Nebezpečný výstřih: Oulehla reagoval na rozhovor, který obletěl svět. Klub prodává trička
- Trenér ústeckého Viagemu David Oulehla se po ligové porážce 1:3 s Karvinou vrátil k virálnímu rozhovoru s odhalenou moderátorkou Sabinou Jakšovou.
Kouč popřel úmyslné vyhýbání se pohledu do výstřihu a pobaveně prozradil, že sledování reportérek mu zakázala už dříve manželka.
Vedení druholigového klubu využilo globální pozornost médií k okamžitému zisku a začalo prodávat trička s motivem rozhovoru za 490 Kč.
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Internetovou senzaci způsobil fotbalový kouč David Oulehla (43), jehož nedávný rozhovor s klubovou moderátorkou Sabinou Jakšovou doslova obletěl svět. O trenérovi „bojujícím o život“ před výstřihem odhalené reportérky informovaly servery od Anglie přes Island po Mexiko. „Neřeším to,“ reagoval s odstupem času Oulehla, jenž se nečekaně proslavil za českými hranicemi.
„Jeho manželka stojí za kamerou.“
Ústecký Viagem působí ve druhé lize, v rámci dosahu na sociálních sítích ovšem hraje Ligu mistrů. O menším českém klubu díky unikátnímu marketingu, jemuž dominují spoře oděné moderátorky, pravidelně informují v zahraničí.
„Je hrdina.“
„Jeho úroveň sebeovládání je biblická.“
„Bojuje o život.“
„Jeho manželka stojí za kamerou.“
Internet po trenérově rozhovoru zaplavily pobavené komentáře sledujících z celého světa. Ostatně samotný klub ve svých výstupech často s příznivci komunikuje i v cizích jazycích.
Někdy je toho na mě moc
Oulehla unikal pohledem a dával si záležet, aby nepohlédl do vražedného výstřihu moderátorky, která se naopak snažila, aby její hrudník byl co nejvíce viditelný. Po dalším domácím utkání se kouč k celému momentu vrátil a byl překvapený z toho, k jakému poprasku došlo.
„Reakci světových médií jsem zaznamenal. Neřeším to. Podle mě šlo o naprosto běžný rozhovor, kterých jsem tady už dal desítky. Jsem trenér, pokaždé se snažím chovat profesionálně. Ptala se mě na vývoj utkání, jen jsem odpovídal. To je celé. Ale někdy je toho na mě moc. (smích) Mám rodinu, děti, jsem s nimi šťastný, takže tyhle věci nechávám stranou,“ prozradil po páteční porážce 1:3 od Karviné.
Že by se na reportérku schválně nedíval, aby okem nesklouzl níž? O to prý nešlo. „Když pokládala otázku, normálně jsem se na ni podíval. Proběhl běžný kontakt. Že z toho vzniklo tohle, mě trošku překvapilo. Protože to nevybočovalo z ničeho, co bych běžně dělal,“ podivil se Oulehla.
Klub začal prodávat trička
Byla reakce z kabiny? Žádné zápisné za „světový“ rozhovor neproběhlo. „Nic ani nebude, zápisných jsem tady dostal už hodně,“ rozesmál se.
Bývalý kouč Baníku Ostrava či Jihlavy poznamenal, že o ústeckých moderátorkách se vědělo i ve slovenské Skalici, kde před rokem působil. „A manželka mi zakázala, abych se na ně díval,“ prozradil.
Ústecký klub celou akci dohrál až do konce a při nejbližším domácím utkání s Karvinou ve fanshopu prodával trička s potiskem vystihujícím právě Oulehlův rozhovor. Vnadnou reportérku Jakšovou s koučem byste pořídili za 490 Kč.
Samotný Oulehla by popularitu ovšem vyměnil za lepší aktuální formu svého týmu. Ambiciózní Viagem čeká na vítězství už tři zápasy, barážové pozice má však stále na dohled. „Máme ještě daleko k tomu, abychom pomýšleli na horní příčky,“ zalitoval a současně uznal: „Vedoucí Karviná je lepší.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Karviná
|12
|9
|0
|3
|26:13
|27
|2
Jihlava
|12
|7
|2
|3
|21:12
|23
|3
Dukla
|12
|6
|3
|3
|22:19
|21
|4
Ústí
|12
|5
|4
|3
|20:16
|19
|5
Vlašim
|12
|5
|3
|4
|20:16
|18
|6
Příbram
|11
|4
|5
|2
|20:18
|17
|7
Baník B
|12
|4
|3
|5
|20:17
|15
|8
Táborsko
|12
|3
|6
|3
|16:16
|15
|9
Kladno
|12
|3
|5
|4
|17:18
|14
|10
Opava
|12
|3
|5
|4
|18:21
|14
|11
Žižkov
|11
|4
|2
|5
|12:19
|14
|12
Slavia B
|11
|3
|4
|4
|20:19
|13
|13
Č. Lípa
|11
|3
|3
|5
|14:20
|12
|14
Třinec
|12
|2
|5
|5
|14:21
|11
|15
Prostějov
|11
|1
|7
|3
|15:16
|10
|16
Kroměříž
|11
|1
|3
|7
|9:23
|6
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup