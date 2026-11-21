Starka: Příbram a první liga? Vždycky po ní půjdeme. Co nabídky na opory a Řezníčkův konec?
Po klinické smrti a loňském návratu do Chance Národní Ligy fotbal v Příbrami zase funguje. A to natolik, že kdyby se Středočechům otevřela možnost posunu do nejvyšší soutěže, nezaváhali by. „Ale bylo by to jako jít s klackem proti tankům,“ parafrázoval v rozhovoru pro iSport majitel klubu Jan Starka legendární slova plzeňského šéfa Adolfa Šádka. Příbrami se ovšem výsledkově daří a drží se poblíž barážových pozic.
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Třetí Jihlava na dohled, ani druhá Dukla není bodově daleko. A hned za nimi momentálně čtvrtá Příbram. O ambicích tradičního středočeského klubu se přitom tolik nemluví. Už je to pět let, co zmizel z nejvyšší soutěže. Dokáže se vrátit? Majitel Jan Starka věří, že ano. S otcem Jaroslavem sledoval páteční výhru nad Ústím (1:0) z ikonického balkonu na stadionu Na Litavce, kam dorazil i MMA zápasník Karlos Vémola. „Přinesl štěstí i s celou rodinou. Je to kamarád. Byli jsme rádi, že se zastavil,“ liboval si Starka mladší.
V minulé sezoně jste skončili šest bodů za Artisem, který se dočkal administrativního postupu do ligy. Nyní se znovu pohybujete v popředí tabulky. Překvapuje vás to?
„Určitě ne. Zůstávám ale pokorný. Samozřejmě jsem rád za naše získané body a postavení v tabulce, na druhou stranu si myslím, že jsme plno zápasů úplně zbytečně ztratili. Mohli jsme se tabulkově pohybovat ještě úplně jinde. To jsou přesně detaily, které dělí kluby postupující přímo z prvního místa od těch, které musí do baráže, nebo zůstanou dál ve druhé lize.“
Zájem o mladíky i gólmana
Kdyby se objevila šance na první ligu, sáhli byste po ní?
„To vždycky.“ (pokyvuje)
Kdyby k tomu hypoteticky došlo, měřit se s dnešními prvoligovými celky poháněné z většiny miliardáři by bylo mimořádně složité, že?
„Bylo by to už doslova jako jít s klackem proti tankům, jak říkával pan Šádek. Jenomže si myslím, že pokud máte šanci, musíte ji