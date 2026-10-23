Karviná si ve šlágru druhé ligy vyšlápla na Ústí a pojistila si vedení
Fotbalisté Karviné ve dvanáctém kole druhé ligy zvítězili v Ústí nad Labem 3:1 a upevnili si vedení v tabulce. Slezané nadále mají čtyřbodový náskok na Jihlavu, která porazila Vlašim 2:0. Třetí Dukla Praha po remíze 1:1 s Kladnem znovu klopýtla a na lídra ztrácí už šest bodů. Opava ve slezském derby hrála s rezervou Baníku Ostrava rovněž 1:1 stejně jako Táborsko s Třincem.
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Karviná, kterou etická komise kvůli účasti v korupční aféře v létě poslala z první do druhé ligy, zvítězila ve čtvrtém kole po sobě. Základ triumfu v Ústí nad Labem položila už v úvodním dějství, kdy se dvakrát trefil Kronus. Se sedmi góly se posunul do čela tabulky kanonýrů. Ambiciózní Ústí z posledních tří kol vytěžilo jediný bod a je čtvrté.
V povedeném vstupu do sezony pokračuje Jihlava. Vysočina se proti Vlašimi dlouho nemohla prosadit, rozhodl až v 75. minutě střídající Křehlík krátce po příchodu na trávník. Pojistku přidal favorit v nastavení. Vlašim ztratila body po sérii tří vítězství a je pátá.
Dukla i proti Kladnu potvrdila, že se aktuálně trápí. Nováček soutěže šel na Julisce ve 23. minutě do překvapivého vedení a Pražané po změně stran pouze srovnali. Jarní sestupující z první ligy po minulé porážce v Karviné prožil další zklamání a z posledních čtyř kol jen jednou vyhrál.
Slezské derby celků ze středu tabulky vítěze nepoznalo. Opava proti „béčku“ Baníku neudržela vedení, hosté před více než třemi tisícovkami diváků srovnali v 80. minutě. Trenér domácích Ondřej Smetana se tak nedočkal výhry proti bývalému klubu, ostravský A-tým vedl ještě v minulé sezoně do konce dubna.
Další ztrátu zaznamenal účastník jarní baráže o nejvyšší soutěž Táborsko. Jihočeši doma jen remizovali s Třincem 1:1 a z osmého místa tabulky ztrácejí na Karvinou už dvanáct bodů. Slezskému nováčkovi soutěže patří v neúplné tabulce čtrnáctá pozice.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Karviná
|12
|9
|0
|3
|26:13
|27
|2
Jihlava
|12
|7
|2
|3
|21:12
|23
|3
Dukla
|12
|6
|3
|3
|22:19
|21
|4
Ústí
|12
|5
|4
|3
|20:16
|19
|5
Vlašim
|12
|5
|3
|4
|20:16
|18
|6
Příbram
|11
|4
|5
|2
|20:18
|17
|7
Baník B
|12
|4
|3
|5
|20:17
|15
|8
Táborsko
|12
|3
|6
|3
|16:16
|15
|9
Kladno
|12
|3
|5
|4
|17:18
|14
|10
Opava
|12
|3
|5
|4
|18:21
|14
|11
Žižkov
|11
|4
|2
|5
|12:19
|14
|12
Slavia B
|11
|3
|4
|4
|20:19
|13
|13
Č. Lípa
|11
|3
|3
|5
|14:20
|12
|14
Třinec
|12
|2
|5
|5
|14:21
|11
|15
Prostějov
|11
|1
|7
|3
|15:16
|10
|16
Kroměříž
|11
|1
|3
|7
|9:23
|6
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
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