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Nebezpečný výstřih: Oulehla reagoval na rozhovor, který obletěl svět. Klub prodává trička

Ústecký trenér David Oulehla se vyjádřil k virálnímu rozhovoru, který obletěl svět
Ústecký trenér David Oulehla se vyjádřil k virálnímu rozhovoru, který obletěl světZdroj: Koláž iSport
Sabča se vyprsila, Oulehla odolal.
Sabča se vyprsila, Oulehla odolal.
Moderátorky FK VIAGEM Ústí nad Labem
Moderátorky FK VIAGEM Ústí nad Labem
Moderátorky FK VIAGEM Ústí nad Labem
Moderátorky FK VIAGEM Ústí nad Labem
David Oulehla chce v Ústí sázet na datovou analýzu
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Martin Pešout
Chance Národní Liga
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  • Trenér ústeckého Viagemu David Oulehla se po ligové porážce 1:3 s Karvinou vrátil k virálnímu rozhovoru s odhalenou moderátorkou Sabinou Jakšovou.

  • Kouč popřel úmyslné vyhýbání se pohledu do výstřihu a pobaveně prozradil, že sledování reportérek mu zakázala už dříve manželka.

  • Vedení druholigového klubu využilo globální pozornost médií k okamžitému zisku a začalo prodávat trička s motivem rozhovoru za 490 Kč.

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Internetovou senzaci způsobil fotbalový kouč David Oulehla (43), jehož nedávný rozhovor s klubovou moderátorkou Sabinou Jakšovou doslova obletěl svět. O trenérovi „bojujícím o život“ před výstřihem odhalené reportérky informovaly servery od Anglie přes Island po Mexiko. „Neřeším to,“ reagoval s odstupem času Oulehla, jenž se nečekaně proslavil za českými hranicemi.

„Jeho manželka stojí za kamerou.“

Ústecký Viagem působí ve druhé lize, v rámci dosahu na sociálních sítích ovšem hraje Ligu mistrů. O menším českém klubu díky unikátnímu marketingu, jemuž dominují spoře oděné moderátorky, pravidelně informují v zahraničí.

„Je hrdina.“

„Jeho úroveň sebeovládání je biblická.“

„Bojuje o život.“

„Jeho manželka stojí za kamerou.“

Internet po trenérově rozhovoru zaplavily pobavené komentáře sledujících z celého světa. Ostatně samotný klub ve svých výstupech často s příznivci komunikuje i v cizích jazycích.

Někdy je toho na mě moc

Oulehla unikal pohledem a dával si záležet, aby nepohlédl do vražedného výstřihu moderátorky, která se naopak snažila, aby její hrudník byl co nejvíce viditelný. Po dalším domácím utkání se kouč k celému momentu vrátil a byl překvapený z toho, k jakému poprasku došlo.

„Reakci světových médií jsem zaznamenal. Neřeším to. Podle mě šlo o naprosto běžný rozhovor, kterých jsem tady už dal desítky. Jsem trenér, pokaždé se snažím chovat profesionálně. Ptala se mě na vývoj utkání, jen jsem odpovídal. To je celé. Ale někdy je toho na mě moc. (smích) Mám rodinu, děti, jsem s nimi šťastný, takže tyhle věci nechávám stranou,“ prozradil po páteční porážce 1:3 od Karviné.

Že by se na reportérku schválně nedíval, aby okem nesklouzl níž? O to prý nešlo. „Když pokládala otázku, normálně jsem se na ni podíval. Proběhl běžný kontakt. Že z toho vzniklo tohle, mě trošku překvapilo. Protože to nevybočovalo z ničeho, co bych běžně dělal,“ podivil se Oulehla.

Klub začal prodávat trička

Byla reakce z kabiny? Žádné zápisné za „světový“ rozhovor neproběhlo. „Nic ani nebude, zápisných jsem tady dostal už hodně,“ rozesmál se.

Bývalý kouč Baníku Ostrava či Jihlavy poznamenal, že o ústeckých moderátorkách se vědělo i ve slovenské Skalici, kde před rokem působil. „A manželka mi zakázala, abych se na ně díval,“ prozradil.

Ústecký klub celou akci dohrál až do konce a při nejbližším domácím utkání s Karvinou ve fanshopu prodával trička s potiskem vystihujícím právě Oulehlův rozhovor. Vnadnou reportérku Jakšovou s koučem byste pořídili za 490 Kč.

Samotný Oulehla by popularitu ovšem vyměnil za lepší aktuální formu svého týmu. Ambiciózní Viagem čeká na vítězství už tři zápasy, barážové pozice má však stále na dohled. „Máme ještě daleko k tomu, abychom pomýšleli na horní příčky,“ zalitoval a současně uznal: „Vedoucí Karviná je lepší.“

#TýmZVRPSkóreB
1Karviná1290326:1327
2Jihlava1272321:1223
3Dukla1263322:1921
4Ústí1254320:1619
5Vlašim1253420:1618
6Příbram1145220:1817
7Baník B1243520:1715
8Táborsko1236316:1615
9Kladno1235417:1814
10Opava1235418:2114
11Žižkov1142512:1914
12Slavia B1134420:1913
13Č. Lípa1133514:2012
14Třinec1225514:2111
15Prostějov1117315:1610
16Kroměříž111379:236
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

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