Říkají mu Harry Kane. Karvinský střelec si zahrál i proti Barce, jak vzpomíná na Brno?
Momentálně vládne druholigovým střelcům, proto mu spoluhráč Radim Breite neřekne jinak než Harry Kane. Zatímco k jednomu vítězi Zlatého míče je přirovnáván, proti dalšímu už v minulosti nastoupil. Adam Kronus vzpomíná na čtyři roky starý zápas Ligy mistrů Plzně s Barcelonou, za kterou hrál i Ousmane Dembélé. „Pamatuju si to doteď. Tempo jsem rozdýchával snad čtrnáct dnů,“ usmívá se ofenzivní univerzál, jenž Karvinou táhne za návratem do Chance Ligy.
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Do Slezska dorazil Adam Kronus těsně před začátkem sezony jako náhrada za několik odchodů. A v novém prostředí se adaptoval rychleji, než kdokoliv očekával. Ve čtrnácti partiích nasázel osm branek, žádný jiný hráč jich nemá v Chance Národní Lize víc. „Je to hezké, ale víc to řeší lidé kolem mě. Kdo mě zná, tak ví, že gól je sice fajn, ale já řeším hlavně týmový úspěch. Pro mě je důležitější, že jsme teď první,“ říká čtyřiadvacetiletý fotbalista pokorně.
Upřímně, když z Karviné v létě odcházel jeden hráč za druhým, čekali jste, že skoro po polovině sezony budete první se čtyřbodovým náskokem na Duklu?
„Úvodní zápas v Opavě (prohra 0:2) nám otevřel oči. Řekli jsme si, že to tak jednoduché nebude. Než jsem do Karviné přišel, angažmá jsem si vybíral podle toho, kde budou největší ambice a tlak. Ze Zbrojovky jsem byl na něj zvyklý, takže jsem věřil, že bych mohl do tohoto projektu zapadnout. Postupem času si to v kabině sedalo. Držíme spolu, jsou tam i různé vtípky.“
Hlavně od mazáků Jiřího Fleišmana a Radima Breiteho?
„Zrovna vedle Radima sedím. (usmívá se) Všichni jsme na jedné vlně, pomáháme tomu i my mladí. Já se sice do této kategorie mladých ještě považuju, ale možná už to tak není.“ (směje se)
Jak se vůbec seběhl váš příchod ze Zbrojovky do Karviné?
„Na jaře jsem tam už moc nehrával, což mi dodalo hrozně moc psychické a mentální odolnosti. V jedné sezoně jsem nastupoval na hrotu, dal jsem osm gólů, ale pak se tam protočili trenéři. Přišel kouč Svědík, pod kterým jsem v přípravě i prvních zápasech hrál, ale v nějakém desátém kole se to zlomilo a začal jsem nastupovat sporadicky. V zimě se mě ptali, jak to vidím dál, ale já měl v hlavě jen týmový úspěch. Chtěl jsem zažít s fanoušky postup do ligy.“
Což se povedlo.
„Věřil jsem, že třeba pět kol před koncem si ještě zahraju, když se podaří postoupit s předstihem. Prostor jsem sice nedostal, ale i tak to hodnotím kladně. Ve druhé části sezony jsem cítil, že půjdu jinam, proto jsem měl čas se mentálně, fyzicky i psychicky připravit. Trenér Svědík je lidský. Dokáže ocenit, když člověk každý den maká, přestože ví, že nebude hrát. Tým jsem vůbec nenarušoval a na venkovní zápasy jsem kamkoliv jezdil. Sem tam mi trenéři Svědík nebo Saňák napíšou i teď, protože ví, že jsem s nimi vycházel skvěle.“
Umím si představit, že velká část hráčů by ve vaší kůži zahořkla.
„Kdybyste se zeptal trenéra, prozradí vám to stejné co já. Možná jsem až moc týmový. Hodně lidí říká, jak jsou důležitá čísla, ale upřímně? Nejde mi o ně. Na těch osmi letošních gólech mě nejvíc těší, že jsem je dal v důležité momenty a hlavně pomohly týmu.“
Jak se vůbec kluk z Kladna dostane přes Plzeň a Brno až do Karviné?
„Když jsem končil základku, věděl jsem, že budu chtít někam jít. Dostal jsem nabídky z Prahy a okolí, ale nakonec jsem si vybral Plzeň. Líbil se mi jejich projekt, kde dbají na školu, chodil jsem na sportovní gympl. Pak jsem ještě odešel na hostování do Tábora, ale nejvíc jsme si s přítelkyní zamilovali Brno. Město se nám strašně líbí a doteď si se spoustou lidí z Brna volám. Když jsem věděl, že ve Zbrojovce budu končit, přítelkyně si ze mě dělala srandu, že do větší dálky už to v Česku nejde. Taky je z Kladna, dělá atletiku a studuje v Praze, takže se mnou jezdila do Brna. A teď najednou až do Karviné.“ (usmívá se)
Když mluvíme i o Plzni, v kariéře jste odehrál jeden zápas v první lize a jeden v Lize mistrů, navíc proti Barceloně. Jak se to vůbec seběhlo?
„Bylo to za trenéra Bílka a zrovna jsme tam měli marodku. Soupiska Ligy mistrů se dala doplnit o hráče z akademie. Nejprve mě vzali na zápas ve Zlíně, kde jsem naštěstí trenéra nezklamal. V Lize mistrů jsem ale nevěřil, že na hřiště půjdu, mi stačilo jen být na střídačce a slyšet tu znělku. Pak jsme se šli v pěti lidech rozcvičovat a najednou mi došlo, že kdyby tam dal pátého hráče, mohl bych to být já. Nakonec jsem nastoupil za stavu 2:4 v asi 87. nebo 88. minutě.“
Nerozklepala se vám kolena?
„Vůbec jsem to tak nebral, teď by mi to možná docházelo víc. Když trenér Bakoš tehdy četl jména, která by mohla nastoupit, docvaklo mi, s kým to vlastně hrajeme. Já ale furt nevěřil, že bych tam mohl jít. Když to přišlo, chtěl jsem si to hlavně užít a chytit tempo, což se mi úplně nepodařilo. (usmívá se) V tu noc jsem šel spát asi v pět ráno, potřeboval jsem to vstřebat. Dres jsem si nechal svůj, takže skvělý zážitek.“
Napadne vás i konkrétní vzpomínka na některého z hráčů Barcelony?
„Hrál tam třeba Piqué, ale ta úplně největší vzpomínka? Když jsem stál při rohu na odrazu a vedle sebe viděl Ansu Fatiho. To byl takový moment, kdy jsem si řekl: ‚Ty jo, zrovna za něj jsem hrál vždycky Fifu.‘ (usmívá se) Ale Barcelona měla těch hvězd víc. Trénoval ji Xavi a na křídlech hráli Raphinha s Dembélém.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Karviná
|14
|10
|1
|3
|31:16
|31
|2
Dukla
|14
|8
|3
|3
|24:19
|27
|3
Jihlava
|14
|8
|2
|4
|25:16
|26
|4
Vlašim
|14
|6
|3
|5
|23:17
|21
|5
Příbram
|14
|5
|6
|3
|25:21
|21
|6
Ústí
|14
|5
|5
|4
|20:19
|20
|7
Opava
|14
|4
|6
|4
|19:21
|18
|8
Slavia B
|14
|4
|5
|5
|28:25
|17
|9
Kladno
|14
|4
|5
|5
|21:22
|17
|10
Č. Lípa
|14
|4
|5
|5
|20:24
|17
|11
Táborsko
|14
|3
|7
|4
|17:20
|16
|12
Baník B
|14
|4
|3
|7
|22:22
|15
|13
Žižkov
|14
|4
|3
|7
|13:22
|15
|14
Prostějov
|14
|2
|8
|4
|18:22
|14
|15
Kroměříž
|13
|3
|3
|7
|14:25
|12
|16
Třinec
|13
|2
|5
|6
|15:24
|11
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup