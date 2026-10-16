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ONLINE: Souboj rezerv Baníku a Slavie, Karviná ve šlágru o první místo hraje s Duklou

Fotbalisté Karviné
Fotbalisté KarvinéZdroj: Web MFK Karviná
Radost karvinských fotbalistů
Radost hráčů Karviné
Garang Kuol v akci proti Dukle
Jonathan Okebugwu se snaží obejít Nelsona Okekeho
Štěpán Šebrle napadá Daniela Součka
Matěj Polidar brání Diega Velasqueze v utkání MOL Cupu
Jakub Plšek (vpravo) v dresu Dukly
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iSport.cz
Chance Národní Liga
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Chance Národní Liga má před sebou jedenácté kolo. Hned šest utkání se odehraje v pátek. Program odstartuje od 15.00 soubojem B-týmů Baníku a Slavie, od 17.30 startuje šlágr celého kola - souboj o první místo mezi Karvinou a pražskou Duklou. Všechny zápasy druhé ligy sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.

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#TýmZVRPSkóreB
1Karviná1070320:1221
2Dukla1062221:1520
3Ústí1053217:1118
4Jihlava1052316:1117
5Příbram1045118:1517
6Vlašim1043319:1415
7Slavia B1034319:1713
8Kladno1034314:1413
9Táborsko1034313:1313
10Opava1034316:1713
11Žižkov1041510:1713
12Baník B1032517:1511
13Prostějov1016313:149
14Č. Lípa1023511:189
15Třinec1014510:187
16Kroměříž101369:226
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

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