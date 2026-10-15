Pro evropské poháry. Ústí se chystá na velkou přestavbu stadionu, hotovo do čtyř let?
Netají se prvoligovými plány, do té doby chtějí mít prvoligový stadion. V Ústí nad Labem rezonují ambice na razantní přestavbu fotbalového stadionu, jemuž momentálně chybí 500 míst na sezení k tomu, aby splňoval regule nejvyšší soutěže. Zároveň má dojít k odstranění atletické dráhy.
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Na severu Čech doteď řešili výměnu vyhřívaného trávníku. Druholigové celky budou muset od sezony 2027/28 disponovat kromě umělého osvětlení rovněž vyhřívaným trávníkem. V Ústí se sice po rekonstrukci stadionu z roku 2014 vybudovalo, prý je však nehospodárné a po zpřísnění požadavků od LFA nevyhovující. Majitel Viagemu Přemysl Kubáň označil tento problém za zcela klíčový v otázce pokračování v profesionálním fotbale.
„Během dvou tří let bychom chtěli zaútočit na postup do první ligy. Nicméně na to není aktuálně připravena infrastruktura, což s městem řešíme,“ apeloval na vedení radnice letos v květnu Kubáň s tím, že nedostatečnou kapacitu na sezení by vyřešilo zvýšení počtu sektorů na stání.
Atletická dráha by měla zmizet
Nakonec by nemuselo zůstat pouze u výměny trubek pod trávníkem. Budoucí primátor města Tomáš Vohryzka (JEDNO Ústí), který vzešel z víkendových komunálních voleb, nastínil mnohem ambicióznější vizi s dostavbou stadionu.
Hodlá odstranit atletickou dráhu, dokončit boční tribuny a hřiště přiblížit blíž směrem k hlavní tribuně, která zatím celému areálu dominuje. Kromě zvýšení fotbalové atmosféry jde o to, že soužití atletů s fotbalisty na jednom místě dlouhodobě není ideální.
Pro atlety by navíc ve městě měla vyrůst úplně nová multifunkční hala s venkovním oválem, kterou má spolufinancovat NSA. Po velkolepé tiskové konferenci za účasti legendární oštěpařky Barbory Špotákové však celá věc podle všeho usnula.
„Předložená studie, kterou představil předchozí primátor Nedvědický (ANO) před rokem, je perfektní. Jenže pak dál se už nic nestalo,“ podivil se jeho nástupce.
Bude potřeba si u LFA vyjednat výjimku
Majitel fotbalového klubu Kubáň s plány souhlasí a označuje je z dlouhodobého hlediska za finančně úspornější. K instalaci vyhřívaného trávníku by však došlo až po dostavbě zbylých tribun, proto bude potřeba si u LFA vyjednat výjimku. Původně se počítalo s tím, že by se trávník dodělal po aktuální sezoně, kterou v Ústí zakončuje mládežnické EURO U19.
„Potřebujeme vědět, jaký máme časový rámec, abychom zvládli vše vyřešit tak, že v momentě, kdy postoupíme do ligy, nebude hrozit, že bychom museli hrát někde jinde v azylu,“ upozornil Kubáň pro Deník s tím, že klub bude teprve zjišťovat, jak by se k věci stavěla LFA.
Budoucí primátor by rád měl hotovo do čtyř let
„Panu Kubáňovi jsem řekl, že bych byl rád, aby si vyřídili odklad vyhřívaného trávníku a nastínili mu naši představu. Přáli bychom si mít hezký fotbalový stadion, kde se budou hrát evropské poháry a mezinárodní zápasy. Aby byly tribuny za oběma brankami a všichni diváci měli komfortní výhled. Termín? Do čtyř let,“ nadhodil budoucí primátor Vohryzka. Právě město je vlastníkem stadionu.
Zpřísněná infrastrukturní pravidla dávají věci do pohybu napříč druhou ligou. O víkendu otevřelo novou tribunu Táborsko, jehož aktuální kapacita stadionu činí dva tisíce míst, přičemž v dalších etapách směřuje k celkové kapacitě 4 500 míst k sezení, což je minimum pro první ligu.
Vinou nevyhovujícího stadionu Jihočeši letos v létě přišli o možnost postupu do nejvyšší soutěže. V příští sezoně plánují také instalaci požadovaného vyhřívaného trávníku. O nutnosti modernizovat stadion mluví například i v České Lípě.