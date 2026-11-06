ONLINE: Souboj druhého s prvním ve druhé lize, Jihlava hostí Karvinou. V akci i Dukla a Ústí
Fotbalová Chance Národní Liga pokračuje 14. kolem. Hned v pátek se hraji čtyři utkání včetně očekávaného souboje druhé Jihlavy s první Karvinou. Třetí Dukla hostí pátou Příbram, ambiciózní Ústí nad Labem čelí Žižkovu. ONLINE přenosy ze všech utkání sledujte na iSportu.
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Chance Národní Liga 2026/2027
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Karviná
|13
|9
|1
|3
|28:15
|28
|2
Jihlava
|13
|8
|2
|3
|24:13
|26
|3
Dukla
|13
|7
|3
|3
|23:19
|24
|4
Vlašim
|13
|6
|3
|4
|23:16
|21
|5
Příbram
|13
|5
|6
|2
|25:20
|21
|6
Ústí
|13
|5
|4
|4
|20:19
|19
|7
Slavia B
|13
|4
|5
|4
|27:22
|17
|8
Č. Lípa
|13
|4
|4
|5
|19:23
|16
|9
Baník B
|13
|4
|3
|6
|21:20
|15
|10
Opava
|13
|3
|6
|4
|18:21
|15
|11
Táborsko
|13
|3
|6
|4
|16:19
|15
|12
Kladno
|13
|3
|5
|5
|18:21
|14
|13
Žižkov
|13
|4
|2
|7
|13:22
|14
|14
Kroměříž
|13
|3
|3
|7
|14:25
|12
|15
Prostějov
|13
|1
|8
|4
|16:21
|11
|16
Třinec
|13
|2
|5
|6
|15:24
|11
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