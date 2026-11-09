Policie stíhá Opavu i Latku, předá nové informace. Ve hře vyloučení a druhá liga s 15 týmy
Státní zastupitelství v říjnu zahájilo trestní stíhání jedné právnické a jedné fyzické osoby v souvislosti se sázkařskou aférou, a to za trestný čin podplacení. Jedná se o klub SFC Opava a jeho místopředsedu představenstva Martina Latku. Svůj verdikt následně vynese také etická komise FAČR a může se stát, že bude obdobný jako v případě Karviné. To by znamenalo zásadní zásah do průběhu Chance Národní Ligy.
Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně
Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Policie a analogicky také etická komise stíhají klub i funkcionáře primárně kvůli dvěma utkáním z roku 2023. Jedná se o tyto zápasy, v nichž šlo Opavě o záchranu ve druhé lize:
- Opava–Varnsdorf (2:1) hraný 28. května 2023. Martin Latka v něm měl nabídnout rozhodčímu Janu Petříkovi úplatek ve výši 200 000 korun za ovlivnění utkání ve prospěch domácího klubu.
- Opava–Zbrojovka (2:1) hraný 30. září 2023. Martin Latka měl nabídnout znovu Janu Petříkovi úplatek ve výši nejméně 30 000 korun za ovlivnění duelu ve prospěch slezského oddílu.
Klub i Latka vypovídali jednak na policii, jednak u etické komise. Na obou půdách přitom trvali na své nevině. Jejich obhajobu ovšem zásadně bortí, že se „vykonavatel“ korupčního jednání a rovněž stíhaná osoba, tedy rozhodčí Jan Petřík, k přijetí úplatku doznal.
200 tisíc předáno v parku před nádražím
Takto vypověděl v policejním spisu o utkání proti Varnsdorfu. „Úplatek byl ve výši 200 tisíc korun. Předání proběhlo po skončení sezony v parku před hlavním nádražím v Praze. Ke skutku se doznávám, stal se tak, jak je popsán v usnesení o zahájení trestního stíhání,“ uvedl Radiožurnál.
Popsal také, že zmíněnou částku mu měl předat bývalý kontroverzní rozhodčí Lubomír Puček, podle mnohých zásadní postava celého systému ovlivněných zápasů. S ním se také měl Petřík setkat před zápasem v McDonald’s na Václavském náměstí, kde měla proběhnout debata o průběhu zápasu.
Že došlo k zahájení trestního stíhání, má praktický dopad na jednání etické komise. Policie až dosud čekala a držela výsledky svého pátrání pod zámkem, nyní je podle informací Sportu připravena poskytnout je fotbalovému soudu. Je v podstatě jisté, že komise si poté klub i Latku pozve ke slyšení podruhé.
Kopíruje karvinský příběh
Zda dojde ke změně původní výpovědi, se nedá odhadnout. Opavský příběh zatím kopíruje ten karvinský z první poloviny roku. Ani Karviná, ani její faktický šéf Jan Wolf nepřiznali vinu.
Nepomohlo jim to, klub byl vyloučen z nejvyšší soutěže a Wolf dostal trest zákazu činnosti na 12 let a pokutu ve výši 3 000 000 korun. Té se vyhnul tím, že vystoupil z asociace, což ho poslalo na tzv. black list osob, které už nikdy nemohou být přijaty zpět do fotbalové asociace.
V případě, že etická komise rozhodne o vině, dá se předpokládat, že trest se bude alespoň v případě klubu podobat verdiktu nad Karvinou. Každopádně Opavě reálně hrozí vyloučení ze soutěže a přeřazení o soutěž níž. Pokud k tomu dojde – včetně případného odvolání a jeho vyřešení – v probíhajícím ročníku, Opava přestává hrát druhou ligu, stává se prvním sestupujícím, všechny její dosud odehrané zápasy se anulují (nikoli kontumují, ale anulují: jako by se nehrály) a soutěž se dohrává s patnácti účastníky.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Karviná
|14
|10
|1
|3
|31:16
|31
|2
Dukla
|14
|8
|3
|3
|24:19
|27
|3
Jihlava
|14
|8
|2
|4
|25:16
|26
|4
Vlašim
|14
|6
|3
|5
|23:17
|21
|5
Příbram
|14
|5
|6
|3
|25:21
|21
|6
Ústí
|14
|5
|5
|4
|20:19
|20
|7
Opava
|14
|4
|6
|4
|19:21
|18
|8
Slavia B
|14
|4
|5
|5
|28:25
|17
|9
Kladno
|14
|4
|5
|5
|21:22
|17
|10
Č. Lípa
|14
|4
|5
|5
|20:24
|17
|11
Táborsko
|14
|3
|7
|4
|17:20
|16
|12
Baník B
|14
|4
|3
|7
|22:22
|15
|13
Žižkov
|14
|4
|3
|7
|13:22
|15
|14
Prostějov
|14
|2
|8
|4
|18:22
|14
|15
Kroměříž
|13
|3
|3
|7
|14:25
|12
|16
Třinec
|13
|2
|5
|6
|15:24
|11
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup