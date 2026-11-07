Suchý o mentorské roli ve Slavii: Kluci naslouchají. 2. liga? Vyprdět se tam nejdete
I v této sezoně se rezerva Slavie opírá o dvě velké persony. Bývalé reprezentanty, kteří v kariérách prošli také elitními evropskými soutěžemi. Sedmatřicetiletý Tomáš Necid spolu s o rok starším Markem Suchým plní úlohy mentorů. Mladým parťákům ukazují směr i profesionalitu. „Všichni kluci jsou úplně v pohodě. Jde vidět, že naslouchají a mají takový přirozený respekt, který tam musí být,“ ví Suchý.
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Po návratu z německého Augsburgu působil čtyři sezony v Mladé Boleslavi. V létě 2025 se vydal zpátky do Slavie, kde před více než dvaceti lety sbíral premiérové prvoligové starty. V rezervě sešívaných teď Marek Suchý plní roli mentora a fotbalového „učitele“.
„Tohle prostředí se mi líbí, je tam prostor pro takovou přirozenost. Říkáte věci, jak je cítíte. Snažíme se o to navzájem, jak s trenérem, tak i s kluky okolo,“ popisuje bývalý reprezentační kapitán, kterému pomáhá i útočník Tomáš Necid.
Moc mě to baví
„Snažíme se mít takovou roli, abychom byli nápomocní. Zároveň nás furt baví být na hřišti a absolvovat tréninkový proces. Jsem moc rád, že i v těchto letech mám ještě takovou možnost. Moc mě to baví,“ opakuje Suchý.
Mezi lety 2005 až 2010 si něco podobného vyzkoušel z opačné strany. Do tehdejšího týmu Slavie nakukoval vedle stálic Martina Vaniaka, Vladimíra Šmicera, Davida Hubáčka či Ericha Brabce. Nadějný stoper si poté vykopal angažmá v ruském Spartaku Moskva a švýcarské Basileji.
„V předchozích týmech byli taky mladí kluci, ale bylo jich tam čtyři nebo pět, a tady jsou takoví všichni. Fakt je to něco úplně jiného. Čekal jsem, jaké to bude, ale problém s tím není vůbec žádný,“ říká osmatřicetiletý obránce.
Kluci se o nás můžou opřít a posouvat se dál
„Všichni kluci jsou úplně v pohodě. Jde vidět, že naslouchají a mají takový přirozený respekt, který tam musí být. My s Tomem jsme tam od toho, abychom jim pomohli. Nehoníme si svoje ega. Snažíme se být součástí týmu a plnit naši roli. Kluci se o nás můžou opřít a posouvat se dál,“ pokračuje Suchý.
Tři kola před koncem podzimu si vede béčko Slavie ve druhé nejvyšší soutěži slušně. Momentálně se pohybuje na sedmém místě. „Nikdy předtím jsem druhou ligu nehrál. Je to pro mě zajímavé a v něčem nové. Musím ale říct, že úroveň soutěže je velice slušná,“ zdůrazňuje.
Kvalita druhé ligy se zvedla
„Troufnu si říct, že oproti minulé sezoně se zase zvedla. Není to tak, že se tam jdete vyprdět. Jsou tam kvalitní hráči a spousta týmů se snaží neustále zbrojit. Pro naše kluky je naopak skvělé, že i v těchto letech můžou hrát dospělý fotbal,“ uvědomuje si Suchý.
Nejen fanoušci Slavie si kladou otázku, jak dlouho ještě bude v kariéře pokračovat. „Teď je to sezonu od sezony, v jejím průběhu nad tím nepřemýšlíte. Hlavně záleží na zdravotním stavu. Doufám, že bude držet a od toho se to bude odvíjet. Na to je ještě čas,“ doplňuje Suchý s úsměvem.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Karviná
|14
|10
|1
|3
|31:16
|31
|2
Dukla
|14
|8
|3
|3
|24:19
|27
|3
Jihlava
|14
|8
|2
|4
|25:16
|26
|4
Vlašim
|14
|6
|3
|5
|23:17
|21
|5
Příbram
|14
|5
|6
|3
|25:21
|21
|6
Ústí
|14
|5
|5
|4
|20:19
|20
|7
Opava
|14
|4
|6
|4
|19:21
|18
|8
Slavia B
|13
|4
|5
|4
|27:22
|17
|9
Č. Lípa
|13
|4
|4
|5
|19:23
|16
|10
Baník B
|13
|4
|3
|6
|21:20
|15
|11
Táborsko
|13
|3
|6
|4
|16:19
|15
|12
Žižkov
|14
|4
|3
|7
|13:22
|15
|13
Kladno
|13
|3
|5
|5
|18:21
|14
|14
Kroměříž
|13
|3
|3
|7
|14:25
|12
|15
Prostějov
|13
|1
|8
|4
|16:21
|11
|16
Třinec
|13
|2
|5
|6
|15:24
|11
- Přímý postup
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- Sestup