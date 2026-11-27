ONLINE: Jihlava s Duklou na dálku bojují o první místo, Ústí hraje s poslední Kroměříží
Chance Národní Liga pokračuje šestnáctým kolem a páteční program nabízí hned tři utkání. Souboj o první místo na dálku svedou Jihlava, která doma vyzve Třinec, a pražská Dukla, která hraje s Táborskem. Fotbalisté Ústí nad Labem pak nastupují proti poslední Kroměříži. Všechny zápasy druhé ligy sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.
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Chance Národní Liga 2026/2027
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Karviná
|15
|10
|1
|4
|32:19
|31
|2
Dukla
|15
|9
|3
|3
|26:20
|30
|3
Jihlava
|15
|9
|2
|4
|27:16
|29
|4
Příbram
|15
|6
|6
|3
|26:21
|24
|5
Vlašim
|15
|6
|3
|6
|23:18
|21
|6
Ústí
|15
|5
|5
|5
|20:20
|20
|7
Č. Lípa
|15
|5
|5
|5
|22:25
|20
|8
Táborsko
|15
|4
|7
|4
|20:21
|19
|9
Baník B
|15
|5
|3
|7
|25:23
|18
|10
Opava
|15
|4
|6
|5
|20:23
|18
|11
Žižkov
|15
|5
|3
|7
|15:23
|18
|12
Slavia B
|15
|4
|5
|6
|29:28
|17
|13
Kladno
|15
|4
|5
|6
|21:24
|17
|14
Prostějov
|15
|3
|8
|4
|19:22
|17
|15
Třinec
|15
|3
|5
|7
|17:26
|14
|16
Kroměříž
|15
|3
|3
|9
|15:28
|12
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