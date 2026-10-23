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Karviná si ve šlágru druhé ligy vyšlápla na Ústí a pojistila si vedení

Fotbalisté Karviné
Fotbalisté KarvinéZdroj: Web MFK Karviná
Radost fotbalistů Karviné proti Dukle
Ousmane Conde slavil saltem
Ousmane Conde se raduje z gólu
Adam Kronus rozhodl o výhře Karviné v Táborsku
Radost karvinských fotbalistů
Stadion v Ústí nad Labem
Stadion v Ústí nad Labem
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ČTK, iSport.cz
Chance Národní Liga
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Fotbalisté Karviné ve dvanáctém kole druhé ligy zvítězili v Ústí nad Labem 3:1 a upevnili si vedení v tabulce. Slezané nadále mají čtyřbodový náskok na Jihlavu, která porazila Vlašim 2:0. Třetí Dukla Praha po remíze 1:1 s Kladnem znovu klopýtla a na lídra ztrácí už šest bodů. Opava ve slezském derby hrála s rezervou Baníku Ostrava rovněž 1:1 stejně jako Táborsko s Třincem.

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Karviná, kterou etická komise kvůli účasti v korupční aféře v létě poslala z první do druhé ligy, zvítězila ve čtvrtém kole po sobě. Základ triumfu v Ústí nad Labem položila už v úvodním dějství, kdy se dvakrát trefil Kronus. Se sedmi góly se posunul do čela tabulky kanonýrů. Ambiciózní Ústí z posledních tří kol vytěžilo jediný bod a je čtvrté.

V povedeném vstupu do sezony pokračuje Jihlava. Vysočina se proti Vlašimi dlouho nemohla prosadit, rozhodl až v 75. minutě střídající Křehlík krátce po příchodu na trávník. Pojistku přidal favorit v nastavení. Vlašim ztratila body po sérii tří vítězství a je pátá.

Dukla i proti Kladnu potvrdila, že se aktuálně trápí. Nováček soutěže šel na Julisce ve 23. minutě do překvapivého vedení a Pražané po změně stran pouze srovnali. Jarní sestupující z první ligy po minulé porážce v Karviné prožil další zklamání a z posledních čtyř kol jen jednou vyhrál.

Slezské derby celků ze středu tabulky vítěze nepoznalo. Opava proti „béčku“ Baníku neudržela vedení, hosté před více než třemi tisícovkami diváků srovnali v 80. minutě. Trenér domácích Ondřej Smetana se tak nedočkal výhry proti bývalému klubu, ostravský A-tým vedl ještě v minulé sezoně do konce dubna.

Další ztrátu zaznamenal účastník jarní baráže o nejvyšší soutěž Táborsko. Jihočeši doma jen remizovali s Třincem 1:1 a z osmého místa tabulky ztrácejí na Karvinou už dvanáct bodů. Slezskému nováčkovi soutěže patří v neúplné tabulce čtrnáctá pozice.

#TýmZVRPSkóreB
1Karviná1290326:1327
2Jihlava1272321:1223
3Dukla1263322:1921
4Ústí1254320:1619
5Vlašim1253420:1618
6Příbram1145220:1817
7Baník B1243520:1715
8Táborsko1236316:1615
9Kladno1235417:1814
10Opava1235418:2114
11Žižkov1142512:1914
12Slavia B1134420:1913
13Č. Lípa1133514:2012
14Třinec1225514:2111
15Prostějov1117315:1610
16Kroměříž111379:236
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

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