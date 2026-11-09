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Policie stíhá Opavu i Latku, předá nové informace. Ve hře vyloučení a druhá liga s 15 týmy

Fotbalisté Opavy se radují z gólu
Fotbalisté Opavy se radují z góluZdroj: Profimedia.cz
Bývalý fotbalový hráč a současný agent Martin Latka
Agenti Martin Latka s Karolem Kiselem
Agenti Martin Latka s Karolem Kiselem
Agenti Martin Latka s Karolem Kiselem
Martin Latka také hájil barvy Liberce
Martin Latka v dresu pražské Slavie
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Ondřej Škvor
Radek Špryňar
Ondřej Škvor, Radek Špryňar
Chance Národní Liga
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Státní zastupitelství v říjnu zahájilo trestní stíhání jedné právnické a jedné fyzické osoby v souvislosti se sázkařskou aférou, a to za trestný čin podplacení. Jedná se o klub SFC Opava a jeho místopředsedu představenstva Martina Latku. Svůj verdikt následně vynese také etická komise FAČR a může se stát, že bude obdobný jako v případě Karviné. To by znamenalo zásadní zásah do průběhu Chance Národní Ligy.

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Policie a analogicky také etická komise stíhají klub i funkcionáře primárně kvůli dvěma utkáním z roku 2023. Jedná se o tyto zápasy, v nichž šlo Opavě o záchranu ve druhé lize:

  • Opava–Varnsdorf (2:1) hraný 28. května 2023. Martin Latka v něm měl nabídnout rozhodčímu Janu Petříkovi úplatek ve výši 200 000 korun za ovlivnění utkání ve prospěch domácího klubu.
  • Opava–Zbrojovka (2:1) hraný 30. září 2023. Martin Latka měl nabídnout znovu Janu Petříkovi úplatek ve výši nejméně 30 000 korun za ovlivnění duelu ve prospěch slezského oddílu.

Klub i Latka vypovídali jednak na policii, jednak u etické komise. Na obou půdách přitom trvali na své nevině. Jejich obhajobu ovšem zásadně bortí, že se „vykonavatel“ korupčního jednání a rovněž stíhaná osoba, tedy rozhodčí Jan Petřík, k přijetí úplatku doznal.

200 tisíc předáno v parku před nádražím

Takto vypověděl v policejním spisu o utkání proti Varnsdorfu. „Úplatek byl ve výši 200 tisíc korun. Předání proběhlo po skončení sezony v parku před hlavním nádražím v Praze. Ke skutku se doznávám, stal se tak, jak je popsán v usnesení o zahájení trestního stíhání,“ uvedl Radiožurnál.

Popsal také, že zmíněnou částku mu měl předat bývalý kontroverzní rozhodčí Lubomír Puček, podle mnohých zásadní postava celého systému ovlivněných zápasů. S ním se také měl Petřík setkat před zápasem v McDonald’s na Václavském náměstí, kde měla proběhnout debata o průběhu zápasu.

Že došlo k zahájení trestního stíhání, má praktický dopad na jednání etické komise. Policie až dosud čekala a držela výsledky svého pátrání pod zámkem, nyní je podle informací Sportu připravena poskytnout je fotbalovému soudu. Je v podstatě jisté, že komise si poté klub i Latku pozve ke slyšení podruhé.

Kopíruje karvinský příběh

Zda dojde ke změně původní výpovědi, se nedá odhadnout. Opavský příběh zatím kopíruje ten karvinský z první poloviny roku. Ani Karviná, ani její faktický šéf Jan Wolf nepřiznali vinu.

Nepomohlo jim to, klub byl vyloučen z nejvyšší soutěže a Wolf dostal trest zákazu činnosti na 12 let a pokutu ve výši 3 000 000 korun. Té se vyhnul tím, že vystoupil z asociace, což ho poslalo na tzv. black list osob, které už nikdy nemohou být přijaty zpět do fotbalové asociace.

V případě, že etická komise rozhodne o vině, dá se předpokládat, že trest se bude alespoň v případě klubu podobat verdiktu nad Karvinou. Každopádně Opavě reálně hrozí vyloučení ze soutěže a přeřazení o soutěž níž. Pokud k tomu dojde – včetně případného odvolání a jeho vyřešení – v probíhajícím ročníku, Opava přestává hrát druhou ligu, stává se prvním sestupujícím, všechny její dosud odehrané zápasy se anulují (nikoli kontumují, ale anulují: jako by se nehrály) a soutěž se dohrává s patnácti účastníky.

#TýmZVRPSkóreB
1Karviná14101331:1631
2Dukla1483324:1927
3Jihlava1482425:1626
4Vlašim1463523:1721
5Příbram1456325:2121
6Ústí1455420:1920
7Opava1446419:2118
8Slavia B1445528:2517
9Kladno1445521:2217
10Č. Lípa1445520:2417
11Táborsko1437417:2016
12Baník B1443722:2215
13Žižkov1443713:2215
14Prostějov1428418:2214
15Kroměříž1333714:2512
16Třinec1325615:2411
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

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