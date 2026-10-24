Karviná mašíruje za postupem: West chválil vyčištěný kádr i veterány. Co vzkázal Pirovi?
Čtyři vítězství v řadě udělala z Karviné hlavního kandidáta na postup do Chance Ligy. Slezané po profesorském výkonu v Ústí nad Labem (3:1) vedou tabulku druhé fotbalové ligy již o čtyři body před Jihlavou. „Výkonnost ovšem musíme potvrzovat týden co týden,“ upozornil trenér Slezanů Roman West (45). Po turbulentním vstupu do sezony, při němž se několik hráčů vyslovilo, že za Karvinou nehodlá nastupovat, našel kouč ideální sestavu, v níž kromě celé řady mladíků mají zásadní slovo i mazáci Jiří Fleišman a Radim Breite.
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Po skalpu Ústí si už pomalu říkáte o návrat do první ligy. Na severu Čech jste byli nadmíru efektivní. Jak si toho ceníte?
„Pro nás neskutečné vítězství. Byla to série těžkých zápasů po reprezentační pauze s Táborskem, Kroměříží a Duklou. V Ústí jsme následně očekávali možná nejtěžší utkání z celého výčtu soupeřů. Věděli jsme o jejich týmové a individuální kvalitě. Ústí kombinačně zlobilo, bylo silné na míči. Dva góly jsme dali po akcích, které jsme si předtím ukazovali a chtěli je přesně takhle zahrát. Víme, že kontaktní gól soupeře pokaždé nakopne a nás utlumí, znervózníme. Vážím si proto naší reakce a Selnarova gólu na 3:1, který rozhodl. Konečně jsme závěr zkušeně dohráli.“
Zvládli jste souboje s protivníky z popředí tabulky a teď znovu zvýšili svůj náskok na prvním místě. Co to pro vás znamená?
„Zatím jenom dobrý pocit. Dva zápasy se vám nemusí podařit a všechno bude jinak. Teď máme doma Slavii B, která je nebezpečná, má spoustu skvělých individualit, rychlostních typů. Jsou výborní směrem dopředu. Jaký zápas byl ve druhé lize pro nás jednoduchý? Žádný. Musíme si vážit každého vítězství.“
Čičovský vytlačuje Samka
Přesto si nyní jasně říkáte o přímý postup do ligy. Mohou vás značná očekávání svazovat?
„Do role favorita nás pasovali všichni od prvního kola. To není žádná novinka. Nacházeli jsme se přitom ve strašně těžké pozici, protože se tým rozpadl a skládal se narychlo v letní přípravě. Ještě jsme se ani nesehráli a už jsme byli nuceni vyhrávat. Ostatní chtějí, ale za každou cenu nemusí. Naopak nás nahoru všichni tlačí týden co týden, v zápasech doma i venku. Nesmíme chybovat, pořád musíme být zodpovědní. Přitom pro spoustu hráčů je to nová role. A není pro ně snadné tohle neustále zažívat a nesmět udělat chybu. Čičovský, Selnar, Kronus i další nejsou na podobnou roli zvyklí. Hrát každý týden na maximum a muset sbírat body. Postupem času jsme vychytali věci, které nám vadily a teď jsme velmi dobře připraveni a máme čtyři výhry v řadě. Zatím to vypadá, že jsme na dobré cestě, ale příští týden to musíme v domácím prostředí zase zopakovat.“
V Ústí hrál výborně Adam Čičovský, který v létě přišel do Karviné z vyloučené Chrudimi a uspěl na testech. Do všech utkání nastoupil v základní sestavě. Jak si podle vás vede?
„Zaujal nás pracovitostí, pokorou, přístupem k tréninkům, přípravným zápasům i skvělou technikou, která nám zapadala do mezihry, kombinačního fotbalu a výstavby. Má obrovský akční rádius, což znamená, že všechno oběhá. V každém zápase má snad třináct kilometrů ve vysoké intenzitě. Je to pro nás velmi cenný hráč. Vyplatilo se nám riziko, že jsme ho vyzkoušeli na základě nějakého doporučení. Chytil se. Řekl si o místo a zůstal v kádru, drží si stabilní výkonnost. Nyní je v pozici, že skoro vytlačil ze sestavy Dennyho Samka.“
Fleišman s Breitem? Nepostradatelní
Sžila se Karviná s tím, že je zkrátka druholigová a že se povedlo vyčištění sestavy od hráčů, kteří za vás nechtěli po pádu z nejvyšší soutěže bojovat?
„Po prvním zápase v Opavě, kdy jsme udělali kroky, aby to bylo, jak říkáte, se atmosféra zlepšila. Pomohlo nám následné vítězství nad Vlašimí. Později se na to nabalily další věci, díky nimž jsme vypadali ve hře i zajímavě. S výhrami přišlo sebevědomí a dostavila se pohoda do kabiny, stejně jako do tréninkového procesu. Začali jsme si věřit, že nastolená cesta funguje a že bychom na to mohli mít. Nyní jsme čekali, co s námi udělají těžké venkovní zápasy v Táborsku, Ústí a doma s Duklou. Mužstvo ukazuje, že je schopné taková utkání zvládat, což je pro nás skvělé zjištění.“
Jak si ceníte přínosu starších opor Jiřího Fleišmana (42) a Radima Breiteho (37), kteří ve velmi pokročilém věku patří do základní sestavy?
„Jsou neskuteční, když si vezmete, že je naše mužstvo extrémně mladé. Kdybychom je neměli, je možné, že po béčkách Slavie a Baníku máme nejmladší tým. Milič, Conde, Chytrý, Yakubu jsou ročník 2004, 2005. A Čičovský, Selnar, Kronus? Je jim 22, 23 let. Fleišman s Breitem nám dávají na hřišti klid, důvěru v mančaft, jistotu. Něco řeknou, zorganizují to. Řeknu lidově, že se nepo*erou ze druhé ligy, protože zažili mnohem větší zápasy. Měli by předávat hráčům okolo sebe komunikaci a jistotu ve hře. Ať už dopředu nebo dozadu.“
V létě jste posílili o velké jméno z Baníku v podobě Jakuba Piry. V sestavě ale spíš paběrkuje a dostřídává. Proč?
„Zatím má pozici takovou, že jsem se rozhodl na hrotu pro Adama Kronuse, který má na kontě sedm gólů a je nejlepším střelcem soutěže. Proto si myslím, že se jednalo o dobré rozhodnutí. Adam hraje senzačně, v Ústí vstřelil dva góly, a kdybych to přehnal, řeknu, že právě on ho porazil. Nemáme důvod cokoli měnit. Hráči, kteří tolik nenastupují, si na šanci musí počkat a ukázat v tréninku a po střídání, kdy jdou na hřiště, že na něj patří oni. Jde o jejich výkon. Nominaci nedělám já, ani nikdo jiný. Dělají si ji samotní hráči, kteří se nominují na základě tréninků, zápasů, výkonem, svým přístupem. Podle toho se rozhodujeme pro deset nejlepších hráčů, které pošleme na trávník.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Karviná
|12
|9
|0
|3
|26:13
|27
|2
Jihlava
|12
|7
|2
|3
|21:12
|23
|3
Dukla
|12
|6
|3
|3
|22:19
|21
|4
Ústí
|12
|5
|4
|3
|20:16
|19
|5
Vlašim
|12
|5
|3
|4
|20:16
|18
|6
Příbram
|11
|4
|5
|2
|20:18
|17
|7
Baník B
|12
|4
|3
|5
|20:17
|15
|8
Táborsko
|12
|3
|6
|3
|16:16
|15
|9
Kladno
|12
|3
|5
|4
|17:18
|14
|10
Opava
|12
|3
|5
|4
|18:21
|14
|11
Žižkov
|11
|4
|2
|5
|12:19
|14
|12
Slavia B
|11
|3
|4
|4
|20:19
|13
|13
Č. Lípa
|11
|3
|3
|5
|14:20
|12
|14
Třinec
|12
|2
|5
|5
|14:21
|11
|15
Prostějov
|11
|1
|7
|3
|15:16
|10
|16
Kroměříž
|11
|1
|3
|7
|9:23
|6
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup