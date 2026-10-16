ONLINE: Souboj rezerv Baníku a Slavie, Karviná ve šlágru o první místo hraje s Duklou
Chance Národní Liga má před sebou jedenácté kolo. Hned šest utkání se odehraje v pátek. Program odstartuje od 15.00 soubojem B-týmů Baníku a Slavie, od 17.30 startuje šlágr celého kola - souboj o první místo mezi Karvinou a pražskou Duklou. Všechny zápasy druhé ligy sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.
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|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Karviná
|10
|7
|0
|3
|20:12
|21
|2
Dukla
|10
|6
|2
|2
|21:15
|20
|3
Ústí
|10
|5
|3
|2
|17:11
|18
|4
Jihlava
|10
|5
|2
|3
|16:11
|17
|5
Příbram
|10
|4
|5
|1
|18:15
|17
|6
Vlašim
|10
|4
|3
|3
|19:14
|15
|7
Slavia B
|10
|3
|4
|3
|19:17
|13
|8
Kladno
|10
|3
|4
|3
|14:14
|13
|9
Táborsko
|10
|3
|4
|3
|13:13
|13
|10
Opava
|10
|3
|4
|3
|16:17
|13
|11
Žižkov
|10
|4
|1
|5
|10:17
|13
|12
Baník B
|10
|3
|2
|5
|17:15
|11
|13
Prostějov
|10
|1
|6
|3
|13:14
|9
|14
Č. Lípa
|10
|2
|3
|5
|11:18
|9
|15
Třinec
|10
|1
|4
|5
|10:18
|7
|16
Kroměříž
|10
|1
|3
|6
|9:22
|6
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