jezdí dívat skauti větších klubů, jak bylo probíráno v posledním dílu podcastu Liga naruby Zoom, ostravské fanoušky její druholigové zápasy baví víc než elitní áčko. Perspektivní tým vede perspektivní trenér, teprve pětatřicetiletý Robert Pištěk na Bazalech úspěšně navazuje na práci předchůdce Josefa Dvorníka. Přitom nechybělo moc a kouč zaparkoval v Sigmě Olomouc.
Potěšila vás na jaře nabídka Hanáků?
„Vždycky potěší, když se vám ozve velký klub. Já ale nemám důvod odcházet, jsem v Baníku spokojený. Doufám, že klub se posune a zase se začne dařit i áčku. V tu chvíli bude nálada v celém klubu zase jiná. Věřím, že půjdeme všichni dopředu.“
Jak člověk vstřebává takové situace, jako nastala například naposledy na Dukle, a sice že jste zástupci prvoligových i druholigových klubů chválení za výkon, nicméně body to nepřinese?
„A ono to není poprvé... Kdyby bylo, bral bych třeba prohru na Dukle i s nějakým úsměvem, ale štve mě to. Neumíme se odměnit, nevážíme si svého výkonu. Jak doma, tak venku máme velký problém proměňovat šance. I na Dukle, která má zkušený mančaft, jsem z nás cítil takovou energii, že jsme mohli vyhrát. Ale my své příležitosti neproměníme, zatímco soupeř ano. A pak už je to složité. Oni si chytře podrží balon, vy lítáte bez něj, unavujete vás to mentálně i fyzicky... Na druhou stranu nechci vyznít negativně a pesimisticky, jsem na kluky hrdý. To, s jakými ročníky jako rezerva nastupujeme a jaké výkony předvádíme, je úžasné. Štve mě akorát to neodměňování.
Skloubit výkon s výsledkem
Coby trenér rezervy to asi na jednu stranu musíte tolerovat vzhledem k mládí, nicméně zároveň jde v profi fotbale o výsledky, takže se to ve vás musí prát...
„Na to asi nedokážu odpovědět, je to o nějakém zlomení. V každém dalším zápase vidím, že jsou kluci výkonnostně dál a že si jdou za svým cílem. Ale aby to bylo kompletní, tak v profesionálním fotbale si budou muset kluci skloubit výkon s výsledkem.“
Zřejmě vám schází zkušený mentor, jako byl stoper Dominik Simerský, ne?
„Třeba Sirotník nebo Temel, i když ten je trošku jiný typ člověka, mají něco odehráno a dokážou zkušenosti vstřebat. Nicméně souhlasím, že nám starší mentor chybí. Kdyby byl na hřišti typ, který vám dokáže změnit tempo hry a uklidnit ostatní, mohli jsme některé zápasy zvládnout jinak. Máme problém s tím, že když chceme, tak chceme moc. Anebo naopak upadáme do letargie. Zkušený borec vám přesně tohle vždycky vybalancuje. V zimě to bude asi o výsledcích v tabulce, pak si řekneme, jestli bude třeba přivádět někoho takového. Na druhou stranu až na zápas s Kroměříží, kde jsem nebyl spokojený s aktivitou a energií, nemohu říct, že bychom někde propadli. To se nestalo, což mě těší.“
Přesto cítím správně, že budete v zimě hledat posily? Dvořáček a spol. se mohou posunout výš.
„Zatím jsme to jen naťukli, konkrétní představy ještě nemáme. Široký trh sondujeme, musí to být hráč, který bude mít nejlépe přesah i do áčka. Je třeba to dobře uchopit a zpracovat.“
Je na nás, abychom to z nich dostali
Nedávno za vás sice hrával Filip Šancl, jinak ale áčkaři „dolů“ moc nechodí. Takové je nastavení klubu, nebo řešíte každý víkend zvlášť?
„Jde o to, že áčko teď trápí marodka. Od toho se to celé odvíjí. Šanclík delší dobu nehrál, proto jsme ho chtěli maximálně využít a dát mu minutáž. A vidíte, dneska je v základu áčka, takže doufám, že to k něčemu bylo.“
Pro něj osobně ano, elitní kádr kouče Romana Skuhravého se však stále trápí. Jak v tomto meziprostoru různých nálad mezi kabinami áčka a béčka fungujete?
„Samozřejmě nálady vnímáte, protože s trenérem spolupracujeme. Nejsme odříznutí. Není to jen teď o trenéru Skuhravém, táhne se to delší dobu. Deka je vidět. My se však musíme soustředit na sebe, nesmíme se nechat nabourat ani výsledky svými, ani výsledky áčka.“
A daří se vám to?
„Jsem strašně rád za šanci, mám u sebe většinou kluky, se kterými už jsem pracoval v devatenáctce. Bittu nebo Ogbua jsem měl zase ve Frýdku-Místku, takže víceméně fakt všichni mi prošli rukama. Známe se, adaptace byla bezproblémová. Naplňuje mě to neskutečně, protože v klucích vidím obrovský potenciál. Je na nás, abychom to z nich dostali a byli v áčku. Nejen na krátkodobé návštěvě, jako se to stalo teď v reprezentační pauze, ale nastálo.“
Baník je srdcovka
Aklimatizace vám díky posunu z dorostu příliš času nezabrala, že?
„Tím, že jsem z regionu, Baník dobře znám. Je to moje srdcovka, jsem baníkovec. Pro mě to bylo jednoduché, vazby jsem znal. Přesně jsem věděl, do čeho můžu rýpnout a do čeho ne. (úsměv) Hned jsem věděl, co po klucích mohu chtít, jak s nimi mám komunikovat. Doufám, že se to zúročí.“
Tak jako u Davida Látala, který je po roční pauze způsobené zraněním kolene a trestem FAČR zpátky a okamžitě se na Julisce střelecky prosadil?
„Latoš dal do dvaceti závěrečných minut na Dukle obrovskou energii. Měl tah a byl naším nejnebezpečnějším hráčem. Jsem za něj strašně rád. Ačkoli v tréninku to tak dobře nevypadalo, protože je po dlouhém zranění a já z vlastní zkušenosti vím, jak dlouho to trvá. Ale chytil to za dobrý konec a doufám, že v tom bude pokračovat.“
Pořád ve třiadvacetiletém útočníkovi vidíte nadstandardní potenciál?
„Jasně, jednoznačně. Je to zas typologicky jiný hráč než Bitta nebo Drozd, kteří jsou vyloženě siloví, ale zase jim logicky při takové výšce chybí trošku pohyb. Latoš je dynamičtější, krásně nám zapadne do systému.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Karviná
|10
|7
|0
|3
|20:12
|21
|2
Dukla
|10
|6
|2
|2
|21:15
|20
|3
Ústí
|10
|5
|3
|2
|17:11
|18
|4
Jihlava
|10
|5
|2
|3
|16:11
|17
|5
Příbram
|10
|4
|5
|1
|18:15
|17
|6
Vlašim
|10
|4
|3
|3
|19:14
|15
|7
Slavia B
|10
|3
|4
|3
|19:17
|13
|8
Kladno
|10
|3
|4
|3
|14:14
|13
|9
Táborsko
|10
|3
|4
|3
|13:13
|13
|10
Opava
|10
|3
|4
|3
|16:17
|13
|11
Žižkov
|10
|4
|1
|5
|10:17
|13
|12
Baník B
|10
|3
|2
|5
|17:15
|11
|13
Prostějov
|10
|1
|6
|3
|13:14
|9
|14
Č. Lípa
|10
|2
|3
|5
|11:18
|9
|15
Třinec
|10
|1
|4
|5
|10:18
|7
|16
Kroměříž
|10
|1
|3
|6
|9:22
|6
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup