Béčko Slavie sahalo v Karviné po vítězství. Zaplaťpánbůh za bod, oddechl si West
Pár minut před výkopem to pro ně vypadalo růžově. Když se chystali na zápas s rezervou Slavie, ambiciózní ústecký Viagem, jeden z hlavních konkurentů v boji o postup, prohrával ve Vlašimi. Jenže ve 13. kole Chance Národní Ligy fotbalisté Karviné neslavili, remízu 2:2 jim zajistil až Adam Čičovský v 90. minutě. „Zaplaťpánbůh za bod. Mohlo to skončit i 5:5,“ připomněl kouč Roman West hromadu šancí. Jeho tým soutěži i nadále vévodí, příští týden jej ale čeká další velká výzva.
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Před vlastními fanoušky dosud Karvinští neztráceli. Pětkrát zvítězili, čtyřikrát s nulou a naposledy navíc smetli 3:0 Duklu. Jenže stoprocentní domácí bilance je po zápase se Slavií B fuč. A mohlo být i hůř.
Začátek duelu Slezané vůbec nezvládli. Po inkasované brance v 6. minutě přežili několik dalších šancí. Nebýt zákroků Jakuba Lapeše, propast ve skóre mohla být větší. „Nerozjeli jsme to dobře. Prvních dvacet až pětadvacet minut byla Slavia lepší, chodila do otevřené obrany, měla šance. Začalo se to lámat až ve chvíli, kdy jsme přitvrdili v soubojích,“ popisoval trenér MFK Roman West.
První ztráta od 11. září
Od druhého poločasu se jeho celek vzchopil, zásluhou Radima Breiteho totiž okamžitě vyrovnal. Nicméně o chvíli později přišla další těžká rána, podruhé v utkání se prosadil Pavel Behenský. „Po vyrovnání jsme všichni věřili, že to zvládneme. Mysleli jsme si, že momentum zápasu je naší straně. Bohužel přišla standardka a prohrávali jsme 1:2. Byl to nůž do zad,“ líčil West.
První domácí porážku v sezoně odvrátil až Adam Čičovský v 90. minutě. Karviná sice ztratila poprvé od 11. září, remízu však nakonec brala. „Myslím si, že s tím bodem asi budeme spokojení, i když jsme chtěli před zápasem vyhrát. Byl to zápas blbec, šancí jsme měli dost, ale ne a ne nám to tam padnout,“ povzdechl si Čičovský. „Škoda, že jsme předtím ještě nějaký gól nepřidali. Trošku nás to mrzí, ale remíza je asi zasloužená,“ pokývl lídr slávistické rezervy Marek Suchý.
Příští pátek čeká Karvinou utkání podzimu. Po cenných výhrách nad Táborskem, Duklou i v Ústí nad Labem pojede do Jihlavy. Pravděpodobně půjde o střet druhého s prvním. „Nečeká nás nic jednoduchého, ale připravujeme se na to jako na každý zápas. Je potřeba nedělat chyby vzadu a proměnit šance,“ nabádal West.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Karviná
|13
|9
|1
|3
|28:15
|28
|2
Jihlava
|12
|7
|2
|3
|21:12
|23
|3
Vlašim
|13
|6
|3
|4
|23:16
|21
|4
Dukla
|12
|6
|3
|3
|22:19
|21
|5
Ústí
|13
|5
|4
|4
|20:19
|19
|6
Příbram
|12
|4
|6
|2
|22:20
|18
|7
Slavia B
|13
|4
|5
|4
|27:22
|17
|8
Baník B
|12
|4
|3
|5
|20:17
|15
|9
Táborsko
|12
|3
|6
|3
|16:16
|15
|10
Kladno
|12
|3
|5
|4
|17:18
|14
|11
Opava
|12
|3
|5
|4
|18:21
|14
|12
Žižkov
|12
|4
|2
|6
|13:21
|14
|13
Č. Lípa
|12
|3
|4
|5
|16:22
|13
|14
Třinec
|12
|2
|5
|5
|14:21
|11
|15
Prostějov
|12
|1
|7
|4
|16:21
|10
|16
Kroměříž
|12
|2
|3
|7
|11:24
|9
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