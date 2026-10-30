ONLINE: Karviná v akci proti rezervě Slavie, Vlašim se představí v Ústí nad Labem
Chance Národní Liga má na programu své 13. kolo. Vedoucí Karviná na domácí půdě čelí rezervě Slavie, souboj čtvrtého s pátým svádí na severu Čech dohromady domácí Ústí nad Labem a Vlašim. Malé pražské derby je na programu na Žižkově, kde se představí Dukla. Všechna utkání kola sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.
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|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Karviná
|12
|9
|0
|3
|26:13
|27
|2
Jihlava
|12
|7
|2
|3
|21:12
|23
|3
Dukla
|12
|6
|3
|3
|22:19
|21
|4
Ústí
|12
|5
|4
|3
|20:16
|19
|5
Vlašim
|12
|5
|3
|4
|20:16
|18
|6
Příbram
|12
|4
|6
|2
|22:20
|18
|7
Slavia B
|12
|4
|4
|4
|25:20
|16
|8
Baník B
|12
|4
|3
|5
|20:17
|15
|9
Táborsko
|12
|3
|6
|3
|16:16
|15
|10
Kladno
|12
|3
|5
|4
|17:18
|14
|11
Opava
|12
|3
|5
|4
|18:21
|14
|12
Žižkov
|12
|4
|2
|6
|13:21
|14
|13
Č. Lípa
|12
|3
|4
|5
|16:22
|13
|14
Třinec
|12
|2
|5
|5
|14:21
|11
|15
Prostějov
|12
|1
|7
|4
|16:21
|10
|16
Kroměříž
|12
|2
|3
|7
|11:24
|9
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