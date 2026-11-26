Řezníček ho tvrdě kritizoval, kouč Kohout reaguje: Jsou to jeho slova. Chceme hráče posouvat do ligy
Po začátku aktuální fotbalové sezony ukončil kariéru útočník Jakub Řezníček. A tvrdě při tom pálil do svého posledního trenéra v Příbrami Jiřího Kohouta. Kouč se k nebývale ostré kritice, stejně jako klub, ani s odstupem času nechce příliš vyjadřovat. „Už je to pryč,“ mávl rukou s tím, že chce dávat prostor mladým fotbalistům s potenciálem prodeje na lepší adresy.
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„Celý týden jsem trénoval a o víkendu měl volno, nebo šel za béčko. Přišel za mnou, že mě chtěl pan Starka, ale on ne. Ukončil mi kariéru člověk, který netrénoval chlapy a nehrál ani malou kopanou,“ soptil na Kohoutovu adresu Jakub Řezníček (38), když letos v září skončil s profesionálním fotbalem.
Co říkáte na Řezníčkova tvrzení?
„Reakce je zbytečná, nechám to bez ní. Jsou to slova Kuby Řezníčka, na která nechci reagovat. Už je to pryč. Nemá cenu to jitřit, protože vítěze v tom stejně nenajdete.“
Hrát s nulou vzadu se nám nedaří
Řezníčkovi se také nelíbilo, že měl před ním v sestavě přednost Daniel Šmiga. Ohrávat mladé hráče je ale trendem ve většině klubů, to je asi přirozené. Souhlasíte?
„Tak to je. Dan Šmiga nebyl náš, ale na hostování. Pokaždé říkám, že když se odsud hráči posunou do ligy a budou v ní hrát, což je Šmigův případ, stejně jako Černého, který tady hostoval z Bohemky, tak je to jenom dobře. Protože si tím vzájemně pomůžeme. Ideální je, kdyby od nás odcházeli kmenoví fotbalisté Příbrami. Abychom udělali prodej a klub by z toho spolu s hráčem profitoval.“
Neplánujete, že byste znovu Šmigu oslovili vzhledem k neutěšené situaci Zlína, jenž míří k sestupu z nejvyšší soutěže?
„Ne. Dan Šmiga chtěl jít hrát ligu. Starty sbírá, k tomu má na kontě dva góly, což je slušné. Zlín má problémy, nachází se v tabulce dole a je předpoklad, že bude kandidátem číslo jedna na sestup. Dan ovšem momentálně hraje ligu. Ani si nemyslím, že by se k nám chtěl vracet. Jsem rád, že jsme si předtím vzájemně pomohli. Je to super kluk a hráč, který má v týmu jako Zlín své opodstatnění.“
I bez Šmigy dorážíte na přední pozice v tabulce, což by znamenalo, že byste na jaře mohli zaútočit minimálně na baráž.
„Táborsko jsme porazili 3:0, ale pak jsme neuspěli na Dukle, která mnohem lépe a důsledněji bránila. V posledních dvou zápasech jsme vstřelili maximálně jeden gól, ale také jenom jeden obdrželi. Předtím jsme se prosazovali víc, ale zase jsme několik zápasů v jejich závěru ztratili, což nás připravilo o spoustu bodů.“
Cítíte, že byste se mohli přidat k vedoucím favoritům druhé ligy Karviné s Duklou?
„Nedělá to se mnou nic. Druhá liga je vyrovnaná. Vidíte, že béčko Baníku vyhraje v Karviné, což by nikdo neočekával. Díky povedenému startu do sezony se po celou dobu držíme na horních příčkách, ale nezvládli jsme závěry některých utkání, což nás možná ještě připravilo o lepší umístění. Je to stejné jako loni, kdy jsme se pohybovali nahoře. Jenže pak vždycky přijde utkání, které máte zvládnout, to se nám nepodařilo. Spíš chceme zlepšovat svou hru a být úspěšní v ofenzivě. V defenzivě bychom se mohli přiblížit minulému ročníku, kdy brankář Martin Melichar měl čtrnáct vychytaných nul. Hrát obvykle s nulou vzadu se nám zatím tolik nedaří.“
Start - cíl u nikoho nevidím
Očekáváte zájem o brankáře Melichara, který před lety už okusil v Příbrami první ligu?
„Martin je místní odchovanec. Má zde své postavení, je okolím a vedením klubu dobře vnímaný. Pozici má velice pevnou. Svědčí mu to tady. Budeme mu přát, pokud by na něj nějaká nabídka dorazila a podíval se do ligy. Máme případně další gólmany, kteří jsou připravení.“
Postavil byste se majiteli, pokud by vám chtěl někoho z kádru prodat?
„Ne, to vůbec. Je tady řada hráčů na hostování a jen ať si jdou kluci zahrát ligu. Kvůli tomu všichni hrají fotbal. Zimní přestávka je dlouhá, takže by byl čas sehnat náhradu nebo jsou tu jiní, kteří dostanou šanci.“
Vnímáte, že vedoucí celky Karviné s Duklou nedominují soupeři tak jako loni brněnská Zbrojovka?
„Zbrojovka šla od prvního do posledního kola jednoznačně za svým cílem, což teď u nikoho tolik ve stylu start – cíl nevidím. Pořád ale beru Karvinou za největšího favorita na postup, ačkoli jsme ji doma porazili. Není jako Zbrojovka, ale pořád má k tomu nejblíže.“
Nefrustruje vás dlouhá tříměsíční zimní přestávka ve druhé lize?
„Oproti loňsku je podzim o tři týdny delší. Končíme se závěrem listopadu. V prosinci dostanou hráči volno, protože je stejně složité trénovat na takových terénech. Potom začne extrémně dlouhé přípravné období. Máte skoro deset týdnů na trénink. Jenže to stejně neovlivníme.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Karviná
|15
|10
|1
|4
|32:19
|31
|2
Dukla
|15
|9
|3
|3
|26:20
|30
|3
Jihlava
|15
|9
|2
|4
|27:16
|29
|4
Příbram
|15
|6
|6
|3
|26:21
|24
|5
Vlašim
|15
|6
|3
|6
|23:18
|21
|6
Ústí
|15
|5
|5
|5
|20:20
|20
|7
Č. Lípa
|15
|5
|5
|5
|22:25
|20
|8
Táborsko
|15
|4
|7
|4
|20:21
|19
|9
Baník B
|15
|5
|3
|7
|25:23
|18
|10
Opava
|15
|4
|6
|5
|20:23
|18
|11
Žižkov
|15
|5
|3
|7
|15:23
|18
|12
Slavia B
|15
|4
|5
|6
|29:28
|17
|13
Kladno
|15
|4
|5
|6
|21:24
|17
|14
Prostějov
|15
|3
|8
|4
|19:22
|17
|15
Třinec
|15
|3
|5
|7
|17:26
|14
|16
Kroměříž
|15
|3
|3
|9
|15:28
|12
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup