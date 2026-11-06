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ONLINE: Souboj druhého s prvním ve druhé lize, Jihlava hostí Karvinou. V akci i Dukla a Ústí

Fotbalisté Karviné se radují z branky proti Ústí
Fotbalisté Karviné se radují z branky proti ÚstíZdroj: MFK Karviná
iSport.cz
iSport.cz
Chance Národní Liga
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Fotbalová Chance Národní Liga pokračuje 14. kolem. Hned v pátek se hraji čtyři utkání včetně očekávaného souboje druhé Jihlavy s první Karvinou. Třetí Dukla hostí pátou Příbram, ambiciózní Ústí nad Labem čelí Žižkovu. ONLINE přenosy ze všech utkání sledujte na iSportu.

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#TýmZVRPSkóreB
1Karviná1391328:1528
2Jihlava1382324:1326
3Dukla1373323:1924
4Vlašim1363423:1621
5Příbram1356225:2021
6Ústí1354420:1919
7Slavia B1345427:2217
8Č. Lípa1344519:2316
9Baník B1343621:2015
10Opava1336418:2115
11Táborsko1336416:1915
12Kladno1335518:2114
13Žižkov1342713:2214
14Kroměříž1333714:2512
15Prostějov1318416:2111
16Třinec1325615:2411
  • Přímý postup
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