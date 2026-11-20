ONLINE: Karviná - Baník B. Táborsko hostí rezervu Slavie a Ústí hraje v Příbrami
Fotbalová Chance Národní Liga má na programu 15. kolo a v pátek se hrají hned tři zápasy. Lídr druhé nejvyšší soutěže Karviná hostí béčko ostravského Baníku. Táborsko přivítá na svém trávníku rezervu Slavie a Příbram čelí Ústí nad Labem. ONLINE přenosy ze všech utkání sledujte na iSportu.
Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně
Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Chance Národní Liga 2026/2027
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Karviná
|14
|10
|1
|3
|31:16
|31
|2
Dukla
|14
|8
|3
|3
|24:19
|27
|3
Jihlava
|14
|8
|2
|4
|25:16
|26
|4
Vlašim
|14
|6
|3
|5
|23:17
|21
|5
Příbram
|14
|5
|6
|3
|25:21
|21
|6
Ústí
|14
|5
|5
|4
|20:19
|20
|7
Opava
|14
|4
|6
|4
|19:21
|18
|8
Slavia B
|14
|4
|5
|5
|28:25
|17
|9
Kladno
|14
|4
|5
|5
|21:22
|17
|10
Č. Lípa
|14
|4
|5
|5
|20:24
|17
|11
Táborsko
|14
|3
|7
|4
|17:20
|16
|12
Baník B
|14
|4
|3
|7
|22:22
|15
|13
Žižkov
|14
|4
|3
|7
|13:22
|15
|14
Prostějov
|14
|2
|8
|4
|18:22
|14
|15
Třinec
|14
|3
|5
|6
|16:24
|14
|16
Kroměříž
|14
|3
|3
|8
|14:26
|12
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup