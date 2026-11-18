West o proměně Karviné, upřímných pohovorech i trenérské profesi: Nedá se vyčíst z knížek
Ze všech druholigových celků má k postupu nejblíže, polovinu sezony zakončí na prvním místě. Jednatřicet bodů po čtrnácti utkáních Karvinou těší, obzvlášť po administrativním sestupu a masivním úprku opor. „Bodů máme až extrémně hodně na to, jak hráči odcházeli a přicházeli. Neměli jsme čas se sehrát, prostě všechno se dělo za pochodu. Sedlo si to rychle a velice dobře,“ pochvaluje si trenér MFK Roman West.
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Nejúspěšnější sezona v klubové historii končila za zvláštních okolností. Místo bujarých oslav zisku MOL Cupu a jisté účasti v evropských pohárech se ocitl karvinský klub v nejistotě, kvůli korupční aféře primátora nakonec putoval o ligu níž. Ve Slezsku tak stavěli úplně nový tým pod vedením kouče Romana Westa. Ten v rozhovoru pro deník Sport a web iSport mluví o aktuální formě, náročnosti trenérského řemesla i pohovorech po nepovedeném prvním mistráku v Opavě (0:2).
Kádr se dělal za pochodu
Kdyby vám někdo před sezonou řekl, že po čtrnácti kolech budete mít jednatřicet bodů, bral byste to všemi deseti?
„Jednoznačně. Hlavně z hlediska situace, která se děla v létě. Po administrativním sestupu skončila spolupráce se Slavií, kam se někteří hráči vrátili a další pak koupila. Nejlepší karvinští fotbalisté odešli do Baníku, Plzně a všude jinde. Kádr se dělal za pochodu. Kronus nebo Selnar přicházeli postupně v průběhu přípravy a Sayibu Yakubu dorazil až den před generálkou. O nějaké sehranosti nebo automatismech nemohla být vůbec řeč.“
Po zápase s Opavou jste s některými hráči, kteří po sestupu chtěli z Karviné odejít, absolvoval pohovory. Jak probíhaly?
„Začnu takhle. Když hráči během přípravy postupně odcházeli, snažili jsme se postavit to nejlepší, co bylo po ruce. Jenže každý týden to bylo jinak. Před zápasem s Opavou jsme se rozhodli, že hráči, kteří tady byli a stále patřili klubu, nastoupí. Myšlenky hrát ligu měli, přesto jsme je hráli a věřili v jejich kvalitu. Až v tom zápase jsme se přesvědčili, že jméno na dresu automaticky neznamená výkon. Pokud se hráči neobětují pro tým, pro klub a nechodí naplno do soubojů, nikdy daleko nedojdete. Proto jsme se rozhodli, že budeme hrát hráče, kteří tady chtějí být.“
Co jste jim tedy při pohovorech řekl?
„S každým jsem mluvil. Ptal jsem se jich, jak to cítí, vnímají a jestli chtějí v Karviné zůstat, i kdyby to mělo být jenom na podzim. Většina hráčů se nechala slyšet, že ve druhé lize pokračovat nechce. Jedině Denny Samko řekl, že dokud tady bude, chce hrát. Tyto pohovory byly klíčovým rozhodnutím, protože se to od druhého kola zlepšilo.“
Cítil jste na některých hráčích nechuť v týmu být hned po vašem příchodu?
„To ne, protože kdybychom od nich necítili chuť v přípravných zápasech a tréninkovém procesu, v Opavě by nehráli. Přípravu jsme na naše poměry navolili úplně jinak, než jsme byli zvyklí. Zrušili jsme dvoufázové tréninky, abychom tady hráče nedrželi od rána do večera a aby se na fotbal těšili. Když přišel sestup, chtěli jsme, aby nebyli na*raní, že tady musí být ještě celý den. Plus jsme úplně odbourali těžké a silové tréninky. Spíš to byla jen taková průprava prevence proti zranění, navíc jsme odbourali i běžecké tréninky.“
Opava nám otevřela oči
Dříve jste to dělal jinak?
„Na Slovácku nebo ve třetí lize v Třinci to byly oproti té karvinské brutální přípravy. Teď jsme to šili na míru mužstvu, atmosféře po sestupu a stylu hry, který se tady hrál za Hyského a Jarolíma. Chtěli jsme, aby to byl furt kombinační a ofenzivní fotbal. Byl by nesmysl hráče ubít těžkou přípravou. Jsou takoví, kteří ji snesou a cítí se po ní velmi dobře, ale jsou i hráči, které ubijí, když trénují hodně. Před Opavou nebyl důvod cokoliv měnit, až ten zápas nám otevřel oči. Tréninkový proces je jedna věc, nicméně mistrovské utkání je pokaždé ukázaná, která platí. Že je někdo dobrý na tréninku, nic neznamená, pokud to není schopný prodat v tlaku ostrého zápasu.“