Divočina v derby! Dvě červené, Breite šel ven za nadávky. Karviná: Sudí si nás mazal na chleba
Druholigové slezské derby mezi Karvinou a béčkem Baníku se proměnilo v divočinu. Domácí viděli dvě červené karty, Radim Breite dokonce přímou za verbální projev směrem k rozhodčímu. K výkonu sudího Dominika Starého měly výhrady obě strany, Karvinští nechápali hlavně neudělení karet pro Jakuba Elbela v prvním poločase. „Nevím, jestli si nás rozhodčí mazal na chleba nebo jak to říct?“ tázal se karvinský gólman Jakub Lapeš po porážce 1:3.
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Druhá půle vypjatého zápasu Chance Národní Ligy se pořádně zvrhla. Všechno načala žlutá karta pro Jiřího Fleišmana v 54. minutě, po níž karvinský kapitán dlouho debatoval s rozhodčím. Verdikt Dominika Starého se nelíbil ani domácímu asistentovi Marku Bielanovi, který si k tomu řekl své a také viděl napomenutí. Karviná v sobě zároveň nesla nepotrestané zákroky Jakuba Elbela z prvního poločasu.
Rozhodčí z toho udělal guláš
„V mých očích tam v prvním poločase byly dva fauly rukou, a to jsou dvě žluté karty. Ať se na mě nikdo nezlobí, dohromady je to červená karta a zase se to hraje jinak. Metr je pak takový, že se nepískne faul zezadu, pouští se hra a pak se pískají nějaké fauly tělem. Je z toho takový guláš, že ani samotní hráči nevědí, jaký je metr. Ale myslím to z obou stran, pak už to bylo takové rozhárané,“ čílil se kouč Roman West.
„S kluky jsem se bavil, není to jen můj pocit. V prvním poločase má mít Elbel za mě jasnou minimálně jednu kartu, ale nedostal ji. Pana rozhodčího jsem se ptal, proč ji nedal a prý tam něco kompenzoval. Nevím, jestli to je na takové úrovni zapotřebí. Potom dostane Fleiši kartu za takový normální faul a tímhle to začalo. I z reakcí tribun jsme cítili, že nejsme jediní, kterým to vadí,“ popisoval brankář Jakub Lapeš.
Emoce gradovaly v 60. minutě, kdy Radim Breite podstoupil ostrý souboj o míč s Elbelem. O pět minut později šel druhý nejstarší hráč Karviné ven za urážky rozhodčího. „Je třeba říct, že Radim nemluvil k rozhodčím, mluvil s hráčem soupeře. Já tomu nerozumím,“ nechápal West.
V zápise přesně stojí: „Červená karta během zápasu. Použití pohoršujících, urážlivých nebo ponižujících výroků nebo gest, kritika R v přerušené hře s hanlivým výrazem – ‚ty seš takovej zm*d‘. Ve stejné minutě hráč nejprve obdržel OT ŽK za slovní projev vůči R v přerušené hře se slovy ‚co to jako pískáš!!?‘. Hráč následně pokračoval v kritice R a AR1 při odchodu z HP, kdy bez hanlivých výrazů dával najevo nesouhlas s rozhodnutím R.“
Druhá červená? Zasloužená
Frustrace narůstala a čtyři minuty poté šla Karviná do devíti. Denny Samko sekl zezadu dvougólového Šimona Drozda, červená byla zasloužená. „Je to naše nedisciplinovanost, o tom žádná. Taky je třeba říct, že máme tři derby, tři porážky a v každém jsme dostali červenou kartu. To je taky na pováženou,“ neskrýval West.
Průběh utkání naštval především domácí fanoušky, kteří začali po rozhodčím pokřikovat, aby pískal rovinu. V závěrečných minutách už emoce ochladly a Baník si dvougólový náskok hlídal. „Říkali jsme si, ať jsme hlavně v klidu a někdo neudělá úplnou hloupost,“ hlásil útočník Drozd.
Hosté byli v závěru opatrní. Nechtěli udělat zákrok, který by jim výhodu jedenácti proti devíti překazil. „Dvě červené karty? To jsem už dlouho neviděl. Asi se k tomu vyjadřovat nechci, bylo tam hodně emocí na obou stranách. Na druhou stranu fotbal emoce má mít,“ uvedl trenér Baníku B Robert Pištěk.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Karviná
|15
|10
|1
|4
|32:19
|31
|2
Dukla
|14
|8
|3
|3
|24:19
|27
|3
Jihlava
|14
|8
|2
|4
|25:16
|26
|4
Příbram
|15
|6
|6
|3
|26:21
|24
|5
Vlašim
|14
|6
|3
|5
|23:17
|21
|6
Ústí
|15
|5
|5
|5
|20:20
|20
|7
Táborsko
|15
|4
|7
|4
|20:21
|19
|8
Baník B
|15
|5
|3
|7
|25:23
|18
|9
Opava
|14
|4
|6
|4
|19:21
|18
|10
Slavia B
|15
|4
|5
|6
|29:28
|17
|11
Kladno
|14
|4
|5
|5
|21:22
|17
|12
Č. Lípa
|14
|4
|5
|5
|20:24
|17
|13
Žižkov
|14
|4
|3
|7
|13:22
|15
|14
Prostějov
|14
|2
|8
|4
|18:22
|14
|15
Třinec
|14
|3
|5
|6
|16:24
|14
|16
Kroměříž
|14
|3
|3
|8
|14:26
|12
- Přímý postup
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- Sestup