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ONLINE: Karviná v akci proti rezervě Slavie, Vlašim se představí v Ústí nad Labem

Ousmane Conde se raduje z gólu
Ousmane Conde se raduje z góluZdroj: Facebook / MFK Karviná
iSport.cz
iSport.cz
Chance Národní Liga
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Chance Národní Liga má na programu své 13. kolo. Vedoucí Karviná na domácí půdě čelí rezervě Slavie, souboj čtvrtého s pátým svádí na severu Čech dohromady domácí Ústí nad Labem a Vlašim. Malé pražské derby je na programu na Žižkově, kde se představí Dukla. Všechna utkání kola sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.

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#TýmZVRPSkóreB
1Karviná1290326:1327
2Jihlava1272321:1223
3Dukla1263322:1921
4Ústí1254320:1619
5Vlašim1253420:1618
6Příbram1246222:2018
7Slavia B1244425:2016
8Baník B1243520:1715
9Táborsko1236316:1615
10Kladno1235417:1814
11Opava1235418:2114
12Žižkov1242613:2114
13Č. Lípa1234516:2213
14Třinec1225514:2111
15Prostějov1217416:2110
16Kroměříž1223711:249
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