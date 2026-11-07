Majitel Ústí ve válce s fanoušky: rozpuštěný kotel! Nechápou naší identitu, vadí šéfovi
- Ústecký druholigový fotbalový klub nevyhrál pět utkání v řadě a po sporech s vedením jeho aktivní fanouškovský kotel ukončil činnost.
Majitel Přemysl Kubáň označil příznivce hlásící se k historickému názvu Arma za slepou vývojovou větev a odmítl ustoupit v otázce klubové identity.
Prořídlé tribuny vytvořily komorní atmosféru, při níž brankář Tomáš Holý po remíze se Žižkovem (0:0) navzdory chycené penaltě čelil urážkám z hlediště.
Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně
Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Turbulentní období ve fotbalovém Ústí nad Labem. Ambiciózní druholigový celek nevyhrál pět zápasů v řadě. Majitel klubu Přemysl Kubáň vzkázal, že v zimě žádné posily nepřivede a nyní se dostal do konfliktu s aktivními fanoušky, kteří skončili. Šéf kotle prodává buben.
Prostor pro hlasitější diváky na stadionu v Ústí osiřel. Fanklub v rámci protestu vyklidil pozice, a tak jsou při zápasech slyšet převážně podporovatelé hostujících týmů, tak jako v pátek proti Viktorii Žižkov. Stejně jako předtím proti Karviné či Dukle.
Vyústily tím mnohaměsíční spory mezi majitelem a tamní skupinou ultras. Těm vadí, že je šéf chtěl přeučit ke skandování názvu odkazujícího na hlavního sponzora a vymezuje se proti jejich popěvkům mířícím na historické pojmenování klubu. Už předtím skalním příznivcům vadila změna barev a dresů.
Za tři roky se nevyvinuli, diví se Kubáň
„Jsou slepá vývojová větev. Fandí něčemu, co neexistuje. Podle nás je v podstatě ostuda, že tři roky nebyli schopni se nějakým způsobem přeorientovat nebo vyvinout,“ reaguje boss Kubáň. Aktivní fanouškovská skupina se totiž hlásila k historickému názvu Armaturka, což byl průmyslový podnik spojený s klubem od konce 40. let minulého století.
Původní firma sponzorující fotbalový tým již však dávno neexistuje a klub se po bankrotu v 90. letech přejmenoval. Označení „Arma“ však mezi místními stále přežívá, což Kubáňovi vadí.
„Zajímá nás rozvoj fanoušků, kteří chápou, jak se klub jmenuje a jakou má identitu. Mimo Ústí nikdo neví, co je to Arma. Všichni vědí, že v Ústí hraje Viagem,“ kontruje současný majitel, jenž chce tribuny rozšířit o mladší publikum či rodiny s dětmi.
„Je mnohem méně Armáků než jednou bude Viagemáků. Oni fandí neexistujícímu klubu, Armě,“ diví se boss.
Nové fanoušky se snažil nalákat netradičním způsobem. Kdo si nechal vytetovat na tělo týmové logo, dostal doživotní permanentku.
Dresy? Za milion klidně žluté
Kubáň už při svém vstupu do klubu před třemi lety začal razantními změnami ve vizuální identitě, sám vybral nový barevný odstín dresů a zrušil trikoty s bílou variantou. Na byznys se dívá pragmaticky. „Kdyby sem přišel někdo a dal mi milion korun za to, že dresy budou žluté, tak zítra žluté budou. Jen ve Spartě bych si nikdy nedovolil vyměnit rudou barvu, protože jiná se mi líbí víc,“ kontroval.
Při zářijovém utkání s Jihlavou došlo ke konfliktu mezi spíkrem a hlasatelem na stadionu. Když skupinka z kotle začala křičet „Arma!“, začal je přerušovat hlasatel. Lídr fanoušků se následně snažil dostat do útrob stadionu, situaci klidnila dokonce provozní manažerka.
Ani s odstupem času, zdá se, obě strany nenašly řešení. Od října zůstávají místa pro kotelníky prázdná. O to víc v komorní atmosféře vyniknou nemístné poznámky jednotlivých diváků.
Prý jsem hrozný, slyšel gólman od diváků
„Tlak je na nás všechny a cítil jsem, že na Holase (brankáře Holého) je taky zvýšený. Už minule na něj lidi z tribuny pořvávali, ať ho vyndám, že je špatný gólman. Jsem rád, že chytil penaltu, ukázal, že je muž na svém místě a pomohl nám,“ ulevilo se po bezbrankové remíze proti Žižkovu ústeckému trenérovi Davidu Oulehlovi.
„Slyšel jsem, že jsem hrozný gólman. V českém prostředí to zažívám, co jsem naskočil ve Vlašimi nebo na Žižkově. Z takových individuí si člověk nesmí nic dělat,“ pokrčil rameny Holý.
„Hezčí je fandit než řezat do vlastních, asi to v české komunitě máme v sobě. Osm tisíc lidí nevnímáte tolik, jako když křičí jeden člověk do ticha – je to přímočařejší, osobnější,“ mrzelo brankáře.
S poklesem teplot spadly i divácké návštěvy. V létě mnohdy nebyla daleko hranice tří tisíc, jenže s postupným příchodem zimy začíná být čas strávený na tribunách pro fajšmekry. Přesto diváků proti Žižkovu dorazilo na osm stovek, což je ve druhé lize pořád nadstandardní. Jenže bez zpívajících fanoušků vynikne každá urážka či jízlivá poznámka, která padne směrem k hřišti.
„Je hnus hrát v komorní nulové atmosféře. To je jako přátelák. Zažili jsme to za covidu,“ vadilo Holému, jenž před sezonou přišel do Ústí z brněnského Artisu.