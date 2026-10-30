Předplatné

Béčko Slavie sahalo v Karviné po vítězství. Zaplaťpánbůh za bod, oddechl si West

Karviná remizovala s rezervou Slavie
Karviná remizovala s rezervou SlavieZdroj: mfkkarvina.cz
Fotbalisté Karviné
2
Fotogalerie
Daniel Fekets
Daniel Fekets
Chance Národní Liga
Začít diskusi (0)

Pár minut před výkopem to pro ně vypadalo růžově. Když se chystali na zápas s rezervou Slavie, ambiciózní ústecký Viagem, jeden z hlavních konkurentů v boji o postup, prohrával ve Vlašimi. Jenže ve 13. kole Chance Národní Ligy fotbalisté Karviné neslavili, remízu 2:2 jim zajistil až Adam Čičovský v 90. minutě. „Zaplaťpánbůh za bod. Mohlo to skončit i 5:5,“ připomněl kouč Roman West hromadu šancí. Jeho tým soutěži i nadále vévodí, příští týden jej ale čeká další velká výzva. 

Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně

Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.

Preferujte nás

Před vlastními fanoušky dosud Karvinští neztráceli. Pětkrát zvítězili, čtyřikrát s nulou a naposledy navíc smetli 3:0 Duklu. Jenže stoprocentní domácí bilance je po zápase se Slavií B fuč. A mohlo být i hůř. 

Začátek duelu Slezané vůbec nezvládli. Po inkasované brance v 6. minutě přežili několik dalších šancí. Nebýt zákroků Jakuba Lapeše, propast ve skóre mohla být větší. „Nerozjeli jsme to dobře. Prvních dvacet až pětadvacet minut byla Slavia lepší, chodila do otevřené obrany, měla šance. Začalo se to lámat až ve chvíli, kdy jsme přitvrdili v soubojích,“ popisoval trenér MFK Roman West. 

První ztráta od 11. září

Od druhého poločasu se jeho celek vzchopil, zásluhou Radima Breiteho totiž okamžitě vyrovnal. Nicméně o chvíli později přišla další těžká rána, podruhé v utkání se prosadil Pavel Behenský. „Po vyrovnání jsme všichni věřili, že to zvládneme. Mysleli jsme si, že momentum zápasu je naší straně. Bohužel přišla standardka a prohrávali jsme 1:2. Byl to nůž do zad,“ líčil West. 

První domácí porážku v sezoně odvrátil až Adam Čičovský v 90. minutě. Karviná sice ztratila poprvé od 11. září, remízu však nakonec brala. „Myslím si, že s tím bodem asi budeme spokojení, i když jsme chtěli před zápasem vyhrát. Byl to zápas blbec, šancí jsme měli dost, ale ne a ne nám to tam padnout,“ povzdechl si Čičovský. „Škoda, že jsme předtím ještě nějaký gól nepřidali. Trošku nás to mrzí, ale remíza je asi zasloužená,“ pokývl lídr slávistické rezervy Marek Suchý

Příští pátek čeká Karvinou utkání podzimu. Po cenných výhrách nad Táborskem, Duklou i v Ústí nad Labem pojede do Jihlavy. Pravděpodobně půjde o střet druhého s prvním. „Nečeká nás nic jednoduchého, ale připravujeme se na to jako na každý zápas. Je potřeba nedělat chyby vzadu a proměnit šance,“ nabádal West.

#TýmZVRPSkóreB
1Karviná1391328:1528
2Jihlava1272321:1223
3Vlašim1363423:1621
4Dukla1263322:1921
5Ústí1354420:1919
6Příbram1246222:2018
7Slavia B1345427:2217
8Baník B1243520:1715
9Táborsko1236316:1615
10Kladno1235417:1814
11Opava1235418:2114
12Žižkov1242613:2114
13Č. Lípa1234516:2213
14Třinec1225514:2111
15Prostějov1217416:2110
16Kroměříž1223711:249
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

Začít diskuzi

Fotbal 2026

MS ve fotbale 2026Chance LigaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů